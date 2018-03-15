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Московский листок

Провал внешней путинской политики на британском направлении обсудил Совбез

Опубликовано 15.03.2018 в разделе комментариев 3

силовигархия англия
Провал внешней путинской политики на британском направлении обсудил Совбез

Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию, сложившуюся в российско-британских отношениях. Об этом в четверг, 15 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне Лондон огласил меры, которые решено было принять для воздействия на Москву в связи с химатакой в Солсбери с применением нервно-паралитического вещества, которое, по информации британской стороны, было произведено в России, а затем во время заседания Совбеза ООН, созванного по инициативе Британии в связи с этим инцидентом, обвинил российскую сторону в нарушении Конвенции о запрещении химоружия. 

По словам Пескова, во время совещания президента с членами Совбеза РФ была высказана обеспокоенность относительно занятой Великобританией позиции. "В контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого дела Скрипаля. Была высказана крайняя обеспокоенность в связи с деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной", - рассказал пресс-секретарь президента, слова которого приводит "Интерфакс".

Также, по словам Пескова, в ходе совещания обсуждалась ситуация в Сирии, а именно урегулирование обстановки в Восточной Гуте, и "текущие вопросы социально-экономической повестки дня". 

Во время прошедшего накануне заседания Совбеза ООН по инциденту в Солсбери и. о. постпреда Великобритании Джонатан Аллен обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, утверждая, что она не предоставила ОЗХО информацию о программе разработки нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, по утверждению британской стороны, были отравлены живший в Британии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. "Россия не задекларировала вещество "Новичок" или объекты, связанные с его производством, как того требует конвенция", - заявил дипломат.

- Кто-то сутяжит уже об аглицком заговоре по срыву выборОв, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - а я только аплодирую той случайной неслучайности, которая сейчас включит аварийное сплочение вокруг Путина и его силовигархии, ведь это же почти повторение марта-2012, когда "угроза государству" со стороны "либералов с Болотной проклятых" заставила голосовать за Путина даже тех, кто прежде не голосовал - "последний довод президентов": это когда вчера ещё называвшие тебя вором вдруг становятся во фрунт и славят тебя как защитника государства от "извечных ворогов России", и вот уже не гнев, а покорная улыбочка единения с миллиардерами озаряет лица тех, кого несменяемая власть-реформаторша грабила долгие десятилетия, заводя офшорные капиталы, приватизируя соцсобственность, оптимизируя здравоохранение - но ничего, сейчас грянет "ядерная тревога" и все забудут претензии к правящему классу и Путину, как его бессменному ставленнику.   

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Святой Пигидий написал 15.03.2018 20:04
Еще немного. ЦИТИРУЮ: "Доверенные лица кандидата Путина в Великобритании - господа "Новичок" и Полоний. А если кроме шуток, теракт в Солсбери, вполне возможно, был чисто предвыборной акцией" -
.
РЕКОМЕНДУЮ ГЛЯНУТЬ: https://newsland.com/user/4297710442/content/doverennye-litsa-putina-v-velikobritanii-gospoda-novichok-i-polonii/6255182
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(без названия)
Святой Пигидий написал 15.03.2018 19:59
Вообще-то, министр обороны Великобритании посоветовал Путлеру "отойти и заткнуться". Так Уильямсон отреагировал на планы Путлера руками Лавруши применить какие-то меры в ответ на высылку путлерастских дипломатов (https://newsland.com/user/4296647978/content/ministr-oborony-velikobritanii-posovetoval-rossii-otoiti-i-zatknutsia/6254746).
.
Что касается "случайной неслучайности", о которой говорит тов.Черный, то это в десятку. Повторюсь:
.
На днях слушал я "Свободу" - как раз про шалости Путлера, про Литвиненко, про Лугового, про то отравление, про это отравление... и прозвучала интересная мысль: Путлеру и его приспешникам, которые обocpaлись где только можно, этот провал с отравлением НУЖЕН, то есть им НУЖНО, чтоб их прищучили на горяченьком. Зачем? Ничего хорошего Путлеру все равно в Америке/Европе уже не светит, приличные люди брезгуют с ним общаться, а потому Путлер и устроил отравление с ПРОГНОЗИРУЕМЫМ провалом пккурат накануне своего ЛОХОТРОНА - чтоб, представ в роли безвинного гонимого, тем самым сплотить быдломассу Путлерастии очередным витком ненависти к Европе и к врагам. Крым протух, Украина уже мало кого возбуждает, Сирия и нах никому не нужна, а вот враги Путлеру нужны позарез, потому как без врагов гнилой путлеровский режим не продержится и дня. Так что, все у Путлера (а точнее, у его кураторов) идет по плану: страна в очередной раз окунется в деpьмо, с одной стороны, а с другой стороны, быдломасса сплотится вокруг Путлера, что даст Путлеру возможность и дальше выполнять план УТИЛИЗАЦИИ РОССИИ.
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(без названия)
Ха написал 15.03.2018 19:37
Весь Совбез в "Тюрягу" за бесконечные глупые авантюры, ведущие страну к изоляции и саморазрушению!
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