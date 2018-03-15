"Коммунисты" едва не подрались у Соловьёва, но в прайсе кукловодов было и это

Кандидат в президенты от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин во время заключительных теледебатов на канале "Россия-1" попытался устроить потасовку с Максимом Шевченко, который является доверенным лицом кандидата КПРФ Павла Грудинина. В ходе эфира Сурайкин заявил модератору дебатов Владимиру Соловьеву, что вместе с ним в студию пришла женщина, которая на протяжении нескольких лет работала в подмосковном совхозе имени Ленина. Она обвиняет Грудинина в том, что он обманул ее семью и не предоставил ей квартиру вопреки своему обещанию и договору.

Во время очередной рекламной паузы, когда женщина появилась в студии, Грудинин предпочел удалиться. Вместо кандидата в президенты от КПРФ на съемочную площадку вышел Шевченко.

Когда начался второй раунд дебатов, слово было предоставлено Сурайкину, вместо него начала говорить женщина, работавшая ранее в совхозе. "Я хотела обратиться к Грудинину. Но он увидел меня и сразу убежал. Он во всех интервью говорит, что я лгу. А это правда. Он нас выселил из квартиры…" - начала она свой рассказ.

Однако Шевченко перебил женщину, которую Сурайкин представил как свое доверенное лицо. Сторонник Грудинина возмутился тем, что кандидат от "Коммунистов России" стоит за одной трибуной вместе с женщиной. Соловьев согласился с доводами и попросил Сурайкина удалиться из студии.

Когда Сурайкин уже направлялся к выходу, между ним и Шевченко началась словесная перепалка. Доверенное лицо Грудинина назвал кандидата от "Коммунистов России" "бандеровским провокатором". Услышав это, Сурайкин развернулся и быстрым шагом направился к Шевченко, грозя по пути избиением.

"Я тебе сейчас в морду дам… Ты че сказал? Я тебе челюсть, сука, сломаю! Мразь! Наемная мразь", - прокричал Сурайкин, пытаясь добраться с кулаками до Шевченко. Ему этого сделать, впрочем, не удалось, потому что политиков разняли охранники, и Сурайкин удалился из студии.

От редакции: Судя по тому глубокому идеологическому восторгу, который испытывал недавно левый электорат по поводу драки Шевченко и Сванидзе (хотя ни одного грамотно нанесённого в ней удара не было - дрались по-бабьи, пощёчинами, руками-вёслами), это могла быть интересная серия. А если учесть, что компьютерный предприниматель (имеющий ещё со времён пребывания в ЦК СКМ РФ неслабую фирмочку по оказанию компьютерных услуг) Сурайкин невысок, и до челюсти Шевченко ему пришлось бы тянуться, то ещё интереснее всё могло бы быть. Главное-то для современного электората не выборы, не голосование ("посчитают" и без него) - а шоу...

Видимо, такого результата и добивались одни и те же кукловоды кандидатов-"коммунистов", которые нащупали ниточки для противоборства карликовых партий в хoде перевыборов одного и того же президента, для противоборства, собственно, двух частей одной прежней партии (КПРФ - а Сурайкин плоть от плоти именно этой номенклатуры, и он ей роднее, чем Грудинин, что забавно). Так мне и видятся эти дебиловатые "дебаты" - пока никто не дерётся, не матерится, так и не о чем спорить. А за декорациями стоят политтехнологи и отзваниваются кураторам: какое счастье, всё идёт по плану! Рейтинг бессменного самовыдвиженца - непокобелим, Его неучастие в дебатах было изначально верно высчитано, а "идеологические противники", тянущие процветающую капиталистическую Путинскую Россию "назад" в социализм - уже готовы друг другу челюстЯ выворачивать. Хорошо пляшут под кремлёвскую дудку "президенты"-спойлеры. Дельце обделано, роснефтяные и газпромовские транши распилены, освоены, народ к выборАм готов!

Д.Ч.

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