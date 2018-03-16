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Московский листок

Порошенко вернёт Донбасс сразу после перевыборов Путина

Опубликовано 16.03.2018 в разделе комментариев 1

украина днр лнр ато всу
Порошенко вернёт Донбасс сразу после перевыборов Путина

Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенными силами. "По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - и для восстановления территориальной целостности Украины. Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов полагаться на командующего объединенными силами. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - сказал Порошенко в пятницу в Донбассе. 

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко недавно посетил два населенных пункта на линии соприкосновения в Донбассе: Катериновку и Золотое (Попаснянский район Луганской области). "Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, где построен контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения, но его работу заблокировали", - написал он в фейсбуке в пятницу днем. Других подробностей визита Порошенко в зону проведения так называемой АТО Цеголко не сообщил. 

Катериновка и Золотое - села, находящиеся в так называемой "серой зоне" в Донбассе. Украинские военнослужащие, по утверждению представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заняли их в нарушение минских соглашений.

Напоним, 11 марта Порошенко провел закрытую встречу с блогерами. На ней в том числе обсуждался вопрос вводе миротворцев ООН на территорию Донбасса, на своей странице в фейсбуке написал блогер Мартин Брест.

По его словам, украинские власти готовятся к быстрой силовой зачистке Донбасса — после того, как миротворческие силы возьмут под контроль границу с Россией.

«Короче, что я понял после вчерашней встречи. План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс, в стиле «без оружия — живи, с оружием — смерть». После вывода русских силы АК «ЛДНР» оценивают примерно в 15 тысяч человек. Как пойдёт сама зачистка — мало кто может спланировать», — сообщил Брест.

 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
А что делать? написал 17.03.2018 00:52
Если Путин не хочет прекратить смерти российских пацанов , пусть это сделают другие.
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