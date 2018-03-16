Депутаты задумались об отмене ЕГЭ

Группа депутатов от ЛДПР в пятницу, 16 марта, внесет в нижнюю палату парламента законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает RT со ссылкой на зампреда думского комитета по образованию и науке, соавтора инициативы Бориса Чернышова.

"Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на «дрессировку» по определенному набору заданий", - сказал парламентарий.

Согласно документу, ЕГЭ предлагается заменить "государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования".

По мнению авторов инициативы, для подготовки к Единому экзамену школьники вынуждены прибегать к помощи дорогостоящих репетиторов, что непосильно для многих родителей.

Депутаты уверены, что отмена ЕГЭ "позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний, а не на основании сомнительных результатов ЕГЭ, и проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в образовательные учреждения высшего образования".