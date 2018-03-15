В Якутске из самолета высыпалось 3,4 тонны золота

Около 3,4 тонны золота высыпалось из грузового самолета Ан-12 на взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта Якутска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Северо-Восточном линейном управлении МВД на транспорте.

"По предварительной информации, найдены 172 слитка весом около 3,4 тонны. Груз рассыпался по взлетно-посадочной полосе (аэропорта Якутск) из-за того, что неправильно был зафиксирован. Выпала часть золота, всего там находилось около 9 тонн", - рассказали в МВД.

Ранее в четверг пресс-служба аэропорта «Якутск» сообщила, что у Ан-12 авиакомпании "Нимбус" при взлете оторвалась створка грузового люка. Экипаж принял решение посадить самолет в поселке Магана в 12 километрах от Якутска.

Причиной происшествия, предположительно, стала неправильная фиксация груза. Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков без построек и транспортных средств, не причинив материального ущерба.

Причины инцидента выясняются. Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК организовали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.