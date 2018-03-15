Генпрокурор Луценко и депутат Савченко взаимно считают друг друга преступниками

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания, как провести террористический акт в Верховной Раде.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания, как провести террористический акт здесь, в этом зале (парламента). Уничтожить двумя боевыми гранатами две ложи в парламенте, из минометов обстрелять купол парламента и из автоматов добивать тех, кто бы выжил", - заявил Луценко.

Луценко заявил, что намерен внести в Верховную Раду представление о лишении депутатской неприкосновенности Савченко.

"Сегодня я как генеральный прокурор Украины внесу в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Савченко", - сказал Луценко в четверг в Раде.

Как сообщается, Верховная Рада Украины исключила Савченко из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержал 261 народный депутат на пленарном заседании в четверг.

Соответствующий проект постановления (№5543) в декабре 2016 года инициировали члены комитета по вопросам нацбезопасности.

В пояснительной записке к документу его авторы указывают на то, что Савченко встречалась с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса, а также отмечают, что она участвует в заседаниях комитета, где рассматривают информацию, относящуюся к государственной тайне.

"С целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне, и учитывая, что член комитета должен принимать участие в заседаниях, где буду рассматриваться вопросы, связанные с государственной тайной, необходимо принять данное постановление в ближайшее время", - сказано в пояснительной записке.

В свою очередь, в порядке обемна любезностями депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала на брифинге перед допросом в Службе безопасности Украины, что была свидетелем того, как действующий спикер парламента Андрей Парубий руководил снайперами во время массовых протестов на Майдане незалежности в феврале 2014 года. «Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель "Украина", и эти люди теперь в парламенте,— сказала госпожа Савченко.— А Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором только для того, чтобы его преступления никогда не расследовались».

Как утверждает Надежда Савченко, Юрий Луценко препятствует расследованию стрельбы на Майдане. «Лично я давала ему (следователю прокуратуры Сергею Горбатюку) показания о том, что Луценко призывал к свержению власти и обещал людям оружие на Майдане,— цитирует госпожу Савченко TSN.— Горбатюку не дают расследовать эти преступления».

Материал по теме:

"Диванные войска" получили указивку от своего главкома

Украинским спортсменам запретили участвовать в любых соревнованиях на территории РФ