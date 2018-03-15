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Московский листок

Силовигархия планирует стопроцентную явку на перевыборы работников своих монополий, узнал Ходорковский

Опубликовано 15.03.2018 в разделе комментариев 2

кризис путин позор ходорковский либералы силовигархия выборы 2018

Руководство России, отрицающее проведение работы по поднятию явки на предстоящих 18 марта президентских выборах, тем не менее ведет активную работу по так называемой промышленной и корпоративной мобилизации. Об этом сообщает "МБХ медиа" на предвыборном сайте Ксении Собчак со ссылкой на данные, полученные от подписчиков издания. 

В распоряжении сайта оказалось методическое пособие "Мобилизация в госкорпорациях 2018". Главная цель в нем обозначена так: "Обеспечить практически 100% участие работников предприятий/учреждений корпорации, членов их семей и ветеранов в выборах 18 марта". Источник, передавший этот документ, утверждает, что он рассылается сейчас всем координаторам "мобилизационного проекта" "Единой России". Контролирует работу лично администрация президента, утверждается в материале. 

В пособии расписаны "принципы" проекта. Среди них "исключение любых форм административного принуждения, сопряженного с угрозами наказания", "отсутствие агитации за кого-либо из кандидатов". Вместо этого предлагается применять "мягкий стимулирующий подход", "личные контакты" с работниками и "прямые обращения" топ-менеджеров.

Технологически мобилизацию предлагается проводить путем составления списков предприятий и их сотрудников, назначения "ответственных" из числа руководства и дальнейшей координации выполнения ими спускаемых сверху указаний. 

Еще до выборов инструкция рекомендует директорам "провести собрание коллектива с мотивирующим обращением", "распространить прямое обращение топ-менеджера", а также "разослать сотрудникам персональные приглашения на выборы". Перед днем выборов следует еще раз напомнить работникам о предстоящем событии.

В день голосования, 18 марта, необходимо обеспечить "контроль явки коллектива", отправить личные напоминания неявившимся на избирательные участки до 14:00 и отчитаться перед контролирующим лицом, которое, в свою очередь, доведет информацию по цепочке до "центрального штаба". 

По данным "МБХ Медиа", всего в созданной схеме задействованы более 30 корпораций и компаний. В их числе "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", РЖД и другие. Координирует мобилизационный проект заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.

От редакции: Давайте прикинем: ну, своих хорошо оплачиваемых и абсолютно зависимых от силовигархии работников они смогут мобилизовать - но что такое 30 экономических единиц на карте РФ? Это ерунда в электоральном плане, а вот апатия, царящая среди тех, кто живёт на грани прожиточного минимума (и таких полно даже в якобы обжирающейся Москве) - это явление, которое преодолеть по намеченной схеме не удастся. Следующая методика - повышения зарплаты строго перед выборами, обещания скорейших полётов на Луну и на Марс, - тоже явное решение федерального центра и местных властей, где есть резервы, выглядит уже смешно и как откровенный, цирковой блеф.

Ведь никто не обещает работникам вузов, что зарплаты теперь всегда будут такие - с 2014-го все привыкли, что зарплаты будут только сокращаться или что за одну зарплату надо сочетать две или три даже ставки... Затягивание поясов в РФ - дело привычное при капитализме, так что тут обязаловка тоже не пройдёт. Неявка - вот самое страшное для правящего класса-грабителя "голосование", а вот как от неё застраховаться он, бравируя и одновременно нервно вибрируя, не знает... Фальсифицировать, как в 2011-м думские результаты - будет уже фатально, а иных способов-то удержать наворованное в руках и нет. 

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
vertu555 написал 15.03.2018 19:08
3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, З-4 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://clickgred.ru/public/7726713741447522
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Все так и есть
подтверждаю написал 15.03.2018 18:48
Абсолютная правда.В Ростехе Чемезова ситуация аналогичная.Назначены ответственные,работники обязаны сообщить им,когда они проголосовали,те в свою очередь должны доложить руководителям подразделений,те директору.Относительно мягкости я бы не был столь однозначным,если ты возмущаешься.то стараются как-то смягчить,а вот если молча слушаешь,то прямо намекают,что обязан.Запуганный народ кивает головами и как обычно говорит-а что мы можем поделать?
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