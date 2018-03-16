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Московский листок

Путин объяснил, кто у нас президент

Опубликовано 16.03.2018 в разделе комментариев 3

путин выборы

Путин решил обратиться к гражданам накануне выборов. Имел ли он такое право? Да плевать, разве с него спросишь? Он же президент!

Я, говорит, обращаюсь как президент. А то мы не поняли... У нас тут в воскресенье выборы президента России - не забыли, козлы, кто у нас президент? Вот так!

В общем, напомнил.

Единственным источником власти в России является народ, напомнил президент и улыбнулся чуть заметно. Это если по конституции. А теперь попробуй взять и потребовать что-нибудь по конституции. Возьми так книжечку и потребуй, да хоть бы у ближайшего постового. Потом встань, отряхнись и опять потребуй. Так что запомни - единственным источником власти в России является президент! Фамилию запомнил, козлина? Вот напротив нее и поставишь галочку. Если не запомнил - запиши где-нибудь. Я потом проверю.

Ты, может, уклониться решил от голосования? Ах ты, сукин кот! Я тебе уклонюсь! У нас с уклонистами разговор короткий.

Я вас пока по-хорошему прошу, говорит, придите и засуньте бумажечку в дырочку. Остальное не ваше дело. Поумней найдутся, что с твоей бумажкой сделать, понял, дубина?!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Обана написал 16.03.2018 11:47
В бюджете 2018 года расходы на силовиков и на чиновников составляют почти 40%, в то время как расходы на образование и здравоохранение составляют менее 7%. Вот, собственно, очень яркий, показательный ответ на вопрос о приоритетах Путина. Понятно что это антинародный Президент воров, бандитов и чиновно-полицейской обслуги!
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Re: тоска и сожаление
гы написал 16.03.2018 11:40
Какая разница, кого выберут? Главное, как подсчитают.
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тоска и сожаление
физиогномист прогнозист написал 16.03.2018 11:38
А в правом глазу тоска и сожаление от понимания того что выберут не его...
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