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Московский листок

Ущерб от коррупции за 2017-й превысил сумму наличной денежной массы всего СССР 1991-го

Опубликовано 16.03.2018 в разделе комментариев 0

коррупция ссср мвд сырьеваяимперия
Ущерб от коррупции за 2017-й превысил сумму наличной денежной массы всего СССР 1991-го

Ущерб от преступлений экономической и коррупционной направленности в 2017 году составил 177,5 миллиарда рублей. Об этом начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-майор полиции Андрей Курносенко сообщил в интервью газете "Коммерсант". 

По словам Курносенко, в прошлом году было выявлено более 70 тысяч подобных преступлений, около 45 тысяч из них расследованы. К уголовной ответственности привлечены около 26 тысяч человек, отметил начальник антикоррупционного главка. 

"Общий ущерб от этих преступлений составил 177,5 миллиарда рублей, 100,5 миллиарда удалось вернуть. Что касается непосредственно бюджетной сферы, то здесь было раскрыто 4697 преступлений, из них 2506 имели коррупционную составляющую. К уголовной ответственности были привлечены 1746 человек. Размер выявленного от их действий ущерба составил более 17,7 миллиарда рублей", - сообщил Курносенко. 

По словам начальника антикоррупционного главка особое внимание органы уделяют злоупотреблениям в оборонно-промышленном комплексе. В прошлом году службе удалось выявить 245 преступлений в этой отрасли - примерно на треть больше, чем годом ранее. МВД тесно работает в этом вопросе с коллегами из ФСБ, прокуратурой, Следственным комитетом. 

Основные способы хищений все те же: необоснованное завышение цен на материально-технические ценности и оказываемые услуги, а также завышение объемов выполненных работ, рассказал генерал-майор. Главным способом остается вывод средств через подрядные организации, аффилированные с лицами, отвечающими за распределение и освоение средств. Классический пример таких хищений - совершенные при строительстве космодрома Восточный, отметил он. 

В Дагестане с начала года выявлено 59 коррупционных преступлений в отношении руководителей различного уровня, возбуждено 39 уголовных дел. Кроме того, служба особое внимание в Дагестане и других республиках Северо-Кавказского федерального округа уделяет декриминализации сферы ТЭКа. 

Были выявлены масштабные и системные злоупотребления при тарифообразовании на энергоресурсы, хищения нефтепродуктов, реализация некачественного топлива, массовое уклонение от уплаты налогов на рынке ТЭКа. Сумма ущерба - миллиарды рублей. В результате в прошлом году было возбуждено около полутора тысяч уголовных дел о соответствующих злоупотреблениях. Аналогичные имеются и в других республиках СКФО, уточнил Курносенко.

От редакции: Мало кто этим интересоваля, а источников открытых и не было, но в роковом 1991-м году, по посчётам КГБ и внешних сил (швейцарских банков) ВСЯ денежная масса в СССР составляла 142 миллиарда рублей. Такую цифру приводит Игорь Бунич, контра та ещё, правда срок выпуска его книги - 1992-й год, - всё же заставляет относиться к ней серьёзнее, чем сегодня мы относимся к скороспелым "бестселлерам" про золото партии. Нам важен порядок цифр - выходит, СССР был действительно очень бедной страной? Нет, наоборот - учёт и контроль денежной массы позволял удерживать и инфляцию. А теперь - нет... Ведь с тех пор в РФ напечатано столько лишних денег - что их и коррупция сжирает столько сколько во всём СССР не было.

Есть о чём задуматься, и посмеяться над предисловием Бунича к "Золоту партии", где он едва не матом кроет Ленина - а ведь именно его подход к деньгам как отмирающей мере бытия буржуазного общества и позволил так хорошо, без коррупции и инфляции жить СССР долгие десятилетия. На ленинском горючем плыл лайнер наш... На скалу 1991-го, после которого только ленивый не пнул "заговорщиков"-большевиков - на деле, на энергии антикоммунизма проводя экономическую политику настолько антинародную и прозападную, что давности у тогдашних экономических преступлений быть не может.

Д.Ч.

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