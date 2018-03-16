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Московский листок

В МВД заявили об ущербе от коррупции в 177,5 млрд рублей в 2017 году

Опубликовано 16.03.2018 в разделе комментариев 1

В МВД заявили об ущербе от коррупции в 177,5 млрд рублей в 2017 году

Ущерб от преступлений экономической и коррупционной направленности в 2017 году в России составил 177,5 млрд рублей, сообщил начальник антикоррупционного главка МВД Андрей Курносенко в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, в прошлом году было выявлено более 70 тысяч подобных преступлений, около 45 тысяч из них расследованы. К уголовной ответственности привлечены около 26 тысяч человек.

"Общий ущерб от этих преступлений составил 177,5 млрд рублей, 100,5 млрд удалось вернуть. Что касается непосредственно бюджетной сферы, то здесь было раскрыто 4697 преступлений, из них 2506 имели коррупционную составляющую. К уголовной ответственности были привлечены 1746 человек. Размер выявленного от их действий ущерба составил более 17,7 млрд рублей", - сообщил Курносенко.

Отметим, что в марте на расширенном заседании коллегии МВД глава министерства Владимир Колокольцев сообщил, что в 2016 году ущерб бюджету от преступлений, связанных с коррупцией, составил порядка 19 млрд рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Увы написал 16.03.2018 10:02
МВД, возглавляемая преступными Назначенцами кремлевских Воров не может бороться с серьезной преступностью, т.к. подчинена и служит ей!
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