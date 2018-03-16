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Московский листок

"Вагнеровцы", организаторы утечек информации о ЧП в Дейр-эз-Зоре, пропали в Сирии

Опубликовано 16.03.2018 в разделе комментариев 3

сирия чвк вагнера
"Вагнеровцы", организаторы утечек информации о ЧП в Дейр-эз-Зоре, пропали в Сирии

Двое россиян из числа бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, участвующей в боевых действиях в Сирии, не вернулись домой вместе с остальными бойцами после того, как, по некоторым данным, были задержаны службой безопасности ЧВК по подозрению в утечке информации о потерях при боестолкновении с американцами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на соседей пропавших бойцов. 

По данным издания, речь идет о двух свердловчанах - уроженце Асбеста 28-летнем Николае Хитеве (позывной Хит) и жителе поселка Кедровый Игоре Швецове (позывной Швед). "[Другие] ребята [из ЧВК Вагнера] вернулись, а Игоря так никто и не видел. Что с ним, где он - никто ничего не говорит", - рассказал один из соседей Швецова журналистам. 

Собеседники издания в Асбесте заявили, что Хитева уже нет в живых. При этом личные страницы Хитева и Швецова в соцсетях регулярно кем-то посещаются, но не обновляются с Нового года, хотя ранее это происходило регулярно. Так, страница Хитева в соцсети "ВКонтакте" последний раз была активна 16 марта днем. При этом приблизительно в это же время кто-то заходил и на страницу Швецова. 

Ранее сообщалось, что оба бойца были задержаны службой безопасности ЧВК Вагнера по подозрению в утечке информации о потерях при боестолкновении с американцами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом писал в начале марта в своем блоге военный обозреватель, публицист и общественный деятель Максим Калашников. 

"Теперь и в самом "Вагнере" "с пристрастием" ищут тех, кто сообщил о погибших и самом факте разгрома на Большую землю. Свирепствует служба безопасности ЧВК, посадив "на контейнер" (в камеры, сделанные из грузовых контейнеров. - Прим. NEWSru.com) нескольких бойцов. Мне сообщили о том, что так держат Шведа, Циклопа и Хита", - писал он. Калашников также утверждал, что "ребят регулярно избивают" и они "совершенно бесправны". 

Инцидент в сирийской провинции Дейр-эз-Зор произошел в ночь с 7-го на 8 февраля. Как сообщило позднее агентство Bloomberg, в результате авиаудара, нанесенного возглавляемой США международной коалицией, погибли более 200 российских наемников так называемой ЧВК Вагнера, которой руководит подполковник запаса Дмитрий Уткин, известный под позывным Вагнер. 

Как заявили в американском командовании, коалиция действовала в рамках самообороны, отражая попытку атаковать позиции "Сирийских демократических сил", поддерживаемых Вашингтоном. 

Среди убитых в тот день "вагнеровцев" называли Владимира Логинова, Кирилла Ананьева, Алексея Ладыгина, Станислава Матвеева, Игоря Косотурова. Точное число погибших россиян неизвестно. 

По первоначальным данным Znak.com, только в одной 5-й роте ЧВК Вагнера погибло 217 бойцов, в том числе несколько свердловчан. Официально МИД РФ признал гибель и ранения лишь нескольких десятков россиян, добавив, что они не являлись штатными военнослужащими РФ. 12 февраля о гибели четырех российских бойцов ЧВК Вагнера при авиаударе коалиции сообщила группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT). 

12 марта в Кедровом состоялись похороны бойца ЧВК Вагнера Руслана Гаврилова. 14 марта в Асбесте похоронили Станислава Матвеева, также погибшего в феврале в Сирии.

Напомним, 6 марта корреспондент уральского издания Znak.com Игорь Пушкарев побывал в лагере самой известной сегодня в России частной военной организации - ЧВК Вагнера, чьи бойцы за несколько лет отметились в Крыму, Донбассе и Сирии. 

О том, что лагерь находится возле хутора Молькино в 30 километрах от Краснодара на юг по трассе М-4 "Дон", известно еще с весны 2016 года после публикации "Фонтанки.ру". В августе 2016 года РБК рассказывал о лагере подробнее, отмечая, что база находится на балансе Минобороны. Журналисты РБК добрались тогда до Молькино и пообщались с военнослужащими 10-й бригады ГРУ Минобороны РФ на первом КПП. Однако, что происходит за КПП, существует ли лагерь ЧВК Вагнера на самом деле и как он выглядит, до сих пор оставалось неизвестным. 

Пушкарев рассказывает, что он без проблем добрался из Краснодара до КПП 10-й бригады ГРУ (это можно сделать на обычном автобусе), который находится в сотне метров от поселка Молькино. "Видишь, вправо уходит грунтовка. По ней иди, пройдешь еще одно КПП и дальше, там они стоят", - напутствовали его на этом КПП солдаты, услышав от гостя "магическую" фразу "в Сирию". На "втором КПП" журналиста, выдающего себя за добровольца, встретил и пропустил еще один военнослужащий ГРУ. Оттуда до казарм вагнеровцев было еще около километра. 

Лагерь встретил гостя тремя двухэтажными казармами, облицованными сайдингом салатового цвета, с зелеными крышами, решетчатым забором и парковкой с десятком машин перед воротами (Пушкарев прилагает к своему репортажу несколько фотографий). При этом по периметру забора установлены видеокамеры, обращенные почему-то объективами внутрь, а не наружу, отмечает журналист. Возле казарм он увидел два десятка мужчин, которые кучковались несколькими группами: "Их принадлежность трудно установить. На всех смесь военной и гражданской одежды".  

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Всего комментариев к статье: 3
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В Сирии и вправду война или реалити-шоу ''дурДом-3''?
Хреновод написал 16.03.2018 18:21
В прошлую историческую эпоху любая информация о воинских формированиях,участвующих в боевых действиях (их полное наименование, вооружение, дислокация, боевая задача, маршруты передвижения, любые данные о личном составе, в том числе и БОЕВЫЕ ПОТЕРИ) была секретной. Сообщение таких данных противнику даже под пыткой считалось изменой и лицо, совершившее такое действие, подлежало наказанию, адекватному ущербу, нанесенному обороноспособности.
А сейчас все, кому не лень, соревнуются в том, кто способен в наибольшей мере пособничать неприятелям.
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но это не мы
старичек написал 16.03.2018 18:09
"Новичок"?
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Вагнеровцам
ССС есЭровец написал 16.03.2018 17:56
И ПОДЕЛОМ.Жалости нет
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