Москва и Питер стали показателями социального неравенства

Самым дешевым городом мира стал Дамаск, передает ТАСС. Также в конце списка оказались Каракас (Венесуэла), Алма-Ата (Казахстан), Лагос (Нигерия) и Бангалор (Индия).

Не очень понятно, как рядом с воюющей Сирией оказался в общем мирный Казахстан, бывшая столица которого по уровню дешевизны (а значит и нищеты населения) обогнала даже индийский Бангалор.

То, что самым дорогим городом мира стал мафиозно-тоталитарный Сингапур, не удивительно, как и то, что за ним следуют Париж и Цюрих. А вот Гонконг на четвертом месте... В Китае население хоть и живет все лучше, но сильно богатым его не назовешь. В тот же Казахстан около миллиона китайцев перебрались за заработком... Видимо, в родном Гонконге жить не по карману, поедем в Алма-Ату.

А вот в дешевый Дамаск из дорогой Москвы и Питера туристов пока немного, хотя кое кто и едет за специфическим заработком.

Две российские столицы во втором десятке самых дорогих городов - это, конечно, показатель. Вот только чего? В Сингапуре ВВП 87 тысяч долларов на душу населения, а в России - 27 тысяч. Более, чем в 3 раза, однако. Так что если и показатель, то социального неравенства.

А.Б.