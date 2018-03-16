Американский вертолёт разбился в Ираке, перевозя военных

Американский военный вертолет HH-60 Pave Hawk потерпел крушение на западе Ирака вблизи сирийской границы, передает CNN. На борту находились семь человек. В результате инцидента есть погибшие, их точное число пока не сообщается. Военнослужащие США находились на борту вертолета, который разбился в четверг в Ираке. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США, поступившем в ТАСС.

"Cпасательные команды находятся на месте, куда упала машина. Для установления причин случившегося будет проведено расследование", - говорится в заявлении. По данным американских должностных лиц, вертолет HH-60 Pave Hawk упал в провинции Анбар. Пока нет доказательств того, что машина была обстреляна с земли.

По сведениям источников The New York Times, вертолет в момент крушения не выполнял боевую миссию, а перевозил военных.

Напомним, недавно в Сирии разбился и российский военный траспротник. Ан-26 с номером RF-36162, разбившийся в Сирии на подлёте к базе Хмеймим, эксплуатируется с 1980 года. По уму его давно нужно было списать, но в прошлом году Росавиации разрешила продлевать срок службы устаревшим машинам, сообщает АПН-СЗ.

Производство заменяющего его ИЛ-112 планировалось начать в 2017 году, но потом сроки сдвинулись на два года и удастся ли их выдержать - неизвестно. А пока старые самолёты продолжают падать, как сейчас под Хмеймимом, где погибло 39 человек.

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