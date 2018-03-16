На пороге статуса "государства-изгоя"

Вторая Холодная война перешла новый качественный рубеж. РФ выставляют в виде мафиозного государства

Поговорив в прошлый раз о страшной опасности внутренних болезней РФ (https://forum-msk.org/material/power/14439161.html), обратимся к фронту «успешной внешней политики» Кремля. На сей раз свершается еще один качественный скачок: страна после Скрипаль-скандала оказалась в шаге от объявления «государством-изгоем».

Сие – уже не шутки, а реальная угроза, сопровождаемая набором самых «пыточных» воздействий на «элиту» РФ. На ее слом и деморализацию. На народные массы Запад плевать хотел: он знает об их беспомощности. Ставка отчетливо сделана на бунт «элиты» и на экономическое истощение Росфедерации.

КОЛИЧЕСТВО – В КАЧЕСТВО

С точки зрения Максима Калашникова, события четко выстравиваются в одну цепь взаимоусиливающих, синергетических событий.

Они идут одно за одним. Скандал с разгромом отрядов «Вагнера» и «Карпат» 7 февраля – всему миру показывают, что война в Сирии ведется непонятной частной армией по уголовным «понятиям» (шли «отжимать» нефтяное месторождение и НПЗ). Причем хозяин «Вагнера», Пригожин, оказывается еще и обвиняемым США в организации информационного вмешательства в американские выборы.

Затем следует скандал с кокаином в посольстве РФ в Аргентине. Весь мир убеждают в том, что преступность глубоко проникла в МИД РФ и ее спецслужбы, что создан настоящий наркокартель. А затем – и отравление Скрипаля. Травили его, конечно, не спецслужбы РФ, а кто-то иной. Если не британская разведка, то явно какая-то враждебная Путину группа из «элиты» РФ – по сговору с Западом. Используя старые запасы «Новичка». А Запад здорово подхватил тему и объявил (устами старой доброй Англии) РФ государством-убийцей.

А это – действительно качественно новая ситуация. СССР никогда не попадал в разряд стран-изгоев. При всем накале первой Холодной войны.

Здесь же РФ выставляется как государство, власть в коем – мафия, гангстеры, бандиты. Которых надо давить всеми способами, отнимая у них богатства и не пуская в «приличные дома». Уже никого не интересует, откуда взялся нервно-паралитический «Новичок» и кто на самом деле отравил Скрипаля. Виновницей назначена Москва. Помните, как Колин Пауэлл в начале 2003-го потрясал «иракской» пробиркой с биологическим оружием Хусейна? Положение аналогичное.

Итак, Путин и его команда окончательно демонизированы. Причем Трамп совершил изящный маневр: сделал это устами младшего партнера, британского премьера Терезы Мэй. Путина превращают в современный аналог Гитлера. Если не поры захвата последним Польши, то уж периода взятия Австрии и Судет.

Итак, Москва не только торгует наркотиками и создала Криминтерн (по аналогии с Коминтерном). Она еще и отбирает земли у соседей (перекраивает карту мира), бомбит несчастных в Сирии, ведет войну в Донбассе, грозит устоями западной демократии/свободы (вмешивается в выборы и во внутриполитическую борьбу), нагло нарушает Договор о запрете химического оружия и открыто убивает тех, кто ей неугоден. Причем на Западе.

Еще немного – и РФ объявят изгоем и начнут конфискации ЛИЧНЫХ богатств членов российской «элиты». Благо, в одном «Лондонграде» недвижимости у богатых расеян – на полтриллиона долларов, там – множество их чад. При этом Запад намекает: «А что вы мне сделаете в ответ? Начнете ядерную войну? Кишка тонка, духу не хватит!»

Как написал мой друг Юрий Крупнов, «в связи с заявлениями Мэй и в целом вокруг "Новичка" - ещё раз напоминаю суть происходящего. Стратегия англо-саксов в том, чтобы сделать РФ криминальным государством, добиться согласия с этим статусом у мирового сообщества. То есть задача не пошуметь, как у российских ответственных лиц, а провести в реальность статус России как криминального государства, как, по сути, уголовника. Это международно-правовая новация - в отличие от пустого креатива той же Захаровой и т.п. Про смысл действий в сторону задания РФ статуса криминального государства - всё это описано, в частности, в нашем сентябрьском докладе -

https://www.facebook.com/notes/юрий-крупнов/путин-и-рывок-февраль-2018-ультиматум-и-санкции-навсегда-доклад-1-группы-императ/1484549648258103/

…»

Сдается мне, что дело быстро двинулось к развязке.

А в самой РФ начинаются громкие разоблачения ближайшего окружения Самого, причем – силами прозападных либералов:

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3436563.html

Показанные же в Манеже мультики про чудо-оружие РФ никого на Западе не испугали. Наоборот, с Запада вот-вот зазвучат речи о том, что впервые в истории появилось мафиозное государство на одной седьмой части суши, имеющее ракетно-ядерное оружие. А значит, нужно его душить всеми способами, не доводя дело до ядерной войны. И разворачивая системы ПРО США для обороны от изгоя с уголовными замашками.

ГДЕ ЖЕ ОТВЕТ МОСКВЫ?

Чем может ответить Москва? Практически ничем.

Внутри РФ страшно больна, ее внутренности разъедает раковая опухоль коррупции и самодурства чиновничьей орды, внутри нее свирепствуют «силовые» мародеры.

Сама Москва отлично знает, что против экономического удушения все ее ядерное вундерваффе бессильно. А новая гонка вооружений быстро покончит со слабой, застойной экономикой. Ну, не под силу последней одновременно содержать орду «элиты» потребляющей в три горла (и высасывающей для этого деньги из производительного сектора), огромный военный и полицейский аппарат, ораву бюрократов и еще пенсионеров, занимающих почти треть в населении.

Экономика РФ уже десять лет стагнирует. И это видно не по лукавой статистике Росстата, а по объемам потребления электроэнергии в стране. Оно ведь крайне мало выросло с 2008 года. Подробнее –

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3433138.html

Впрочем, там же вы можете прочитать о том, что даже Росстат не может больше скрывать позорный факт: в РФ падают отбрабатывающие и высокотехнологичные отрасли, а укрепляются – сырьедобывающие. Что уже и парадная витрина власти, сельское хозяйство, попало в тяжелое положение.

Может ли такая страна выдержать противостояние с Западом?

РФ попала в ситуацию острого противостояния с Западом. Что ж, та же Германия побывала в таком положении. Но у нее при этом имелась в распоряжении все-таки не сырьевая экономика, а развитая - научно-промышленная. У Германии имелась СВОЯ кредитно-финансовая система, у РФ - полностью "производная" от западной.

Геринг в Третьем рейхе, конечно, греб под себя и выстроил роскошный Каринхалле. Но он, черт возьми, просто ребенок по сравнению с роскошью и сверхпотреблением бомонда РФ. При этом немецкие высшие чиновники, генералы и главы корпораций не скупали массой недвижимость в Лондоне. И не переводили один годовой ВНП Германии в тогдашний аналог оффшоров. Скажем, в Швейцарию. Все-таки немцы усердно строили новые заводы и автобаны.

Вы понимате, бонзы наши, что втравились в долгую, изнурительную борьбу с богатейшими странами планеты? В борьбу, где придется задыхаться от напряжения, и красные круги пойдут в глазах?

Каким же образом Москва способна выдержать противостояние с богатейшим Западом (почти 40% глобального валового продукта), имея против него всего лишь 2% ГВП и транжиря сумасшедшие ресурсы на чистое потребление своей "элиты"? На какие шиши страна станет обновлять свою индустрию, строить умную инфраструктуру и вкладывать деньги в демографию, коль верхушка столько пожирает? Коли на НИОКРы в РФ тратится 1,13% ВВП, а в США - 2,1%? При том, что ВВП США как минимум в 10 раз больше эрэфийского? А тут в одну резиденцию для отдыха Самого выкидывается сумма, равную годовому бюджету среднего русского региона. А если посчитать поместья и других «бар» с «боярами»? Сколько из одной «Роснефти» на роскошь начальства вытянули?

Какая судьба ждет саму "Роснефть", чей долг уже достиг одной трети годового федерального бюджета РФ? (Рост с 0,75 трлн. рублей до 5,2 трлн. в 2016-м). Да еще когда Трамп доведет добычу нефти в Америке до уровня выше, чем в Росфедерации? На какие шиши РФ сможет одновременно воевать в Сирии, вести гонку вооружений и обеспечивать грандиозную программу модернизации страны, заявленную в Манеже? Ведь бомонд пожирает ресурсов ничуть не меньше, чем вся помощь СССР африканским странам в 80-е...

Да, невеселые перспективы ждут нынешнюю РФ.

Сдается мне, что нынешнее обострение противостояния с Западом для Москвы - действительно начало конца. Страна просто будет выедена изнутри, причем собственным начальством. И не надо о какой-то ядерной войне, господа. Чтобы завалить нашу страну в 1991 году, Западу не понадобился ни один атомный удар. Даже "тактикой". Положение РФ - еще более шаткое и зыбкое в силу слабости экономики и прожорливости бесстыдной "илитки".

Представляю себе, какие спасательные и аварийно-спасательные работы придется вести, когда все это завалится.

А завтра Трамп перенесет гонку вооружений в космос. Интересно, что этому сможет противопоставить Москва? Охотничьи угодья? "Лунную долину" – лыжное поместье Самого? Увы, пока РФ превращается в аналог Российской империи времен Первой мировой, где тогдашняя "элита" бурно проворовывала и проедала страну, покуда та воевала.

Думаю, что впереди у нас – новые качественные скачки в ухудшении положения РФ. Понятно, что введение в стране откровенной диктатуры лишь резко ускорит процесс экономического краха режима. И как дальше поведет себя «элита» РФ, лишенная привычной, уютно-сытой жизни на Западе? Столкнувшись с тем, что у нее отбирают «кубышки» за рубежом (она вся – в списке потенциальных жертв конфискаций)? Встав перед лицом того, что, отступив в РФ, она будет вынуждена нещадно грызться между собой и уничтожать друг друга в борьбе и за оскудевшие кормушки, и за близость к трону?

Сдается мне, что сейчас «элиту» посещают невеселые и тяжкие думы. Она-то – не глуповатый обыватель из «электорату», она знает больше. После отравления Скрипаля предполагаю: какая-то часть уже грезит об устранении правителя и идет на сотрудничество с хозяевами Запада.

Реально ответить Западу выходом из ВТО, зачисткой сислибов, подчинение Центробанка правительству, введением протекционизма и активной промышленной политики? Пока на это «элита» не решалась. Ни после воинственной Мюнхенской речи 2007 года, ни после присоединения Крыма и начала западных санкций в 2014-м. Наоборот, Кремль все время подчеркивал свою приверженность принципам либерализма-монетаризма в экономики, хвалил Набиуллину и с пеной у рта проклинал протекционизм, клянясь в верности принципам ВТО и свободы мировой торговли.

Шизофрения (раздвоение сознания) в «элите» РФ и ее бессилие в деле борьбы с кризисом в экономике достигли опаснейшего градуса…

(Продолжение следует)