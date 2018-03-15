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Московский листок

Педагоги челябинского интерната, подозреваемые в изнасилованиях сирот, вернулись к работе

Опубликовано 15.03.2018 в разделе комментариев 0

Педагоги челябинского интерната, подозреваемые в изнасилованиях сирот, вернулись к работе

Педагоги челябинского интерната, которых воспитанники обвинили в сексуальном насилии, вернулись к работе. Об этом сообщает местному изданию 74.ru сообщила заместитель директора интерната по учебно-воспитательной работе. "Наши педагоги вернулись на место работы, замечаний от Следственного комитета к ним никаких абсолютно нет. Все люди у нас работают", - заявила она.

Семьи, в которых приемные дети рассказали о насилии со стороны троих воспитателей интерната и двоих посторонних мужчин, не понимают, как такое возможно. Опекуны говорят, что у них опускаются руки от такой работы следствия.

"Я сегодня была у следователя, он мне тоже сказал, что эти товарищи (педагоги) продолжают работу. Сказал, что к ним нет вопросов, они прошли полиграф. А ведь их перед полиграфом элементарно не проверили на транквилизаторы, к которым они в интернате имеют свободный доступ. Следователь сказал, что проверка по ним до 2 апреля и, скорее всего, будет ещё продлена. Так если она ещё продолжается, то как товарищей этих к детям подпустили?! Я сегодня подписала согласие на проведение судебно-медицинской экспертизы моего (премного) ребёнка. Будут проверять, склонны ли дети к фантазированию и могут ли объективно оценивать ситуацию. Насколько понимаю, если эти эксперты напишут, что дети склонны к фантазированию, то вопрос по сотрудникам будет полностью закрыт", - рассказала изданию одна из приемных мам.

Она подчеркнула, что ее ребенок не имел возможности общаться с детьми из других семей, которые тоже говорили о сексуальном насилии, и согласовывать с ними свои рассказы.

Напомним, о том, что в детдоме под Челябинском массово насиловали сирот, в конце февраля заявили три приёмные семьи, которые взяли из учреждения под опеку семерых мальчиков 10–14 лет.

По этому делу арестовали одного человека — 51-летнего посетителя интерната, которого воспитанники называли «Серега». По словам потерпевших, насиловал их не только он, но и как минимум четверо сотрудников приюта. Педагоги заведения, как отмечали заявители, отдавали детей педофилам за деньги.

 



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