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Московский листок

Национальный Лидер собрался на Марс и Луну - наверное, агитировать гуманоидов

Опубликовано 15.03.2018 в разделе комментариев 0

космос сырьеваяимперия луна марс
Национальный Лидер собрался на Марс и Луну - наверное, агитировать гуманоидов

Россия в 2019 году запустит миссию на Марс, а в рамках нового исследования Луны российские специалисты постараются осуществить высадки на полюса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски - для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое - это совсем скоро - в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию", - сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, который был опубликован в соцсетях его коллеги Дмитрия Киселева. 

Он заметил, что это новое продолжение исследования Луны, отличающееся от того, что было в Советском Союзе. 

"Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса", - сказал президент РФ.

От редакции: Какие специалисты, что он несёт? Или это просто лениво "перепёртые" реплики из комическо-космического сериала "Команда Б"? Путину известно, что происходит в Институте космических исследований, который финансируется так, словно это хоспис? А чем занимаются сотрудники ГЕОХИ - института, который изначально участвовал в Лунной программе и вместе с ИКИ готовил как раз пилотируемый полёт на Луну ещё до высадки туда астронавтов США? ГЕОХИ работает на НАСА - это давно ни для кого не секрет. Марсоход стал возможен только при активной поддержке ГЕОХИ, при работе его картографов и прочих специалистов. И вот на этом-то позорном фоне президент, при котором была затоплена станция "Мир", пытается примерить на себя скафандр видного исследователя космоса?!

Однако мы подзабыли, как беспардонно Путин пиарился на теме космоса - утерянного Советского космоса, в котором нас уже и КНР обгоняет, - а ведь этот жанр существует у него давно. Вот, например, что было сказано им в ноябре 2016-го года - и ведь настолько быстрорастворимая риторика... Вот официальное сообщение: "Путин пообщался в Ярославле с рабочими машиностроительного предприятия «Автодизель» и рассказал им, как он будет летать в Вашингтон с космодрома "Восточный": двадцать минут, и в Америке."

Прошло два года - и? "Восточный" и спутники-то запустить не может нормально, включая спутники США... Вот такой у нас расеянский космос, товарищи избиратели.  

Д.Ч. 

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