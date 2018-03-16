Петропавловск-Камчатский. Прокуратура признала приватизацию незаконной

Мы уже писали об общежитии на Проспекте Победы 27 (Петропавловск– Камчатский).

Напоминаем, данный дом был незаконно украден, приватизирован местными жуликами-предпринимателями.

Зимой этого года они попытались зачистить «свою» недвижимость от ненужных им людей. Людей попытались выжить из дома, выключив им свет. После того, как история получила широкую огласку, свет включили. Затем прошли встречи с представителями собственника, городских и областных властей.

Власти предложили помочь жителям дома лишь следующим образом - принять некоторых жильцов на работу в муниципалитет и предоставить места в муниципальном общежитии. Отметим, что в общежитии по улице Победы 27, где жильцы прожили уже много лет, их право на жилье охраняется законом РФ, а вот после переезда они, действительно, не будут иметь прав на постоянное пользование новым жильем. У них останется только два варианта - либо муниципалитет сделает из них дешевых крепостных, вынужденных до конца жизни работать за жильё, либо их просто выкинут через месяц, другой, третий - на улицу.

Когда жильцам не понравилась данная идея, власти были оскорблены в лучших чувствах. Губернатор снова угрожал, что если жильцы будут упираться, их сначала выкинут на улицу, потом отберут детей. К настоящему времени жулик-собственник подал на всех жильцов иски о выселении.

Впрочем, есть и некоторые радостные для жильцов новости. А именно, суд уже отказался рассматривать часть поданных исков. Прокуратура признала, что «... в рамках проверки выявлены нарушения в порядке приватизации указанного имущества» и отправила в городскую Администрацию письмо с предложением принять меры «…для восстановления интересов граждан, зарегистрированных и проживающих в данном общежитии...».

Мы очень надеемся, что городская Администрация, получив предписание Прокуратуры, также захочет защитить интересы жильцов. И после окончания выборов данное желание не исчезнет.