"Голосовать назло США" - так теперь мэры-миллионеры агитируют за Путина в Братске

Мэр Братска Иркутской области Сергей Серебренников призвал граждан идти голосовать, а не кивать телевизору, и рассказал о кознях американских и европейских "друзей" по дискредитации выборов в России и самого Владимира Путина.

"Надо прийти и лично проголосовать. (...) Мы знаем информацию, что более 70 миллиардов долларов американские в кавычках наши друзья, европейские выделили на дискредитацию выборов в России, дискредитацию Владимира Путина, дискредитацию самой идеи выборов президента. Не дает покоя наша страна, Россия, которая заявляет право, абсолютно законное право, на место среди сверхдержав, и конечно, однополярный мир сегодня неприемлем абсолютно. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям города: 18 марта убедительно прошу прийти и сделать свой выбор", - цитирует мэра "Тайга.инфо".

"Говорят, что не нужно ходить на избирательные участки 18 марта, можно кивнуть телевизору. Когда-то был такой Алан Чумак, который чудодействие совершал с водой. Кашпировский. Наверное, из той схемы. Не надо кивать. Можно кивать, конечно. Но лучше прийти и проголосовать обычным способом", - добавил Серебренников.

Он также рассказал, что город полностью готов к проведению выборов, обеспечены безопасность и видеонаблюдение, а кое-где подведены дополнительные источники энергообеспечения. Мэр отметил, что большинство братчан хотят стабильности.

- Риторика власти свернулась калачиком, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - стабильности хотят все, однако стабильности чего именно? Без этого существенного уточнения легко угодить в стабильность деградации, ограбления трудящихся, сворачивания социалистических преимуществ инфраструктуры и прийти к стабилизации социального неравенства, что за несколько сроков Путина и достигнуто, а сейчас правящий класс, силовигархия разыгрывает последний козырь "мы вас защищаем нашими ракетами от злого Запада", однако и тут нужно уточнение: они защищают нас или свои сверхприбыли, свои поместья и привилегии? Нет и не может быть поддержки грабителям российских недр от их конституционного владельца! "Мы знаем информацию, что более 70 миллиардов..." - а вы, мэр-миллионер, знаете информацию, что Сечин, Миллер и другие друзья Путина в день "зарабатывают" больше миллиона рублей - вы полагаете, что именно такая стабильность нужна братчанам и всем "дорогим россиянам"? Я вот уверен, что нет.

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