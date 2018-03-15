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Московский листок

В Якутске из самолета высыпалось 3,4 тонны золота

Опубликовано 15.03.2018 в разделе комментариев 2

В Якутске из самолета высыпалось 3,4 тонны золота

Около 3,4 тонны золота высыпалось из грузового самолета Ан-12 на взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта Якутска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Северо-Восточном линейном управлении МВД на транспорте.

"По предварительной информации, найдены 172 слитка весом около 3,4 тонны. Груз рассыпался по взлетно-посадочной полосе (аэропорта Якутск) из-за того, что неправильно был зафиксирован. Выпала часть золота, всего там находилось около 9 тонн", - рассказали в МВД.

Ранее в четверг пресс-служба аэропорта «Якутск» сообщила, что у Ан-12 авиакомпании "Нимбус" при взлете оторвалась створка грузового люка. Экипаж принял решение посадить самолет в поселке Магана в 12 километрах от Якутска.

Причиной происшествия, предположительно, стала неправильная фиксация груза. Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков без построек и транспортных средств, не причинив материального ущерба.

Причины инцидента выясняются. Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК организовали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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а чо,якутам вообще ни грамма золота не остается?
(морд----Поцман) написал 15.03.2018 14:14
Что упало,то пропало.(с).
Это золото отправить на поддержку
местной медицины и операции детишкам.
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(без названия)
Мещанин написал 15.03.2018 13:49
Авиакомпания Нимбус вроде как не входит в число известных аффинажных компаний. Однако объемы металла таковы, что компания не безпокоится не об охране, не об спец борту, насыпать золото как почту. Во истину, богатая страна, есть за что бороться во власти.
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