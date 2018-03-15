"Ради чего миллиардер Грудинин "борется" за пост президента?"

- Что-то я не п`оняла юмора, - удивленно сказала одна десятиклассница, выходя из кабинета гастроэнтеролога (профессия такая).

С некоторых пор она начала чувствовать легкое подташнивание и даже на любимые таможней хамон и пармезан смотрела с отвращением.

Пошла по врачам. И вот гастроэнтеролог (профессия такая), посмотрев ее анализы, пощупав животик и осмотрев высунутый язык, выдал диагноз: «Мне думается, вам к гинекологу надо. Но учите - это не от ЕГЭ».

Вот и я не понял юмора партайгеноссе Г.Зюганова, когда он для бескомпромиссной и решающей битвы за главное кресло Кремля выдвинул вместо себя долларового мультимиллионера П.Грудинина. Эксплуататора, выжигу, помещика-латифундиста, обладателя стольких валютных счетов за рубежом, коим и сам счет потерял. А до того верного члена «Партии жуликов и воров» и доверенное лицо гаранта.

«Как же так? - бился я над разгадкой бессонными весенними ночами. - Почему в то время, когда Россия беременна революцией, а наших шпионов травят в странах НАТО каким-то изуверским нервно-паралитическим мельдонием, Геннадий Андреевич рванул в кусты?»

Именно в этот решающий час от «главного коммуниста страны» люди ждут напора и натиска, ответа на самую жгучую злобу дня.

Отдавать ли в починку дедушкин «Максим», что пылится в сарае, или не отдавать? Перешивать на себя отцовскую гимнастерку или выдадут новую НАТОвского покроя, как у фельдмаршала Шойги?

Вон «сын юриста» в 6-й раз заявку на президентское кресло подал, и не один мускул не дрогнул на его мужественном 71-летнем лице. Какие у него надежды, если в прошлые разы получал 5-9%?

Ну, представьте, вы приходите делать девушке предложение руки и сердца, а вам отказывают. Приходите снова - вас уже не пускают на порог. В третий на вас спускают собак. А тут в 6-й раз. Какой смысл?

А весь смысл в бюджетной подкормке, о которой все кандидаты в супостаты знают, мечтают, но дружно помалкивают. Но которая и есть истинная цель всех избирательных марафонов.

В середине тучных нулевых годов для увеличения явки гарант разродился на великий почин, получивший название «закон о думской кормушке». Такого нет нигде в мире.

По нему каждая просочившаяся в нее партия по итогам прошедшей парламентской или президентской кампании получает солидный бюджетный куш.

Сначала это было 3 рубля за каждый поданный за нее голос, а сегодня, простите, это уже 115 руб., если не ошибаюсь.

Возьмите выборы в Госдуму 16 сентября 2016 г. ЛДПР набрала тогда (ей написали) 6,9 млн. голосов избирателей, 3-е место. О чем это говорит?

Да только о том, что Минфин обязан был перечислить примерно 700 млн. руб. на счет этой партии, в существовании которой, я, например, очень сомневаюсь. И не только я один.

Мы не знаем, сколько на самом деле перечислил. И как эту сумму Владимир Вольфович, возможно, поделил г-ном Силуановым и корифеями Адм.президента, но по закону обязан был.

Причем, это совершенно халявные, безотчетные деньги. Об их расходовании «главному соколу страны» ни перед кем не надо было отчитываться.

Как и «ПЖиВ», которой начислили тогда в четыре раза больше - ок.3 млрд. руб.

Сегодня государственный ВЦИОМ, выполняя установку лично товарища, «прогнозирует» кандидату В.Жириновскому 8-12% голосов пришедших к урнам избирателей.

За явку идет ожесточенная борьба, и какой ее удастся нарисовать в итоге - предсказать трудно. Не все еще арестованы активисты ФБК, агитирующие за бойкот.

Допустим, напишут ЛДРПР те же 6-7 млн. голосов. Значит, она может получить до 700 млн. руб. Вопрос понятен? Вот за эти же дармовые миллионы и идет борьба.

Кандидата от КПРФ г-на Грудинина нацлидер и его ВЦИОМ по договоренности ставят на второе место - 10-14%.

А это может быть сумма, приближенная к 1 млрд. руб. На него, считают эксперты, и уповал Геннадий Андреевич, выдвигая вместо себя «красного агрария».

Поскольку «за зубцами» решили, что сам он высокой явки обеспечить не сможет. Надоел всем до чертиков.

И будет вполне справедливо, если Павел Николаевич получит из этого миллиарда причитающийся ему гонорар.

Ну, теперь-то вы поняли, ради чего у нас проводятся выборы без выбора? Россия не Америка и не какая-нибудь Франция или, прости господи, Англия.

У нас итоги выборов всегда известны задолго до самих выборов. Сначала назначают победителя, потом Кремль проводит под него выборы.

А победу «кандидата №1» 18 марта 2018 г. проходимец «киндерсюрприз» объявил еще в марте 2017-го.

Вопросы, которые не поднимали кандидаты в президенты

- О верховенстве, как во всем мире, законодательной власти над исполнительной, Федерального Собрания над Кабмином. В РФ все наоборот.

- О ратификации ст.20 Конвенции ООН против коррупции об ответственности за «незаконное обогащение».

- О недопустимости скупки госчиновниками недвижимости за рубежом, поскольку это прямой способ отмывания взяток и хищений.

- О запрете, как в ЕС и США, ближайшим родственникам госчиновников (жена, взрослые дети) заниматься бизнесом из-за неизбежного «конфликта интересов».