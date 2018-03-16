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Московский листок

Анатолий Баранов: предсказывать будущее в сумасшедшем доме дело неблагодарное…

Опубликовано 16.03.2018 в разделе комментариев 0

украина война киев савченко майдан
Анатолий Баранов: предсказывать будущее в сумасшедшем доме дело неблагодарное&#8230;

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" по поводу "дела Савченко".

Депутат Верховной рады Надежда Савченко на брифинге перед допросом в СБУ обвинила генерального прокурора Украины и спикера Верховной Рады в организации расстрела людей на Майдане в феврале 2014-го года. 

По ее словам, спикер Андрей Парубий во время событий на майдане в феврале 2014 года руководил снайперами, а генпрокурор Юрий Луценко призывал с трибуны идти в наступление, пообещав, «что будет оружие». 

«Я видела, как подъезжала синяя машина, из нее выходили люди с оружием. Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель „Украина“, и эти люди теперь в парламенте. А Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором только для того, чтобы его преступления никогда не расследовались».

Главный редактор ФОРУМА.мск. Анатолий Баранов не верит в то, что Савченко может лично знать что-то экстраординарное.

— Во всяком случае, пока она повторяет то, что давно можно прочесть в медиа. Другое дело, как популярный народный депутат она может получать самую интересную информацию и озвучивать ее, не боясь преследований и говоря при этом как официальное лицо.

— Почему Савченко начала рассказывать это сейчас? Чего молчала до сих пор?

— Я не думаю, что Савченко такой уж независимый «отмороженный» депутат, конечно, есть кто-то, кто пусть не управляет, но направляет ее деятельность. Особенности украинского политикума в том, что там нет независимых и бескорыстных, читайте «Незнайку на луне» Николая Носова, там все написано: «Жалеть не будут коротышки и не потратят деньги зря, коль будут покупать коврижки конфетной фабрики «Заря». Замените только «Зарю» на «Рошен».

— Этим брифингом перед допросом в СБУ она рассчитывает выторговать себе безопасность? Что, по-вашему, ее ждет?

— Я не думаю, что есть основания предъявлять Савченко какие-то обвинения, но на сегодняшней Украине это можно сделать и без всяких оснований. Но для Савченко огласка — это главная защита на все случаи жизни, конечно.

— Насколько фигура Савченко популярна сейчас на Украине? Удастся ли противникам Порошенко в случае чего сделать из нее символ борьбы с режимом или хотя бы мученицу?

— Популярность Савченко несколько меньше, чем раньше, но символом чего бы то ни было она стать может — на Украине сейчас вообще не очень здорово с символами, все девальвировано, не только валюта. Насчет мученичества не хотелось бы… Накаркаю еще, так совесть будет мучить — сегодня на Украине и так слишком уже много мучеников.

— Для чего вообще властям нужно было втягивать в это дело Савченко? Не пожалеют ли они теперь об этом?

— Я не думаю, что против Савченко персонально ведется особая охота. Ситуация на Украине сейчас практически неуправляемая, все может быть. Малограмотные и не очень умные политологи и политтехнологи могут на коленке написать какую-то схему, которая при ее воплощении произведет эффект атомной бомбы. Но предсказывать будущее в сумасшедшем доме дело неблагодарное… 

Необходимый постскриптум: Говорят, что революция пожирает собственных детей, и хотя на майдане произошла не революция, а банальный госпереворот, но пожирает - аж за ушами хрустит!

Депутат Верховной рады, Герой Украины Надежда Савченко попала в базу данных украинского скандального сайта "Миротворец" как "пособница террористов и изменница родины". Ей вменяется "подготовка террористических актов на территории Украины" и "подготовка государственного переворота", говорится на сайте.

Герой Украины - изменница родины? Ну сумасшедший дом, как сказано выше.

Обвинения нарочито абсурдны: генпрокурор Луценко утверждает, что Савченко хотела уничтожить боевыми гранатами две ложи в здании парламента, минометным огнем обрушить купол здания, а тех, кто выживет, добить автоматными очередями. Не правда ли, напоминает обвинения на знаменитых процессах 30-х годов? Не хватает только японской и британской разведок, но их с успехом заменяет российская.

Вот как, находясь внутри здания, можно обрушить его купол минометным огнем? И главное - зачем?

А.Б. 



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