К санкциям Британии на днях присоединятся Франция и Германия, но Газпрома они не коснутся никогда

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в ближайшие дни объявит о мерах, которые его страна примет против России из-за покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. "Все заставляет нас думать, что ответственность фактически принадлежит России. В ближайшие дни я объявлю о мерах, которые мы намерены принять", - сказал он журналистам (цитата по Reuters).

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и Эмманюэль Макрон в телефонной беседе обсудили отравление Скрипаля, его дочери и еще нескольких человек в Солсбери. Мэй рассказала Макрону о последних событиях, связанных с инцидентом, а также изложила сделанный британским правительством вывод о том, что, по всей видимости, Россия несет ответственность за это преступление. Стороны обсудили "агрессивное поведение" России и согласились, что важно продолжать действовать совместно с союзниками для решения этой проблемы, сообщил офис британского премьера.

Накануне Мэй объявила, что из-за химической атаки 23 российских дипломата будут высланы из королевства. Она подчеркнула, что речь идет не просто о случае отравления нервно-паралитическим веществом "какого-то шпиона", а о целенаправленной химической атаке на территории суверенного государства, в результате которой серьезно пострадали несколько граждан Великобритании. Так, прибывший на место происшествия первым полицейский Ник Бейли все еще находится в критическом состоянии.

Лондон также приостанавливает все правительственные контакты с Россией на высшем уровне. Кроме того, Великобритания не будет направлять правительственную делегацию на чемпионат мира по футболу в России. Мэй анонсировала и другие меры воздействия, в том числе возможную заморозку любых госактивов РФ и внесение поправок к законопроекту о санкциях. Решение Великобритании о высылке российских дипломатов поддержал Вашингтон.

Министр обороны ФРГ: Россия должна расследовать отравление Скрипаля

Россия должна принять участие в расследовании отравления Скрипаля, считает министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. "Россия может внести свой вклад, и это то, что от нее требуется", - заявила она в четверг, 15 марта, в интервью телеканалу ZDF.

Само отравление немецкий министр назвала "первым случаем применения смертельного химического оружия на европейском континенте с окончания Второй мировой войны". То, что произошло в Великобритании, является основанием для самого серьезного беспокойства, считает фон дер Ляйен. "Мы не можем просто вернуться к обычной повестке дня", - подчеркнула она (цитата по DW).

От редакции: Очень хочется посоветовать европейской буржуазии не потрясать словесами-угрозами в воздухе, ожидая изменения политики правящего в России класса - а если Евросоюз действительно хочет начать экономическую войну с Путинской Россией, тогда надо сделать вот что. Поможет одно, только одно, но очень действенное средство: надо отказаться от российских нефти и газа, синхронно перекрыть трубопроводы в странах Евросоюза, которые сидят на миллеровском газу. Силовигархия мгновенно слетит с трона - бюджет-то опустеет и народ восстанет, сам дотащит на своих плечах всю силовигархию до Гааги. Но это не входит в планы евросоюзной правящей элиты, столь классово родной силовигархии! Так что война словес и намерений будет продолжаться, а у власти и здесь и там останутся паразиты и воры. И газ из РФ будет выкачиваться "заклятыми врагами".

Д.Ч.