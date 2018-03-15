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Московский листок

Анатолий Баранов: Давно следует ожидать конфискации вывезенных в Британию российских капиталов

Опубликовано 15.03.2018 в разделе комментариев 0

сша война рф британия
Анатолий Баранов: Давно следует ожидать конфискации вывезенных в Британию российских капиталов

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" о "деле Скрипаля". 

Великобритания вышлет 23 российских дипломата. Об этом, выступая в парламенте, заявила премьер-министр Тереза Мэй, обвинив Москву в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ. По ее словам, это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет.

Главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов считает, что главный вопрос — в причине высылки конкретных дипломатов.

— Если предположить, что у Британии есть доказательства прямой причастности российских дипломатов или спецслужб к отравлению Скрипаля, то реакция абсолютно неадекватная — надо предъявлять обвинения, проводить аресты и так далее. Но дело в том, что доказательств нет никаких вообще и быть не может. Что из того, что некое вещество было разработано в СССР? В мире множество людей убивают из винтовок М-16, но никто не предъявляет за это претензии США.

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Речь идет о целом семействе относительно несложных химических веществ, формулы которых больше 20 лет назад опубликованы на Западе их разработчиком Мирзаяновым. Да кто угодно мог изготовить этот яд, в том числе сами британцы — производство «Новичка» было развернуто в Узбекистане, в Нукусе, и его ликвидировали с участием западных специалистов. Видимо, оценив ситуацию, в которой оказались из-за эмоциональной и непродуманной реакции премьер-министра, решили отреагировать хоть как-нибудь…

— Чем отвечать на это? Немедленно высылать британских дипломатов? Или еще что-нибудь добавить?

— Думаю, да, ответная высылка должна быть, иначе это будет выглядеть признанием вины. Тут же вины никакой нет. Надо высылать, да еще и предъявить встречные претензии — например, по поводу отравления в феврале 28 работников авиационного завода в Таганроге таллием. Именно яды на основе таллия использует ЦРУ и британская разведка, именно солями таллия пытались в свое время отравить Фиделя Кастро, обработав ими его ботинки в отеле.

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— Может ли Британия втянуть в эту антироссийскую кампанию еще кого-нибудь? Те же США и ЕС? Или им хватает своей санкционной войны против Москвы?

— Я бы ожидал разве что расширения числа стран, бойкотирующих чемпионат мира по футболу в России.

— Independent со ссылкой на источник в правительстве, говорит о реальной экономической войне, о заморозке и конфискации активов, о запрете на выдачу виз российским гражданам. Чем ответить на это?

— Давно следует ожидать конфискации вывезенных в Британию российских капиталов. Собственно, недавняя инициатива возвращения капиталов именно из Лондона, предпринятая Титовым при явной поддержке в Кремле, говорит о том, что эту опасность понимают. И там же не только капиталы диссидентов вроде Чичваркина, там и вполне лояльные Усманов и Абрамович, да если пошерстить поглубже, то и средства действующих чиновников крупного ранга найдутся. Но первый же вернувшийся был арестован прямо в аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону. Остальные задумались. Так что, британцам есть, что экспроприировать.



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