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Московский листок

Стимулирующий пендель

Опубликовано 16.03.2018 в разделе комментариев 0

москва собянин метро
Стимулирующий пендель

Второй день отхожу от адского процесса получения данной карты... всё после этого вокруг действительно кажется более добрым.

Информация о необходимости получения этих карт рядовыми сотрудниками в течение четырёх дней (с понедельника 12-го по четверг 15-го) пришла руководству нашей дистанции полчетвёртого вечера понедельника. Вечера того самого первого дня, когда их кровь из носу, судя по указанию надо было бросаться получать.
До этого, что называется, никто нигде ни сном ни духом.

Стимулирующий пендель сопутствовал: неполучение карты в течение двух дней с момента, как работник был направлен руководством,- приводило сперва к объяснительной, а затем и ко всем карам, положенным за нарушение трудового распорядка.

Представьте себе процесс, при котором весь трудовой коллектив главного вида транспорта столицы-мегаполиса вдруг внезапно и срочно, "прямщас" отрывают от своих функций и гонят в неприспособленное помещение в немыслимую, в сотни людей - очередь.

Пропускная способность комнатушки на третьем этаже здания депо описывалась как "восемьсот человек в день". Время выдачи было объявлено как "с 9ч.30мин. до 15ч.".

13-го, на момент 10 часов утра очередь была человек в триста, петляла по всем коридорчикам третьего этажа, спускалась по лестницам и делала петлю в коридоре у входа. На момент заявленного окончания времени выдачи в этот день неза"Мир" ёнными осталось не менее ста человек, отстоявших на ногах по шесть часов. Как было с ними дальше - не видал, сам на ногах еле держался. Настроены они были отчаянно, надеюсь - получили карты. Хорошо, что не было ЧОПов и ОМОНов, думаю людей бы это только спровоцировало и банковским мальчикам-девочкам не помогло: этих-то, в силу их тщедушности никто не трогал.

При этом надо сказать, что про необходимость иметь на руках ксерокопию паспорта люди в первый день узнавали уже стоя в очереди. Со всей вытекающей суетой. Ближайшая к депо лавочка, в которой возможно было сделать ксерокопию по сорок рублей, надо думать,- здорово процвела.

Процесс самого оформления оформлялся по ходу дела: сперва медленно и в порядке живой очереди, затем, во второй половине дня - вышла одна из банковских девочек, обошла очередь и собрала ксероксы у тех, у кого они оказались. Из кабинета выкрикивали фамилии людей в очереди как попало, вернее - как легли в руки втб-шницы ксерокопии; последние становились первыми, первые в живой очереди возмущались и пытались блокировать процесс такой тасовки, поскольку получалось так, что очередь шла мимо них.

На второй день стало ещё хуже.

На второй день хвост шёл по улице уже до ворот депо и только на холоде люди стояли по полтора часа. Лестница и коридор забились уже "вплотняк". Стали случаться обмороки и потасовки. 

К исходу 15-го наконец появилась информация, что сроки получения карт увеличены до 20-го.

Вот мне интересно: что происходит?

Социальный эксперимент, тестирование, провокация? Почему это проводится с такой гигантской массой взрослых людей, от которых напрямую зависит город? Сколько продержится руководство Москвы и не только, если палку перегнут и метро встанет в знак протеста дня хоть на два? Даже при Гайдаре в 92-м, начав обездоливать персонал, перестройщики быстро сообразили, что с метро надо осторожно,- и надолго сдали назад.

Настроения у людей и так небезоблачные, пришедшие к рулям РЖД-шники и хуснуллинцы увеличили нагрузку и штрафы, задушили пресловутым чужеродным ПСР-ом с его бумажной деятельностью, в результате которой на реальное обслуживание инфраструктуры не остаётся времени, заставили ликвидировать ЗИПы, чем решили рем-баз и возможностей делать всё оперативно и без волокиты. И это при ипотеках, кредитах, позоре Донбасса и Олимпиады, о чём говорят и говорят немало, рабочие люди всё понимают правильно в большинстве и на власть оглядываются сцепив зубы.

Совершенно очевидно из характера ситуации с этими картами, что сообщи руководство Метрополитена, тот же Романов, например - о необходимости получения карт недели за две - люди сами нашли и подсказали бы выход безболезненной и массовой их замены.

Такое впечатление, что и на внутриполитическом театре и вовне - людей вовсю провоцируют безответственностью и позором во всех сферах. Вымораживают на какую-то разновидность "майдана" При этом люди "на земле" понимают по всему предыдущему опыту, что инициативой в случае "майдана" владеть будут точно не они, а всё равно хитрые и готовые ребята во власти, и поэтому стараются изо всех сил вести себя сдержанно и конструктивно.

Но "конструктивизм" руководства слишком многих жизненно-важных сфер нынче - на грани диверсий.

Дикость с этим "обилечиванием" таким образом в начале этой недели - совершенно не понятна.

Да, традиции беспощадного отношения к своему служивому и трудовому народу живы в России много веков.

И тем не менее как-то всё это очень провокационно и очень в духе всех многочисленных "дикостей" последних лет.

М.М.



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