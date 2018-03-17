Прокуратура и полиция прикрывают пытки детей

Суд начался. Дело о пытках больного сироты переквалифицировали в “Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего”.

14 марта 2018г. в ювенальном суде Актюбинской области состоялось предварительное заседание по факту жестокого обращения в отношении сироты “Яйсанской специальной организации”.

22 февраля 2018г. Марткский РОВД начал расследование по факту жестокого обращения сотрудника интерната Мағайяулы, который избил сироту из 7-го класса Дуйсенова.

Напомним, что само избиение умственно-отсталого ребенка произошло 16 февраля, директор спецорганизации А.Килибаев не стал регистрировать вопиющий случай.

После обращения руководителя ОО “Ару ана” Алимы Абдировой в областную прокуратуру судмедэкспертиза подтвердила множественные гематомы на голове пострадавшего ребенка.

Факты жестокого избиения подтвердили многочисленные свидетели, сотрудники интерната, также в деле имеется видеозапись, когда воспитатель жестоко избивает мальчика.

Возмущает как прокуратура и полиция, просмотрев запись детского насилия, назвала все это “неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего”.

Максимальное наказание, грозящее насильнику – арест до 75 суток!

“Сюрпризы”на этом не закончились.

Заявитель Абдирова узнала, что следствие вела инспектор по делам несовершеннолетних А.Эримбетова, а не дознователь или следователь по пыткам. Правозащитница не была допрошена инспектором.

Начало судебного процесса постарались максимально скрыть от заявителя. Мартукский районный суд уверил, что дело по подсудности передали в ювенальный суд в Актобе.

В ювенальном суде, дело рассматривал лично председатель Н.Ормаханов. Обвиняемый Мағайяулы сделал заявление, чтобы его дело рассмотрели в Мартукском районном суде по месту его жительства.

Эту позицию поддержала хором даже сторона потерпевшего: прокурор Кабдишева, представитель сироты с отдела опеки Г.Сырбаева, адвокат жертвы насилия М.Еспай!?

Напомним, что ювенальный суд был создан именно в защиту прав детей. Поэтому похоже, что громкое дело о пытках больного сироты хотят намеренно оградить от общественного контроля и пристального

журналистского внимания.

Опека, прокуратура, государственный адвокат проигнорировали специально созданный институт защиты прав детей. В результате судья Ормаханов отправил заявление обвиняемого на рассмотрение по подсудности в областной суд.

Государственный защитник Еспай являлся защитником практически по всем искам директора “Центра адаптации несовершеннолетних Актюбинской области” Э.Кадимовой против членов Национального превентивного механизма против пыток А.Абдировой и О.Климоновой.

Летом 2017г. в Актобе рассматривалось уголовное дело по “Клевете” /жалоба Кадимовой/ против членов НПМ, на котором свидетели подтвердили факт избиения личным водителем Кадимовой одного из воспитанников ЦАН. Это дело так и не дошло до суда.

Дети в интернатах Актюбинской области до сих пор не защищены от пыток сотрудников. А директор интерната Килибаев, который скрыл факты насилия над ребенком, продолжает работать.

г. Актобе (бывш. Актюбинск)