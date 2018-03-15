Коты против сметаны

Некто Павел Грудинин от лица всего прогрессивного человечества борется с олигархическим режимом.

«На самом деле, бьются две идеологии, социалистическая, которую представляет кандидат от КПРФ и национально-патриотических сил, и олигархически-чиновничья, которая за 18 лет показала, что мы в самой богатой стране мира почему-то имеем бедное население. Наша программа — это программа борьбы с бедностью», — заявил Павел Грудинин в Ульяновске, на родине Ленина.

Владимир Ильич перевернулся бы в гробу...

Ну, мы знаем, что слово "олигарх" нехорошее, олигархи плохие ребята, а просто состоятельные люди, как Павел Николаевич Грудинин - они хорошие, за народ, выращивают клубнику и продают ее по 350 рублей за килограмм трудящимся.

Величина прожиточного минимума для детей в Москве 13 300 рублей...

"Богатым мы продаем землянику дороже, а помогать будем тем, кто находится в тяжелом положении", - говорит Грудинин и действительно раздает продукты бедным пенсионерам в своем поселке - картошку и свеклу, по мешку на нос. Не клубнику. Она для богатых...

Но кто такой олигарх вообще-то? "Олигархия" - это политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала) и скорее обслуживает их личные и групповые интересы, а не интересы всех граждан. Олигархи — члены олигархии, могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее влияние на его формирование и принятие решений в своих личных и групповых интересах.

А теперь посмотрим на программу кандидата в президенты Грудиина. По большому счету сугубо экономических действий в ней не много.

"Мы поставим богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу. Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта".

"Подоходный налог на богачей вырастет, а для малоимущих будет отменён. Налоговая система станет стимулировать инвестиционную и инновационную деятельность предприятий. Будет ликвидирован налог на добавленную стоимость, удушающий нашу промышленность".

"Минимальная заработная плата составит 25000-30000 рублей. Человек труда станет достойно зарабатывать, достойно отдыхать и восстанавливать свои силы".

"Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти цели мы направим не менее 10 процентов бюджетных расходов".

Чем "20 шагов Грудинина" отличаются от "25 шагов" НСДАП?

Как видим, первый пункт по сути есть пересказ Конституции РФ, которая и так гарантирует гражданам все то, за что "борется" кандидат от КПРФ. Земля, недра, связь, железные дороги, крупнейшие банки - все это и так принадлежит государству. Но государству олигархическому, а не народному.

Но что кандидат Грудинин предлагает? Где удар именно по олигархии и олигархическому устрйству?

"Подоходный налог с богачей вырастет"? Ну это значит только, что богачи так и останутся богачами, а нищие - нищими! С малоимущих и так налогов не берут - сбор налогов с них обходится дороже, чем те крохи, которые с них можно выдавить. Ну а если богатые начнут платить немного больше налогов, что это поменяет в устройстве государства? Тем более, что налоги назначают парламент и правительство, в котором при капитализме по определению сидят богачи, а отнюдь не нищие. Да посмотрите хоть на состав фракции КПРФ в Думе - полно миллионеров и ни одного рабочего.

Будет ликвидирован НДС? Ну, наверно олигархи владельцы заводов скажут спасибо.

Минимальная зарплата поднимется до 25 тысяч? Очень хорошо! Но разве это сделает бедных богатыми? Давайте посмотрим на официальную зарплату самого П.Н.Грудинина около 2 миллионов в месяц, данные о которой он сам подал в ЦИК. Сравним со средней зарплатой в ЗАО, которое он возглавляет - он говорит о средних 78 тысячах, то есть и с учетом его 2 миллионов. Опять не выходит никакого социального равенства...

И ничего тут нового не предвидится, поскольку П.Н.Грудинин намерен вовсе не поменять систему собственности на селе, а передавать не менее 10 процентов бюджетных расходов крупным сельхозпроизводителям. Таким, как П.Н.Грудинин, который бует перераспределять их как и раньше, "по справедливости" - себе 2 миллиона, а рабочему тысяч 40-45. То есть 100 мужиков будут содержать одного барина.

Извините, но такая программа вполне могла быть принята в Российской империи, причем до отмены крепостного права.

Но сам Павел Грудинин не олигарх. Он просто богатый землевладелец, который только мечтает стать олигархом.

Не мечтает? Ага... Это он президентом РФ стать даже не мечтает, потому что мозгами его бог не обидел, а манией величия не наградил.

Вот его собственные слова из недавнего интервью ВВС: "После того, как Голубева (бывший глава района - прим.ред.) отправили работать губернатором в Ростов, я пришел к Громову и говорю: "Слушайте, Борис Всеволодович, мы же с вами говорили, что если каким-то чудесным образом место главы Ленинского района освободится, вы меня поддержите?" Он сказал: "Ты знаешь, я подумал, у меня есть заместитель, я считаю, что он лучше". А я не согласился этим. И вышел из партии".

То есть если бы Громов назначил Грудинина главой района, то он бы, видимо, так и оставался членом "Единой России" и даже, может быть, доверенным лицом Путина.

Что за район?

Это, конечно, очень "вкусная" территория, вплотную примыкающая к Москве, имеющая на своей территории и аэропорт Домодедово, и таможенный терминал в Видном, и сам город Видное. В общем, назначение главы района губернатором Ростовской области, тоже далеко не бедной и размером с 2 Бельгии, никого не удивило. Ну а для крупного землевладельца этого района Павла Грудинина такое назначение было бы прямым билетом из латифундистов в настоящие олигархи. Ну пусть не федерального начения, как у землевладельца Ткачева, бывшего губернатором Краснодарского края, а теперь министра сельского хозяйства, но уж регионального уровня точно. Он и сейчас, избравшись главой совета в городе Видное, что вплотную примыкает к его угодьям, на полпути к этому статусу. А так будет олигархом в полном смысле этого слова.

Возможно, после выборов он и получит этот район в качестве бонуса.

Но чего стоят слова в его программе "нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству"? Ничего не значат, это просто слова, за которые отвечать никому не придется. Даже КПРФ, которая, подготовив программу для своего кандидата, умудрилась ни разу не упомянуть слово "социализм". Хотя можно было написать вообще что угодно, хоть яблони на Марсе - все равно исполнять эти обещаия не придется...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск