Заложников вместе с террористами в "Норд-Осте" Путин травил газом с божьей помощью

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что единолично принял решение о штурме захваченного террористами театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года, несмотря на первоначальные данные о том, что пущенный в зал газ не подействовал. В фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин" президент вспоминает, что решение о штурме было принято, когда поступила информация о дальнейших планах террористов.

"В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и там, на Красной площади, расстреливать их, выбрасывая их тела на улицу. С целью оказать воздействие на руководство, на спецслужбы. Конечно, мы этого не могли допустить", - говорит Путин во второй части фильма, которую выложил в своих социальных сетях коллега Кондрашова, журналист Дмитрий Киселев.

В свою очередь глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев, занимавший в то время пост директора ФСБ, говорит в фильме о том, что в процессе подготовки операции "искали способ, как это сделать, чтобы никто не пострадал".

"Мы полагали, что такой способ нашли, работали с учеными день и ночь, смотрели, какие у нас есть возможности, эксперименты (с газом), мы полагались на те результаты, которые они в ходе этих экспериментов получили", - говорит Патрушев.

Перед началом штурма, говорит за кадром Кондрашов, в зал по каналам вентиляции запустили газ, "компоненты которого широко используются в мире для анестезии".

Однако Путин сообщает, что ночью, когда наступил срок штурма, ему позвонил директор ФСБ и сказал, что "газ пустили, но он не работает". "На мой вопрос, почему не работает, ответил (директор ФСБ): "Мы не знаем, может быть, там какой-то сквозняк его уносит", - сказал президент.

Однако, как подчеркнул Путин, "на следующее утро должна была состояться эта трагическая история с вывозом заложников и их расстрелом, ждать было невозможно".

"Я задал вопрос директору ФСБ: "Ребята пойдут без этого газа?" Он сказал: "Если прикажете, пойдут. И я ему сказал: начинайте", говорит Путин.

На вопрос, было ли решение о начале штурма личным решением главы государства, Путин ответил, что никто, кроме него, этого решения принять не мог.

После интервью Путин уже без микрофонов рассказал, что, отдав команду о начале штурма, пошел в часовню в первом корпусе Кремля и впервые в жизни стал перед иконами на колени, рассказывает Кондрашов, добавляя, что через некоторое время директор ФСБ доложил президенту: газ подействовал, штурм идет по плану.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный поражается:

- "Этого не могли допустить": то есть пусть умирают заложники тихо, от родного газа, а не вражеских пуль, и главное - без чёрного пиара для Путина и фэсбов! Как мне это всё напоминает документальный украинский фильм о Майдане-2004 "Оранжевая революция", где охранник Ющенко рассказывает, как истово молился во время унаугурации (преждевременной!)... Это, надо полагать, очередная "чистуха" президента и директора ФСБ? Ведь от действия этого "медицинского" газа погибли не только террористы, но и значительная часть заложников! Путину это неизвестно, или уже уровень наглости власти таков, что "пипл хавает", "пипл мрёт" - это как раз те формулы, по которым правящий миллиардерский класс давно сожительствует с народом? И вот эта трогательная история с молитвой президента - она что, по представлениям Киселёва, Кондрашова и прочих драматургов "Первого доканала", должна как бы обозначить божью помощь в убийстве граждан РФ, спровоцированном приказом президента? То есть господь православный услышал молитвы Путина - и заложники благополучно преставились, пришли на суд Его прямиком из "Норд-Оста"? А вот в историю про поездку на Красную площадь для расстрела - верят наверное только верующие. Арби и Мовсар Бараевы, готовившие захват заложников, ни слово не обмолвились об этом - а уж они-то в прямых эфирах ничего не скрывали от граждан РФ и мира. Они требовали прекратить войну в Чечне, то есть прекратить пиар-кампанию Путина. Ни о каких автобусах и поездке на Красную площадь (кто бы их туда пропустил?!) речи не было - мы помним точно. Впрочем, привыкший врать народу в глаза нагло и лучезарно, президент тут вряд ли предоставит аудиозаписи, доказывающие, что такие планы у моджахедов имелись. Тут-то, в фильме, его кинотрюк ясен: не отдали заложников на расстрел, потравили сами газом - те умерли "во Христе", в относительном комфорте, а не в лапах террористов... Но что-то, по-моему, берега этот всероссийский пиар-симулякр окончательно перед выборами попутал. Впрочем, "чистуху" его - народ принял ко вниманию, а процесс по этому делу пройдёт, конечно же, не в Гааге, как хочется многим. Душегубов должен судить сам народ России.