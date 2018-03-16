Случаи жесткого давления на студентов перед президентскими выборами подтверждены в ЦИК

Глава омского избиркома Алексей Нестеренко на пресс-конференции 15 марта подтвердил информацию о давлении проректора по внеучебной работе Омского технического госуниверситета Ольги Кузнецовой на студентов с целью повысить явку на выборах президента.

"Сигнал в Сети был о том, что в политехническом университете любимая всеми Ольга Павловна Кузнецова проводила жесткое мобилизационное мероприятие, обязывая студентов строем проголосовать. Мы провели проверку и выявили, что обстоятельство такое имело место быть", - цитирует Нестеренко сайт Bk55.ru.

В конце февраля в группе "Команда Навального / Омск" в соцсети "ВКонтакте" была опубликована аудиозапись, в которой проректор ОмГТУ, член партии "Единая Россия" и бывший депутат горсовета Ольга Кузнецова говорила о необходимости повышать явку. Студентам вуза, не проголосовавшим на президентских выборах 18 марта, Кузнецова угрожала лишением стипендии и беседами "со специалистами".

"Берете тех, кто у нас хорошо получает большие стипендии, иначе быстро закруглю это дело. Если неясность и какие-то позывы идут от студентов - вы информируйте, мы тогда пригласим для разговора специалистов, которые занимаются этим вопросом", - инструктировала проректор.

Нестеренко допустил, что проректор, как ему представляется, действовала из добрых побуждений: он сравнил ее угрозы лишить студентов повышенных стипендий с тем, как родители "пихают кашу в рот бестолковым детям". Однако по факту это правонарушение, признал глава избиркома. По его словам, комиссия направила соответствующее представление в местное управление МВД.

В начале марта студенты Московского физико-технического института (МФТИ) жаловались, что голосовать не за "основного" кандидата им рекомендовали на участках по месту прописки, чтобы не портить статистику УИК, находящегося на территории вуза. Такой совет был, видимо, связан с тем, что на думских выборах 2016 года на УИК N338, где голосуют студенты МФТИ, "Единая Россия" набрала только 11,98 процента голосов, заняв третье место. Лидером же на участке стала партия "Яблоко" (36,53%).

Сообщения о давлении на студентов поступали с конца февраля из многих российских регионов. Студентов Бурятского республиканского информационно-экономического техникума заставляли проголосовать на избирательном участке в техникуме, студентам РЭУ им. Плеханова в Москве угрожали выселением из общежития, если те не проголосуют на выборах 18 марта. Студенты Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) рассказывали, что администрация учебного заведения требует от них оформлять открепительные удостоверения для голосования по месту временной прописки.

Отметим, что репрессии "по студенческой линии" начались ещё в феврале. Студенты одного из челябинских колледжей Александр Беляев, Искандер Тагаев и Никита Дворецкий в конце января подали в региональный Минюст уведомление о начале деятельности новой религиозной группы - "Великая церковь обожествления информации". Главной задачей своей организации активисты объявили обрушение барьера цензуры, загораживающей людям объективную картину мира. Спустя несколько дней к студентам наведались правоохранители, передает "Радио Свобода".

"Утром ко мне домой пришли сотрудники полиции. Они хотели доставить меня в прокуратуру. Меня не было дома, дверь открыла мама. Полиция попыталась провести осмотр квартиры на предмет каких-то листовок и плакатов, но их не впустили. Полицейские спрашивали маму, не планирует ли наша группа заниматься экстремизмом или продавать наркотики. Они сделали попытку поговорить с моей 87-летней бабушкой. Затем полицейские отправились в колледж, где я учусь, но и там они меня не нашли. В конце концов полицейские приехали в штаб Навального, где я волонтерю, и вручили мне повестку. Чуть позже в штаб приехал сотрудник прокуратуры и тоже вручил мне повестку", - рассказал журналистам один из основателей религиозной группы Александр Беляев.

Новости по теме:

Антисоветский пост президента и открыточки ЦИК

Полицаи обыскали калининградский штаб Навального и задержали его руководителей

К челябинским студентам, попытавшимся обожествить свободу информации, нагрянули полицаи

Вузовских преподавателей крупных городов задабривают перед выборами внезапно повысившимися зарплатами