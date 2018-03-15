Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Голосовать назло США" - так теперь мэры-миллионеры агитируют за Путина в Братске

Опубликовано 15.03.2018 в разделе комментариев 1

силовигархия сибирь братск выборы 2018

Мэр Братска Иркутской области Сергей Серебренников призвал граждан идти голосовать, а не кивать телевизору, и рассказал о кознях американских и европейских "друзей" по дискредитации выборов в России и самого Владимира Путина.

"Надо прийти и лично проголосовать. (...) Мы знаем информацию, что более 70 миллиардов долларов американские в кавычках наши друзья, европейские выделили на дискредитацию выборов в России, дискредитацию Владимира Путина, дискредитацию самой идеи выборов президента. Не дает покоя наша страна, Россия, которая заявляет право, абсолютно законное право, на место среди сверхдержав, и конечно, однополярный мир сегодня неприемлем абсолютно. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям города: 18 марта убедительно прошу прийти и сделать свой выбор", - цитирует мэра "Тайга.инфо".

"Говорят, что не нужно ходить на избирательные участки 18 марта, можно кивнуть телевизору. Когда-то был такой Алан Чумак, который чудодействие совершал с водой. Кашпировский. Наверное, из той схемы. Не надо кивать. Можно кивать, конечно. Но лучше прийти и проголосовать обычным способом", - добавил Серебренников.

Он также рассказал, что город полностью готов к проведению выборов, обеспечены безопасность и видеонаблюдение, а кое-где подведены дополнительные источники энергообеспечения. Мэр отметил, что большинство братчан хотят стабильности.

- Риторика власти свернулась калачиком, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - стабильности хотят все, однако стабильности чего именно? Без этого существенного уточнения легко угодить в стабильность деградации, ограбления трудящихся, сворачивания социалистических преимуществ инфраструктуры и прийти к стабилизации социального неравенства, что за несколько сроков Путина и достигнуто, а сейчас правящий класс, силовигархия разыгрывает последний козырь "мы вас защищаем нашими ракетами от злого Запада", однако и тут нужно уточнение: они защищают нас или свои сверхприбыли, свои поместья и привилегии? Нет и не может быть поддержки грабителям российских недр от их конституционного владельца! "Мы знаем информацию, что более 70 миллиардов..." - а вы, мэр-миллионер, знаете информацию, что Сечин, Миллер и другие друзья Путина в день "зарабатывают" больше миллиона рублей - вы полагаете, что именно такая стабильность нужна братчанам и всем "дорогим россиянам"? Я вот уверен, что нет.

Материалы по теме:

Рабства в Братске не нашли. Но есть шанс спасти Дубки

Запад начал демонтаж РФ по рецепту, обкатанному в СССР

Неподалёку от Братской ГЭС замечено обыкновенное рабство 

Охранка уже организует экспедицию под Братск на поиски рабства

Путинский дворец на Чёрном море все забыли, зато нашли два дома в Биаррице

Анатолий Баранов: Давно следует ожидать конфискации вывезенных в Британию российских капиталов



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1132 написал 15.03.2018 11:08
На выборы пойдут обманутые и подлецы?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Жилые памятники конструктивизма в Лефортово подвели под снос по реновации
Жилые памятники конструктивизма в Лефортово подвел...
14.03.2018
Задушит ли "Газпром" Украину?
Задушит ли "Газпром" Украину?
14.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Убийство обличителя правящего класса в Словакии привело к отставкам и массовым протестам (0)
"Голосовать назло США" - так теперь мэры-миллионеры агитируют за Путина в Братске (1)
Ради чего миллиардер Грудинин "борется" за пост президента? (12)
Запад начал демонтаж РФ по рецепту, обкатанному в СССР (54)
Анатолий Баранов: Давно следует ожидать конфискации вывезенных в Британию российских капиталов (8)
Греция и Турция в одном шаге от войны (8)
Почему Анатолий Баранов не понял бы Анатолия Баранова (6)
Нищая жизнь в Москве подорожала на 300 рублей (3)
В Подмосковье взбунтовались врачи: нечем лечить (4)
Великобритания пообещала выслать из страны 23 российских дипломата (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Получили дозу позитива
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Что думает Путин об инициативе главы Удмуртии?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Интересно, сильно помог спецназ при развале СССР?
Максим Калашников Максим Калашников: Ну, что, обхезались, пропагандоны? (К "Путин, введи войска")
Дарья Митина Дарья Митина: Гoмер, Мильтoн и Паникoвский:)
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss