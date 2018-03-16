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Московский листок

Депутаты задумались об отмене ЕГЭ

Опубликовано 16.03.2018 в разделе комментариев 3

Депутаты задумались об отмене ЕГЭ

Группа депутатов от ЛДПР в пятницу, 16 марта, внесет в нижнюю палату парламента законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает RT со ссылкой на зампреда думского комитета по образованию и науке, соавтора инициативы Бориса Чернышова.

"Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на «дрессировку» по определенному набору заданий", - сказал парламентарий.

Согласно документу, ЕГЭ предлагается заменить "государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования".

По мнению авторов инициативы, для подготовки к Единому экзамену школьники вынуждены прибегать к помощи дорогостоящих репетиторов, что непосильно для многих родителей.

Депутаты уверены, что отмена ЕГЭ "позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний, а не на основании сомнительных результатов ЕГЭ, и проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в образовательные учреждения высшего образования".

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
kirilis написал 16.03.2018 11:44
Как ввели, так и отменят. И бабла на этом попилят.
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наивные дурачки
просто парень написал 16.03.2018 11:33
Никто отменять не будет. Все законы РФ написаны в США. Гос эта типа "дума" только подтверждает их формально. Без указаний даже Путин не пукает. И нет ниодного документа, который он подписал. Физически нет. Все эти "законы" и "указы" являются фикцией.
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ну наконец-то дошло
историк нинзя написал 16.03.2018 11:25
ну наконец-то дошло до них , что надо отменить ЕГЭ ! А когда на всех перекрестках кричали, что не надо его вводить - что были глухими?
Или еще пример с ВТО - вступили - и как результат - угробили все сельское хозяйство и промышленность.
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