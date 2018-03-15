Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Коммунисты" едва не подрались у Соловьёва, но в прайсе кукловодов было и это

Опубликовано 15.03.2018 в разделе комментариев 4

левый фронт кпрф коммунисты россии выборы 2018
"Коммунисты" едва не подрались у Соловьёва, но в прайсе кукловодов было и это

Кандидат в президенты от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин во время заключительных теледебатов на канале "Россия-1" попытался устроить потасовку с Максимом Шевченко, который является доверенным лицом кандидата КПРФ Павла Грудинина. В ходе эфира Сурайкин заявил модератору дебатов Владимиру Соловьеву, что вместе с ним в студию пришла женщина, которая на протяжении нескольких лет работала в подмосковном совхозе имени Ленина. Она обвиняет Грудинина в том, что он обманул ее семью и не предоставил ей квартиру вопреки своему обещанию и договору. 

Во время очередной рекламной паузы, когда женщина появилась в студии, Грудинин предпочел удалиться. Вместо кандидата в президенты от КПРФ на съемочную площадку вышел Шевченко. 

Когда начался второй раунд дебатов, слово было предоставлено Сурайкину, вместо него начала говорить женщина, работавшая ранее в совхозе. "Я хотела обратиться к Грудинину. Но он увидел меня и сразу убежал. Он во всех интервью говорит, что я лгу. А это правда. Он нас выселил из квартиры…" - начала она свой рассказ. 

Однако Шевченко перебил женщину, которую Сурайкин представил как свое доверенное лицо. Сторонник Грудинина возмутился тем, что кандидат от "Коммунистов России" стоит за одной трибуной вместе с женщиной. Соловьев согласился с доводами и попросил Сурайкина удалиться из студии. 

Когда Сурайкин уже направлялся к выходу, между ним и Шевченко началась словесная перепалка. Доверенное лицо Грудинина назвал кандидата от "Коммунистов России" "бандеровским провокатором". Услышав это, Сурайкин развернулся и быстрым шагом направился к Шевченко, грозя по пути избиением. 

"Я тебе сейчас в морду дам… Ты че сказал? Я тебе челюсть, сука, сломаю! Мразь! Наемная мразь", - прокричал Сурайкин, пытаясь добраться с кулаками до Шевченко. Ему этого сделать, впрочем, не удалось, потому что политиков разняли охранники, и Сурайкин удалился из студии.

От редакции: Судя по тому глубокому идеологическому восторгу, который испытывал недавно левый электорат по поводу драки Шевченко и Сванидзе (хотя ни одного грамотно нанесённого в ней удара не было - дрались по-бабьи, пощёчинами, руками-вёслами), это могла быть интересная серия. А если учесть, что компьютерный предприниматель (имеющий ещё со времён пребывания в ЦК СКМ РФ неслабую фирмочку по оказанию компьютерных услуг) Сурайкин невысок, и до челюсти Шевченко ему пришлось бы тянуться, то ещё интереснее всё могло бы быть. Главное-то для современного электората не выборы, не голосование ("посчитают" и без него) - а шоу...

Видимо, такого результата и добивались одни и те же кукловоды кандидатов-"коммунистов", которые нащупали ниточки для противоборства карликовых партий в хoде перевыборов одного и того же президента, для противоборства, собственно, двух частей одной прежней партии (КПРФ - а Сурайкин плоть от плоти именно этой номенклатуры, и он ей роднее, чем Грудинин, что забавно). Так мне и видятся эти дебиловатые "дебаты" - пока никто не дерётся, не матерится, так и не о чем спорить. А за декорациями стоят политтехнологи и отзваниваются кураторам: какое счастье, всё идёт по плану! Рейтинг бессменного самовыдвиженца - непокобелим, Его неучастие в дебатах было изначально верно высчитано, а "идеологические противники", тянущие процветающую капиталистическую Путинскую Россию "назад" в социализм - уже готовы друг другу челюстЯ выворачивать. Хорошо пляшут под кремлёвскую дудку "президенты"-спойлеры. Дельце обделано, роснефтяные и газпромовские транши распилены, освоены, народ к выборАм готов!

Д.Ч.

Материалы по теме:

Любой голосующий проголосует за монархию

Ради чего миллиардер Грудинин "борется" за пост президента?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Святой Пигидий написал 16.03.2018 00:22
Ржу! Не с этих заднеприводных клоунов, о которых заметка, а с этого ролика: https://www.youtube.com/watch?v=DokoTZ7fdqQ или здесь: https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=jetNM4baiCs
.
Как написал кто-то в комментах к секундному ролику, "Тяжко без кокса, копыта уже не держат" - ржу!&#65279;
Ответить
осень жаль что не сломал
мугадуб написал 16.03.2018 00:15
Сильный ход Сурайкин сделал с женщиной. Вор грудинин убежал с позором.
Но думается пьесу разыграли по опзрешенным нотам ради явки.
Ответить
сам)
Д.Ч. написал 16.03.2018 00:06
Сурай человек вдохновения, особенно с мальчиками. не знаю насколько кириешка заднеприводной, но голубое лобби в АП существует и многое решает.
Ответить
(без названия)
Святой Пигидий написал 15.03.2018 23:53
Ай да Киндер-сюрприз! Ему бы пьесы писать, а не сценарий путлеровского ЛОХОТРОНА - талант, как ни крути! И артисты подобраны с боевым амплуа... ржу! "Я тебе челюсть, сука, сломаю!" - блеск! Мля, мне интересно... эту реплику тоже Киндер-сюрпириз придумал или в рамках общей установки кандидат по вызову некто Сурайкин съимпровизировал по ходу действа? Представляю, как кайфовал чмoшный жыдок Шапира, который в подобном дepьме чувствует себя как рыбка в воде. Посмотрят ватаны на всю эту порнуху, и... какой у ватанов будет вывод? Правильно, голосовать нужно за старого Пахана, который хоть и вор, но ведет себя практически как святой. Как ни крути, а нужно таки признать, что Киндер-сюрприз как сценарист/режиссер не без таланта!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Голосовать назло США" - так теперь мэры-миллионеры агитируют за Путина в Братске
"Голосовать назло США" - так теперь мэры-миллионер...
15.03.2018
Задушит ли "Газпром" Украину?
Задушит ли "Газпром" Украину?
14.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Коммунисты" едва не подрались у Соловьёва, но в прайсе кукловодов было и это (4)
Провал внешней путинской политики на британском направлении обсудил Совбез (7)
Силовигархия планирует стопроцентную явку на перевыборы работников своих монополий, узнал Ходорковский (3)
К санкциям Британии на днях присоединятся Франция и Германия, но Газпрома они не коснутся никогда (1)
Заложников вместе с террористами в "Норд-Осте" Путин травил газом с божьей помощью (12)
Генпрокурор Луценко и депутат Савченко взаимно считают друг друга преступниками (5)
В Якутске из самолета высыпалось 3,4 тонны золота (8)
Педагоги челябинского интерната, подозреваемые в изнасилованиях сирот, вернулись к работе (5)
Национальный Лидер собрался на Марс и Луну - наверное, агитировать гуманоидов (10)
Коты против сметаны (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Скромное обаяние власти РФ. И от АПН Северо-Запад
Максим Калашников Максим Калашников: Яд для Скрипаля и Путина, шанс - для Грудинина
Дарья Митина Дарья Митина: Зoлoтoй дoждь!!!
Дарья Митина Дарья Митина: А у нас день рoждения!!! Нам 4 гoдика!!
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбку - 12 лет!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss