Состояния "лучших людей России" в Англии отныне не так надёжно припрятаны

Состояния богатых россиян, уехавших в Великобританию, отправивших туда свои семьи, вложивших там деньги в недвижимость или просто хранящих там свои активы, впервые оказались под серьезной угрозой. Дамоклов меч навис над благосостоянием тысяч русских из "Лондонграда".

В Великобританию за годы правления Владимира Путина уехали десятки тысяч богатейших людей России. И это в массе своей не политические диссиденты, а те, кто пытается сохранить "нажитое" и создать запасной аэродром на случай изменения власти, нового передела рынка или неожиданного отбора активов, что при Путине стало обычным делом. Это не только русские бизнесмены, лоббисты и шпионы, но и ныне действующие и бывшие крупные чиновники, а также руководители России и их родственники, происхождение миллиардных состояний которых, мягко говоря, необъяснимо.

Но после химического инцидента в Солсбери, катастрофически неуместного не только по самому факту произошедшего, но и по времени его проведения (накануне перевыборов президента Путина) власти Великобритании призвали разорить наконец-то это "осиное гнездо".

Во время выступления в британском парламенте 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Россия "с большой долей вероятности причастна к произошедшему" в Солсбери, и назвала ответные меры Лондона на химатаку, при которой пострадали граждане Великобритании. В России основное внимание из всех перечисленных мер уделили только высылке 23 дипломатов. Однако самый серьезный ответ содержится в части "секретных мер" против России, о которых сказала Мэй: "Мы примем меры, которые находятся в компетенции наших служб национальной безопасности. Они направлены на противодействие угрозам, которые представляют действия враждебного государства… Я очертила лишь некоторые из этих мер. Но существует кое-что, о чем из соображений национальной безопасности нельзя говорить прилюдно".

Так премьер ответила на ремарку главы комитета по иностранным делам британского парламент консерватора Тома Тугендхата, который заявил, что в отношении всех сомнительных русских из "круга Путина", а также против семьи Путина и его самого, укравшего у народа минимум 3 млрд, надо применить новый закон Unexplained Wealth Orders.

Вслед за главой комитета по иностранным делам парламента свою точку зрения о необходимости скорейших и жесточайших мер высказал и глава МИД Британии Борис Джонсон. Он сообщил, что в отношении проживающих в стране россиян будут применены запросы о состоянии имущества на основании принятого только в этом году Unexplained Wealth Orders. Он не исключил ареста имущества и активов богатых россиян, связанных с президентом Владимиром Путиным.

В интервью BBC Radio глава МИД сообщил, что британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) созданное в 2013 году для борьбы с российской организованной преступностью, а также группа по борьбе с экономическими преступлениями ведут расследование в отношении очень "широкого круга лиц", передает Reuters. "Люди хотели бы видеть, чтобы по отношению к некоторым очень богатым лицам, непосредственно связанным с Путиным, со стороны правоохранительных органов, полиции были применены запросы о состоянии имущества, чтобы они были привлечены к ответственности за их очевидную коррупционную деятельность", - заявил Джонсон.

Он не назвал ни одного имени, но этого и не требуется. Имена всех жителей "Лондонграда" на слуху.

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, российские миллиардеры, связанные с правительством Путина и даже из самого правительства, приобрели шикарную недвижимость в Лондоне.

Так, вместительные апартаменты в Whitehall Court, шикарном особняке викторианской эпохи, расположенном в нескольких минутах ходьбы от Трафальгарской площади и резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, купил заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, пишет издание, оценивая стоимость этой недвижимости в 11,5 млн фунтов.

"Откуда у политика деньги на столь дорогостоящее лондонское жилье? До сих пор этим вопросом озадачивалась лишь организация Transparency International, - говорится в статье, которую цитирует InoPressa. - Однако уже скоро Шувалов и другие богатые русские в Лондоне должны будут отвечать на вопросы британских властей".

Незадолго до покушения на Скрипаля британские законодатели наделили следователей новым оружием, пишет газета, имея в виду новый британский закон Unexplained Wealth Orders, согласно которому владельцы дорогой недвижимости обязаны объяснить происхождение денег, на которые она была куплена. Если аргументированного объяснения предоставлено не будет, британские власти имеют право начать процесс конфискации конкретного объекта имущества.

Вступление в силу нового закона никак не связано с последней химатакой, в которой обвиняют Россию. Закон был принят в конце декабря 2017 года. Но в связи с отравлением в Солсбери Unexplained Wealth Orders будет использован в качестве возмездия.

Чтобы вынудить владельцев раскрыть источники дохода, власти Британии будут пользоваться решением Высокого суда Лондона. Благодаря новым правовым нормам они смогут получить его быстрее и проще: для этого даже не требуется иметь обоснованное подозрение в связи с преступными махинациями. Достаточно, чтобы подозреваемый, во-первых, фигурировал как "политически значимое лицо" в России или из России, а во-вторых, чтобы была причина полагать, что эти активы появились не из постоянного дохода.

Закон Unexplained Wealth Orders

Британские власти готовы активно использовать вступившие в этом году в силу правила борьбы с организованной преступностью для расследований в отношении проживающих в стране многочисленных богатых россиян.

В рамках принятого в 2017 году закона о финансовых преступлениях (Criminal Finances Act) британские правоохранительные органы теперь могут арестовывать имущество, если владелец не в состоянии обосновать происхождение средств, затраченных на его приобретение.

Британские госорганы могут просто направить иностранным владельцам активов на территории страны запрос о необъяснимом происхождении их имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO), потом направить запрос о промежуточной заморозке активов (Interim Freezing Order) и затем заморозить любые подозрительные активы на сумму более 50 тыс. фунтов стерлингов (примерно 71 тыс. долларов) до тех пор, пока владелец должным образом не объяснит их происхождение. Если объяснения будут невразумительны, то активы могут быть конфискованы.

Решения о заморозке активов принимает Высокий суд Лондона по заявке от определенных правительственных ведомств, к числу которых относится Британская служба доходов и таможни (HMRC), Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), Служба борьбы с финансовыми преступлениями (SFO) или финансовый регулятор FCA.

Новые правила распространяются на "политически значимых лиц", к числу которых относятся, в частности, депутаты различных уровней, бывшие и действующие чиновники, бывшие и нынешние высокопоставленные руководители государственных предприятий. Кроме того, действие закона распространяется на их помощников и родственников. Предметом расследования может стать и обучение в Англии их детей или лечение на территории Великобритании.

Заместитель министра внутренних дел страны Бен Уоллес, курирующий вопросы национальной безопасности, после вступления закона в силу в интервью газете The Times сразу пригрозил богатым россиянам: "Когда мы доберемся до вас, то придем за вами, за вашими активами, и мы создадим такую обстановку, что вам придется жить в тяжелых условиях. После того как стали известны детали "Лондромата", мы узнали, что там были связи с государством. Правительство придерживается той точки зрения, что мы осведомлены об их замыслах, и мы не собираемся допускать, чтобы это происходило и дальше".

"Лондроматом" (Laundromate, "прачечной самообслуживания") в Британии называют дела о выводе средств из России через западные банки подставными компаниями, многие из которых зарегистрированы в Великобритании.

В 2017 году в Великобритании был создан первый в мире публичный реестр с именами скрывающихся за офшорами владельцев недвижимости. Российским инвесторам, владеющим фешенебельными домами и поместьями и при этом прячущимся за анонимными компаниями, теперь придется раскрыть свои имена в соответствии с новыми мерами британского правительства по борьбе с коррупцией. В противном случае их недвижимость может быть конфискована.

"Лондонград" под угрозой

Как отмечает РБК, крупным российским компаниям вряд ли придется отказываться от ведения бизнеса в Великобритании, но риски возникают у физических лиц, владеющих там крупными активами, особенно у чиновников и глав госкомпаний, даже бывших.

Великобритания давно стала магнитом, притягивающим сомнительные денежные потоки из России и других стран. Три года назад валютные эксперты из Deutsche Bank подсчитали, что за период с 2006-го по 2014 год в Британию утекло более 90 млрд фунтов неузаконенных средств. И большая часть из них - из России.

По данным агентства недвижимости Knight Frank, около пятой части элитной недвижимости в Лондоне принадлежит русскоговорящим гражданам.

По данным Transparency International, в Лондоне примерно 40 тыс. объектов недвижимости находится в ведении анонимных подставных компаний из офшорных центров. И о настоящих владельцах зачастую ничего не известно.

В Великобритании "запасной аэродром" имеют бывший топ-менеджер ЗАО "Газпром Инвест Юг" Андрей Гончаренко, владелец "Базового элемента" Олег Дерипаска, предприниматель Владислав Доронин, владелец "Вятка-банка" Григорий Гусельников, сын вице-президента "Лукойла" Антон Федун, акционер "Альфа-групп" Герман Хан, один из богатейших людей России Алишер Усманов, бывший банкир Александр Лебедев, президент и совладелец "Альфа-банка" Петр Авен, основной акционер "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, бывший совладелец "Евросети" Евгений Чичваркин, его партнер по "Евросети" Тимур Артемьев, экс-владелец банка "Траст" Илья Юров, сооснователь компании Mr. Doors Максим Валецкий, совладелец холдинга "Марта" Георгий Трефилов, бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, экс-глава "Банка Москвы" Андрей Бородин, экс-президент НПО "Космос" Андрей Черняков, основатель "Межпромбанка" Сергей Пугачев, экс-гендиректор "Билайна" (бренд компании "Вымпелком") Михаил Слободин, бывший владелец "Инкредитбанка" и "СТБ Банка" Герман Горбунцов...

От редакции: То США, то Англия - и не так-то часто случаются скандалы в благородном семействе мировой буржуазии, - дают понять дорогим россиянам, что их сказочно грабят. Все списки попавших под персональные санкции миллионеров и миллиардеров - это готовые списки врагов народа, которым полагаются сроки в ГУЛАГе от 10 до 20 лет. Причём трудиться там им придётся под всевидящим оком ТВ - в реалити-шоу "Казённый Дом - 2", - где восстановление социализма станет интереснейшим сериалом. Вот Дерипаска и Прохоров на Норникеле вкалывают в цеху, но уже не за миллиарды прибылей, а среди простых рабочих. Вот Усманов и Мальниченко ударно сносят причал балекрного терминала "ЕвроХима" в Туапсе - ломать не строить, с этой работой и неквалифицированные зэка справятся... Фронт работ по восстановлению социалистической индустрии огромен, но некому отправить на исправительные работы господ, что выше в списке указаны - нет такого исторического субъекта.

Вот и приходится обворовываемым гражданам РФ довольствоваться решениями иноземных фемид - ведь только подумать, судьбу Сибнефти решает Высокий суд Лондона! И никто не пикнул слова против такого нонсенса - наоборот, народ даже одобрил решение суда, который у Березовского отсудил последнее в пользу Абрамовича, исправного налогоплательщика и подданного Её Величества. В какой ещё стране мира такое возможно?! Чтобы ближайшие друзья президента имели двойное гражданство и свои капиталы хранили там, в Лондоне? Только в России - причём мораль правящего класса, давно подменившая собой общественную мораль - приветствует такое "оптимизированное" налогообложение, и от налогов в РФ вообще освобождает - Сечина, Миллера и других тружеников путинского призыва... А бывшие граждане СССР, владевшие в своей стране на правах социалистической собственности и нефтью, и газом - теперь вот радуются, что Сибнефть досталась одному гаду, а не другому, ведь Абрамович-то целой Чукоткой руководил, "Наш человек в Лондоне". Увешанные вручёнными Путиным орденами "за благодеяния" и "за заслуги перед отечеством" самые крутые воры России - так и выстроились рядком, от Усманова и Гуцериева до Абрамовича и Тимченко... Истинные британцы, характер "питерский"!..

Да вы только вдумайтесь - ведь десятилетиями эти паразиты земли советской вывозили в виде денег нефть, газ, алмазы, и самое главное - украденный в виде прибавочной стоимости труд ваш из России - и платили налоги ТАМ! Но англичане взбеленились только тогда, когда вся эта кодла питерская свои бандитские повадки туда перевезла следом за капиталами - когда появилась угроза здоровью англичан... Тут вот они заметили вдруг неправедные состояния, дворцы врагов советского народа у себя под окнами... Ничего, товарищи англичане, мы с этой мразью и здесь разберёмся - вы только не останавлиайтесь на угрозах, громите буржуазию Эрэфии на корню, а мы вам поможем! (Обратите внимание на дату публикации первого нижеследующего материала - 2012-й, апрель! - вот когда мы всё уже знали о Лондонграде, столице сырьевой империи, когда Путина переизбрали на мартовских выборах)

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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