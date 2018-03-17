"400 сравнительно честных способов" фальсификаций выборов

Канули в Лету те незабвенные времена, когда во второй «красной Думе» на ельцинских губернаторов наводила страх грозная комиссия по проверке правильности подсчета голосов на выборах.

Возглавлял ее депутат фракции КПРФ из Татарстана Александр Салий. Храбрый был, принципиальный и неподкупный.

Видно, потому, что сам он ушел в запас из действующей части полковником, работу комиссии выстроил на воинский лад. Добился для нее огромных полномочий.

Сам он и его «бойцы» могли приехать по жалобам в любую область, потребовать в местном «обкоме» ЦИКа бюллетени для голосования и провести пересчет итогов.

Если обнаруживали подтасовки, требовали признания выборов недействительными, добивались их отмены и проведения повторных.

По итогам проверок Александр Иванович написал целую книгу о способах фальсификаций на выборах. Подарил мне рукописный экземпляр - увесистый кирпич на 200 страниц компьютерных страниц, не меньше.

Главная его идея - все махинации власть творит загодя. А в день голосования на участке все может быть культурненько и пристойненько. И именно поэтому видеокамеры там с прямой трансляцией в Интернете - блеф и профанация.

Пришедшие к власти в Госдуме «единороссы» первым делом ликвидировали эту «красную комиссию». Но и своя - «белогвардейская» им была не нужна.

Наступала сурковская эпоха, когда итоги выборов становились известны задолго до самих выборов. Когда сначала назначался победитель, а потом под него стали проводить выборы.

С появлением же компьютерных технологий способы фальсификаций стали гораздо тоньше и изощрение. Маленький пример.

Возможно, вы думаете, что гарантии от подлогов дает КОИБ - автоматизированный комплекс обработки избирательных бюллетеней? И полагаете, что эту электронную тумбу нельзя запрограммировать на победу «партии сласти» или персонально ВВП?

Тогда вы дремучи, как Элла Александровна. Бывшая освобожденная председатель профкома «Мосэнерго», а затем знатная гайдаровка, которая тоже «не выбрасывала» билет члена КПСС. У них там никто не выбрасывал. Ни Медведев, ни Матвиенко, ни Володин. Сам загребной, естественно, тоже не выбрасывал.

На выборах 2003 г. в Госдуму А.Салий уже не попал. Не нужен он был со своей вопиющей честностью ни Зюганову, ни тем более главменту Грызлову.

Вот с тех пор президентские и парламентские выборы стали исключительно личным делом бессменного Владимира Владимировича.

Ни один кандидат в губернаторы или депутаты Госдумы не сможет прошмыгнуть к кормушке без его согласия. Или одобрения его тайной канцелярии - сиречь его администрации.

Ее так и нужно называть, поскольку существует она нелегально. Ее права, полномочия, обязанности, ответственность не прописаны ни в Конституции, ни в одном законе.

Это самозванцы, узурпировавшие власть в стране. И когда мы с А.Барановым здесь на ФОРМе.мск стали говорить об этом во весь голос - «за зубцами» кое-какие выводы сделали. Хотя бы для блезира и отвода глаз.

Нынче, как видите, штаб кандидата в президенты по выборам президента на четвертый срок президента не возглавляют ни глава его канцелярии Вайно, ни один из его заместителей. А посмотрите, что было в прошлые разы.

И послали они вождя «самовыдвиженцем», а не от родной «Едимой России», поскольку ее незаконно возглавляет премьер Димон. Вопреки конституционному принципу разделения властей, законам о полит.партиях и госслужбе.

Но вернемся в ближайшую школу, которую со вчерашнего вечера начали переоборудовать в избирательный участок.

Тут на портале находятся такие отвязные молодцы, которые самодовольно бахвалятся: «Что бы вы ни писали - я все равно буду голосовать за Г. - единственную альтернативу П.».

Да, пожалуйста, признавайтесь в своей дурости - кто против? Как будто главбабушка неконституционного ЦИКа могла зарегистрировать кандидатом «клубничного олигарха» без согласия ее работодателя, которому она подчинена со всеми потрохами. От которого получает полумиллионную зарплату и проч.

Вы можете проголосовать хоть за кого. Ваш голос не нужен - нужна ваша явка.

А ночью, после закрытия участка председатель комиссии поедет с протоколом голосования к губернатору, и они на пару подгонят цифры под установки Кремля. Чтобы было не меньше 70х70. И эту свою липу в территориальном или республиканском избиркоме занесут в ГАС «Выборы». Все!

Это не слишком умно для вас? Тогда вперед - на минные поля!

В России, несмотря на все происки бывшего местоблюстителя, 11 часовых поясов. Допустим, если вдруг подкачает Владивосток и не даст нужную цифирь, всегда можно оперативно накрутить на правильные данные губернаторов Сибири, Урала, ЦФО и Калининграда. С их помощью и нагнать выпавшие показатели.

В чем уникальность нашего ЦИКа, получившего в народе кличку «министерства по правильному голосованию»?

Во-первых, такого подчиненного президенту постоянно действующего монстра с «обкомами» на местах и огромными карательно-репрессивными полномочиями нет нигде в мире.

Во-вторых, это ведь только в Конституции высшим источником власти является народ. А у нас между властью и народом лежит чудище под названием Центризбирком и не допускает его к власти.

Он не подчинен народу ни в какой мере. Проверить его цифры никак невозможно и никому не дозволено. Потому, что это цифры самого господа бога, то есть хотел сказать - Его благородия.

Неконституционная главбабка Памфилова может огласить победу своего патрона с результатом 85х85, и ни одна живая душа не сможет нее проверить или опровергнуть.

Так что не народ у нас источник власти. А сами знаете, кто. И будет таковым, сколько захочет.

До самого орудийного лафета…