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Московский листок

Ради чего миллиардер Грудинин "борется" за пост президента?

Опубликовано 15.03.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 12

выборы зюганов цик явка грудинин
Ради чего миллиардер Грудинин "борется" за пост президента?

- Что-то я не п`оняла юмора, - удивленно сказала одна десятиклассница, выходя из кабинета гастроэнтеролога (профессия такая).

С некоторых пор она начала чувствовать легкое подташнивание и даже на любимые таможней хамон и пармезан смотрела с отвращением.

Пошла по врачам. И вот гастроэнтеролог (профессия такая), посмотрев ее анализы, пощупав животик и осмотрев высунутый язык, выдал диагноз: «Мне думается, вам к гинекологу надо. Но учите - это не от ЕГЭ».

Вот и я не понял юмора партайгеноссе Г.Зюганова, когда он для бескомпромиссной и решающей битвы за главное кресло Кремля выдвинул вместо себя долларового мультимиллионера П.Грудинина. Эксплуататора, выжигу, помещика-латифундиста, обладателя стольких валютных счетов за рубежом, коим и сам счет потерял. А до того верного члена «Партии жуликов и воров» и доверенное лицо гаранта.

«Как же так? - бился я над разгадкой бессонными весенними ночами. - Почему в то время, когда Россия беременна революцией, а наших шпионов травят в странах НАТО каким-то изуверским нервно-паралитическим мельдонием, Геннадий Андреевич рванул в кусты?»

Именно в этот решающий час от «главного коммуниста страны» люди ждут напора и натиска, ответа на самую жгучую злобу дня.

Отдавать ли в починку дедушкин «Максим», что пылится в сарае, или не отдавать? Перешивать на себя отцовскую гимнастерку или выдадут новую НАТОвского покроя, как у фельдмаршала Шойги?

Вон «сын юриста» в 6-й раз заявку на президентское кресло подал, и не один мускул не дрогнул на его мужественном 71-летнем лице. Какие у него надежды, если в прошлые разы получал 5-9%?

Ну, представьте, вы приходите делать девушке предложение руки и сердца, а вам отказывают. Приходите снова - вас уже не пускают на порог. В третий на вас спускают собак. А тут в 6-й раз. Какой смысл?

А весь смысл в бюджетной подкормке, о которой все кандидаты в супостаты знают, мечтают, но дружно помалкивают. Но которая и есть истинная цель всех избирательных марафонов.

В середине тучных нулевых годов для увеличения явки гарант разродился на великий почин, получивший название «закон о думской кормушке». Такого нет нигде в мире.

По нему каждая просочившаяся в нее партия по итогам прошедшей парламентской или президентской кампании получает солидный бюджетный куш.

Сначала это было 3 рубля за каждый поданный за нее голос, а сегодня, простите, это уже 115 руб., если не ошибаюсь.

Возьмите выборы в Госдуму 16 сентября 2016 г. ЛДПР набрала тогда (ей написали) 6,9 млн. голосов избирателей, 3-е место. О чем это говорит?

Да только о том, что Минфин обязан был перечислить примерно 700 млн. руб. на счет этой партии, в существовании которой, я, например, очень сомневаюсь. И не только я один.

Мы не знаем, сколько на самом деле перечислил. И как эту сумму Владимир Вольфович, возможно, поделил г-ном Силуановым и корифеями Адм.президента, но по закону обязан был.

Причем, это совершенно халявные, безотчетные деньги. Об их расходовании «главному соколу страны» ни перед кем не надо было отчитываться.

Как и «ПЖиВ», которой начислили тогда в четыре раза больше - ок.3 млрд. руб.

Сегодня государственный ВЦИОМ, выполняя установку лично товарища, «прогнозирует» кандидату В.Жириновскому 8-12% голосов пришедших к урнам избирателей.

За явку идет ожесточенная борьба, и какой ее удастся нарисовать в итоге - предсказать трудно. Не все еще арестованы активисты ФБК, агитирующие за бойкот.

Допустим, напишут ЛДРПР те же 6-7 млн. голосов. Значит, она может получить до 700 млн. руб. Вопрос понятен? Вот за эти же дармовые миллионы и идет борьба.

Кандидата от КПРФ г-на Грудинина нацлидер и его ВЦИОМ по договоренности ставят на второе место - 10-14%.

А это может быть сумма, приближенная к 1 млрд. руб. На него, считают эксперты, и уповал Геннадий Андреевич, выдвигая вместо себя «красного агрария».

Поскольку «за зубцами» решили, что сам он высокой явки обеспечить не сможет. Надоел всем до чертиков.

И будет вполне справедливо, если Павел Николаевич получит из этого миллиарда причитающийся ему гонорар.

Ну, теперь-то вы поняли, ради чего у нас проводятся выборы без выбора? Россия не Америка и не какая-нибудь Франция или, прости господи, Англия.

У нас итоги выборов всегда известны задолго до самих выборов. Сначала назначают победителя, потом Кремль проводит под него выборы.

А победу «кандидата №1» 18 марта 2018 г. проходимец «киндерсюрприз» объявил еще в марте 2017-го.

 

Вопросы, которые не поднимали кандидаты в президенты 

- О верховенстве, как во всем мире, законодательной власти над исполнительной, Федерального Собрания над Кабмином. В РФ все наоборот.

- О ратификации ст.20 Конвенции ООН против коррупции об ответственности за «незаконное обогащение».

- О недопустимости скупки госчиновниками недвижимости за рубежом, поскольку это прямой способ отмывания взяток и хищений.

- О запрете, как в ЕС и США, ближайшим родственникам госчиновников (жена, взрослые дети) заниматься бизнесом из-за неизбежного «конфликта интересов».



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Всего комментариев к статье: 12
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ХохлоГовновЁнкО = ГовновЁнкОХохло
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедОООДальССкий написал 15.03.2018 11:41
ГовновонЬко, ты лучше о себе раССкажи народу.
Расскажи, как травил Витюню Илюхина и помог ему в могилку лечь, как у СлезнЁва очко лизал, а потом ему яйца отгрыз, много чего тебе есть рассказать, о своих заказных пасквилях. Напомнить, давай..?
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ПЖиВ и КПРФ - ханыги
А. Головенко, автор заметки написал 15.03.2018 11:33
Что неприятно поразило? КПРФ и "ПЖив" вроде антагонисты, но месте голосовали за "закон о думской кормушке". Хотя прекрасно понимали, что это бесчестно, подло и мерзко. Очередное потрошение карманов населения
Причем, году в 2015 именно "коммунисты" в связи с обвалом рубля забили вопрос об индексации суммы за 1 избирательский голос. Добились своего
Те еще ханыги
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(без названия)
Папанинец написал 15.03.2018 11:33
Люди уже ничего не ждут. Да и людей уже не осталось.
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Только психология
Нестер написал 15.03.2018 11:26
Автор прав в одном - сейчас такое время, что везде нужно искать шкурные интересы. В том числе и интерес автора. Но суть происходящего с выборами действа совсем в другом. Несмотря на известный результат, низкий процент от запланированного, может даже чиновникам и олигархам помочь дотумкать. что терпение людей на пределе, хорош "жрать" народное достояние, хотите повторения..., ведь все уже было, только на это раз на западе вас уже не ждут! Удачи, Люди!
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Re: брэд написал:
Александр Загонов* написал 15.03.2018 11:10
"Даже гражданская война против Ленина и его власти шла" - война четырнадцати государств против Советской России - это не гражданская война, это интервенция.А так называемое "белое движение" было просто на подхвате у интервентов. Разбили интервентов - и "белое движение" моментально сдулось.
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(без названия)
брэд написал 15.03.2018 10:44
Ленин перезвал давно имеющийся в любой стране пост главы правительства, назвал педсовнаркомом.
У временного правительства был аналогичный пост, в царской России был аналогичный пост главы правительства.
.
"сравнивать Ленина и Грудинина - это прямое оскорбление чувств миллионов людей"
--
Это может быть сейчас, после 100 лет восхваления Ленина. Но в 1917 и позже на него не так смотрели. Даже гражданская война против Ленина и его власти шла.
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Re: фактов как не было, так и нет
гы написал 15.03.2018 10:38
Факты давно известны, авто замахался уже ссылки приводить на общеизвестные вещи.
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Re: сколько миллиардов долларов у Грудинина
гы написал 15.03.2018 10:37
А автор пишет: "...выдвинул вместо себя долларового мультимиллионера П.Грудинина. Эксплуататора, выжигу, помещика-латифундиста, обладателя стольких валютных счетов за рубежом, коим и сам счет потерял".
Мультимиллионер - это не миллиардер. И деньги в чужом кармане считает не автор, а Закон РФ о выборах президента. Смотрим декларацию, смотрим счета за границей - миллионов долларов у Грудинина как вшей на бобике. А то, что есть и побогаче воры - значения не имеет. Выходит, в КПРФ и вора подобрать приличного не могли, так, завалящего подыскали
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Re: Ленин в 1917 году боролся за пост предсовнаркома России
гы написал 15.03.2018 10:33
А Ленин не боролся за пост предсовнаркома. Он этот пост создал уже после победы революции.
Ну и потом сравнивать Ленина и Грудинина - это прямое оскорбление чувств миллионов людей. Все равно, что сказать, что Иисус боролся за пост царя иудейского, но проиграл и был казнен.
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(без названия)
гость написал 15.03.2018 10:31
Лукавая статейка.Сказав "А", надо говорить "Б".Если автор считает деньги в чужом кармане,так надо конкретно сказать сколько миллиардов долларов у Грудинина (в списках долларовых миллиардеров он не значится),если он рублевый миллиардер, так их по РФ, как говорят: "пруд пруди",ну, и т.д.с
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(без названия)
Ревизионист (в хорошем смысле) написал 15.03.2018 10:20
фактов как не было, так и нет. Поэтому только пургу нести.
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(без названия)
брэд написал 15.03.2018 10:15
"Ради чего миллиардер Грудинин "борется" за пост президента?"
--
Для того же, для чего дворянин и интеллигент Ленин в 1917 году боролся за пост предсовнаркома России.
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