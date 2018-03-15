Провал внешней путинской политики на британском направлении обсудил Совбез

Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию, сложившуюся в российско-британских отношениях. Об этом в четверг, 15 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне Лондон огласил меры, которые решено было принять для воздействия на Москву в связи с химатакой в Солсбери с применением нервно-паралитического вещества, которое, по информации британской стороны, было произведено в России, а затем во время заседания Совбеза ООН, созванного по инициативе Британии в связи с этим инцидентом, обвинил российскую сторону в нарушении Конвенции о запрещении химоружия.

По словам Пескова, во время совещания президента с членами Совбеза РФ была высказана обеспокоенность относительно занятой Великобританией позиции. "В контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого дела Скрипаля. Была высказана крайняя обеспокоенность в связи с деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной", - рассказал пресс-секретарь президента, слова которого приводит "Интерфакс".

Также, по словам Пескова, в ходе совещания обсуждалась ситуация в Сирии, а именно урегулирование обстановки в Восточной Гуте, и "текущие вопросы социально-экономической повестки дня".

Во время прошедшего накануне заседания Совбеза ООН по инциденту в Солсбери и. о. постпреда Великобритании Джонатан Аллен обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, утверждая, что она не предоставила ОЗХО информацию о программе разработки нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, по утверждению британской стороны, были отравлены живший в Британии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. "Россия не задекларировала вещество "Новичок" или объекты, связанные с его производством, как того требует конвенция", - заявил дипломат.

- Кто-то сутяжит уже об аглицком заговоре по срыву выборОв, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - а я только аплодирую той случайной неслучайности, которая сейчас включит аварийное сплочение вокруг Путина и его силовигархии, ведь это же почти повторение марта-2012, когда "угроза государству" со стороны "либералов с Болотной проклятых" заставила голосовать за Путина даже тех, кто прежде не голосовал - "последний довод президентов": это когда вчера ещё называвшие тебя вором вдруг становятся во фрунт и славят тебя как защитника государства от "извечных ворогов России", и вот уже не гнев, а покорная улыбочка единения с миллиардерами озаряет лица тех, кого несменяемая власть-реформаторша грабила долгие десятилетия, заводя офшорные капиталы, приватизируя соцсобственность, оптимизируя здравоохранение - но ничего, сейчас грянет "ядерная тревога" и все забудут претензии к правящему классу и Путину, как его бессменному ставленнику.

Новости по теме:

Сенатор Серебренников уверен, что газ "Новичок" оказался в Англии не по российской воле

Минфин США включил в список санкций "Агентство интернет-исследований" и персонажи из ГРУ

Силовигархия планирует стопроцентную явку на перевыборы работников своих монополий, узнал Ходорковский