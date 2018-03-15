Запад начал демонтаж РФ по рецепту, обкатанному в СССР

США солидарны с Великобританией и считают Россию ответственной за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Терезой Мэй по телефону сказал, что США на 100% поддерживают Великобританию в отношении «дела Скрипаля». Об этом заявила постпред США в ООН Никки Хейли, передает ТАСС. Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр также заявил о солидарности страны с Лондоном.

Государственный департамент США выпустил в среду заявление под названием "Крым — это Украина" в связи с присоединением Крыма к России четыре года назад. Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что жители Крыма были вынуждены голосовать под "тщательным осмотром вооруженных российских войск".

"В свете заявлений Путина важно привлечь внимание к нелегетимности этого постановочного "референдума". В течение последних четырех лет Россия вела кампанию принуждения и насилия, брав на прицел всех, кто выступал против аннексии", — говорится в комментарии.

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Ну, что касается "референдума под дулами автоматов", я только что приехал из Крыма, где так и не сумел найти ни одного человека, который хотел бы вернуться под Украину.

Крым сегодня на 100 процентов Россия, там даже следов украинского присутствия не ощущается, как-будто и не было. Да, собственно, его и не было, вернее, оно было сугубо формальным. Естественно, это не является никаким секретом для запада, но не разыграть крымскую карту, понятное дело, по такому случаю не могли.

Думаю, столь же убедительно выглядело бы ответное заявление МИД РФ "Аляска - это Россия".

Но на самом деле это работает. Вполне здравомыслящие американцы, неплохо понимающие, что происходит в России, тоже говорят про "референдум под дулами автоматов". И до тех пор, пока Россия представляет собой буржуазную диктатуру со множеством нерешенных внутренних вопросов, это будет действовать.

Напомню, Прибалтика, в которой и в 1940-м, и в 1944-м встречали советские танки цветами, с течением времени превратилась в очаг неприязни ко всему советскому и русскому - это наглядно показали референдумы о независимости, где за отделение от СССР проголосовали даже будущие "негры", то есть неграждане, русскоязычные, чьи гражданские права не признаны до сих пор.

Та же история и с Украиной, особенно западной - цветы на русских танках и бандеровское подполье, которое спустя полвека при поддержке с запада превратило эту братскую республику в форпост борьбы с Россией. Хотя, конечно, если бы не явные просчеты во внутреннней и внешней политике, ничего подобного не произошло бы.

Так и Крым, сегодня на 100 процентов российский, спустя время вырастит свою легенду о "европейском прошлом" - и дети участников "Крымской весны" будут ненавидеть отцов, оторвавших их от Украины.

Трудно сказать, что в будущем сыграет роль джинсов и кроссовок, может быть, какие-нибудь навороченные девайсы, может быть свобода потребления новых синтетических наркотиков - не знаю. Но рано или поздно нерешенные или задавленные вопросы внутренней политики обернутся новым диссидентским движением.

Послание Путина в Севастополе отметили арестами и обысками

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Западу нужен враг, без которого его внутренние проблемы станут его внутренними проблемами, которые его похоронят. Но это проблемы запада - наша беда в том, что он уже второй раз успешно переносит свои проблемы на наши плечи.

Безусловный провал российской дипломатии в том, что она позволила западу второй раз в новейшей истории превратить Россию в "империю зла", в "мальчика для битья".

Внешняя политика РФ провалилась и в Британии

В ответ на тот же самый вызов, что и в советский период, кремль опять отвечает демонстрацией ракет и боевой выучки спецназа. Интересно, сильно помог спецназ при развале СССР?

У запада было всего три козыря - принципиальная неизбираемость власти в СССР; отсутствие свободы слова и провал на рынке товаров народного потребления.

Власть менялась исключительно "гонками на лафетах".

В газетах нельзя было прочесть про то, что обсуждалось на каждой кухне.

Страна, запускавшая космические аппараты, не могла создать приличных штанов и обуви.

И вот с этими тремя козырями запад выиграл войну за душу советского человека, без единого выстрела. Берлинская стена рухнула не из-за внешнего удара - ее развалили изнутри. Во главе диссидентов стояли дети советской номенклатуры, а первые демократические движения создавались усилиями КГБ.

Что у нас сейчас?

Власть несменяема.

За неосторожное слово сажают.

Все, что связано с "потребительским раем", имеет исключительно внешнее происхождение.

Вдобавок новая номенклатура открыто связывает свое будущее и будущее своих детей исключительно с западом.

Каковы шансы у путинской России выстоять против собственной ржавчины? Да никаких!

Вот что надо понимать - червяк поселяется не в здоровом яблоке, а в уже изначально больном. И надо бороться не с червяками, а за здоровье яблока. В противном случае даже 100-процентно пророссийский Крым завтра станет новой Прибалтикой.

И начинать надо не с материальной части - в Прибалтику вкачивались огромные средства, высосанные из окружающих ее Псковской, Новгородской и Калининградской областей. А на финал, почувствовав себя "европой", Прибалтика еще сильней возненавидела режим.

Начинать нужно с простого - с демократизации внутренней жизни. С поощрения инициативы, с расширения пространства свобод.

На западе прекрасно знают слабые места режима, и прикрыть их фиговым листком военно-промышленного комплекса и показной полицейщины не получится. Режим рухнет, и нисколечки не жалко. Но вместе с ним, как и в случае с СССР, может рухнуть страна.

Но как заставить этих упырей думать о стране, а не о собственной утробе?..

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



