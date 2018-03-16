Путин объяснил, кто у нас президент

Путин решил обратиться к гражданам накануне выборов. Имел ли он такое право? Да плевать, разве с него спросишь? Он же президент!

Я, говорит, обращаюсь как президент. А то мы не поняли... У нас тут в воскресенье выборы президента России - не забыли, козлы, кто у нас президент? Вот так!

В общем, напомнил.

Единственным источником власти в России является народ, напомнил президент и улыбнулся чуть заметно. Это если по конституции. А теперь попробуй взять и потребовать что-нибудь по конституции. Возьми так книжечку и потребуй, да хоть бы у ближайшего постового. Потом встань, отряхнись и опять потребуй. Так что запомни - единственным источником власти в России является президент! Фамилию запомнил, козлина? Вот напротив нее и поставишь галочку. Если не запомнил - запиши где-нибудь. Я потом проверю.

Ты, может, уклониться решил от голосования? Ах ты, сукин кот! Я тебе уклонюсь! У нас с уклонистами разговор короткий.

Я вас пока по-хорошему прошу, говорит, придите и засуньте бумажечку в дырочку. Остальное не ваше дело. Поумней найдутся, что с твоей бумажкой сделать, понял, дубина?!

А.Б.