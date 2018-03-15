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Московский листок

Убийство обличителя правящего класса в Словакии привело к отставкам и массовым протестам

Опубликовано 15.03.2018 в разделе комментариев 1

коррупция италия евросоюз майдан мафия словакия
Убийство обличителя правящего класса в Словакии привело к отставкам и массовым протестам

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов уйти в отставку вслед за двумя своими коллегами в связи с резонансным убийством журналиста Яна Кучака. Но Фицо выдвинул одно условие: он сделает это, если его партии будет позволено назначить нового премьера. Как отмечает Reuters, Фицо таким образом стремится сохранить свое трехпартийное правительство, которое оказалось под угрозой досрочной отставки на фоне крупнейших в стране уличных протестов со времен свержения коммунистического режима в 1989 году.

Протесты вызваны убийством 27-летнего журналиста, который проводил расследование фактов сращивания политической верхушки страны с итальянской мафией. Ян Кучак вместе со своей возлюбленной был застрелен у себя дома в конце февраля.

28 февраля в отставку подал министр культуры Марек Мадярич, пояснивший, что не может "оставаться на своем посту, когда убит журналист". На прошлой неделе под давлением общественности то же сделал глава МВД Словакии, вице-премьер Роберт Калиняк, который ранее заявлял, что не будет увольняться, так как его задача - "обеспечить успех расследования" убийства журналиста.

Однако эти отставки не успокоили протестующих, недовольных реакцией властей и ходом расследования, так как обвинения в убийстве пока никому не предъявлены. Входящая в правительственную коалицию молодежная партия Most-Hid в начале этой недели пригрозила покинуть правительство, если не будет достигнута договоренность о досрочных парламентских выборах. Участники коалиции с этого вторника вели переговоры, договорившись в итоге о серьезном обновлении правительства.

Выступая на телевизионной пресс-конференции в присутствии двух других лидеров коалиции, премьер Фицо заявил, что предложил президенту Андрею Киске свою отставку. При этом он призвал президента с уважением отнестись к результатам последних парламентских выборов 2016 года, на которых партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала большинство голосов, и сохранить за ней возможность назначить нового премьер-министра.

О реакции президента на это предложение пока не сообщается. Как известно, Киска и Фицо были соперниками на последних президентских выборах в 2014 году и в разразившемся сейчас политическом кризисе оказались по разную сторону баррикад. Президент сразу после сообщения об убийстве Кучака призвал к масштабным правительственным перестановкам либо новым парламентским выборам. По его словам, только такие радикальные меры помогут восстановить доверие общества к правительству.

В свою очередь, Фицо обвинил внешние силы в попытке дестабилизировать ситуацию в стране, найдя, в частности, подозрительной прошлогоднюю встречу Киски с известным американским финансистом Джорджем Соросом.

От редакции: Словакия одна из беднейших стран Евросоюза. Поэтому тут всё прозрачно: то, что власть мафиозна, у части народа экс-Чехословакии вряд ли есть сомнения. Такая тут "социальная демократия" - само собой, и убийство единственного бесстрашного обличителя властной мафии, сработало детонатором. Однако к чему приведёт социальный взрыв, неизвестно никому из протестующих - нет политической, идеологической альтернативы.

Тут примерно всё так, как было в первые дни Евромайдана в Киеве - против всего плохого, против власти олигархата, против коррупции. В итоге впришли не просто коррупционеры, а правые террористы во власть, которым, в отличие от "донецких" нет надобности скрывать своё сращение с криминалом, потому что они сами и есть криминал - время от времени в Киеве подрывают машины конкурентов, "героев АТО", типичные мафиозные "разборки"...

Это не значит, что не надо выходить на майдан и свергать власть, сросшуюся с мафией соседнего по Евросоюзу государства - просто надо делать это, имея политическую структуру, системно альтернативную мафии и буржуазии - Партию. В Италии, кстати, помимо мафии есть и такая партия - Возрождённая коммунистическая, невеликая, но идейно сплочённая сила. Вот если бы не криминальные повадки, а эти, партийные примеры брала с Италии "социально-демократическая" власть в Словакии - может, и протестовать народу было бы незачем. А сейчас волна массовых протестов будет вскипать, что с Соросом, что без него.

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 1
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Фашизм
Мафия написал 15.03.2018 12:50
- чисто народные явления
(Право, Культура, Цивилизпция - соответственно, антинародные)
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