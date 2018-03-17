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Московский листок

Украина сделала шаг к непризнанию РФ

Опубликовано 17.03.2018 в разделе комментариев 2

украина война киев майдан
Украина сделала шаг к непризнанию РФ

А именно непризнанием России как государства все и кончится.

Находящиеся на Украине российские граждане 18 марта не смогут проголосовать на выборах президента страны — их не пустят в дипломатические представительства украинские силовики, сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.

Киевские власти считают выборы незаконными из-за их проведения в Крыму. Из-за этого они приняли решение запретить голосовать всем россиянам, оказавшимся на территории Украины. Посольство и консульства России на территории Украины будут охранять Нацгвардия и полиция, однако проход туда будет разрешен только лицам с дипломатическим статусом.

***

В МИД РФ и прочих госорганах, понятно, возмущены и делают не слишком громкие заявления. Почему не слишком громкие, понятно. Не хотят привлекать внимания внутри страны к тому неприятному факту, что более 70 тысяч официально зарегистрированных в посольстве россиян и невесть сколько не зарегистрированных (с Украиной по-прежнему безвизовый режим и мало кто регистрируется) не будут участвовать в голосовании.

Хотя на самом деле все это плата за малодушие в 2014 года, когда вместо того, чтобы освобождать от узурпировавшего власть после госпереворота в Киеве режима, в Москве признали его легитимность - и не признали до сих пор сражающиеся против него республики ДНР и ЛНР. 

Ну а теперь приходится терпеть всевозможные фортели киевского режима. 

А на хрена нам вообще посольство в Киеве? Ведь там даже верительные грамоты от посла РФ не приняли, и посольство упавляется временным поверенным. А оно там вообще нужно? 

Вот после этого "беспрецедентного" случая с запретом голосовать - так и останется никому не нужное посольство в Киеве?

А ведь куда проще было бы решать все вопросы, если в Киеве не "законная" власть, а непризнанный режим. Вот в Донецке был бы признанный, а в Киеве нет. Тогда и военная помощь понятна, и все остальное. Мол, Украина - это то, что до линии разграничения на Донбассе, а все, что к западу - непризнанная территория, занятая мятежниками, экстремистами и кем угодно вообще. 

Но ведь не захотели, предпочли вести гнилой бизнес - запретив собственным государственным компаниям вроде Сбербанка работать даже в Крыму, не говоря о Донбассе. 

С таким подходом завтра и в посольстве в Лондоне голосовать запретят... А что? Ведь смотрите - Киев не боится отказать режиму в Москве в легитимности, а выборам - в законности. То есть делают то, что должны были сделать в Москве 4 года назад, когда в остатках Украины избирали Порошенко и толпу террористов в Верховный совет Украины - именно так правильно по-русски называется этот орган, а они там у себя в папуасиях могут называть себя хоть как.

Кстати, за эти четыре года ФОРУМ.мск ни разу не назвал самопровозглашенного Порошенко "президентом Украины", поскольку он таковым не является, а должности "президента полуукраины" пока нет. А в кремле с ним ручкаются, тютюшкаются - ну вот и получайте во всю харю!..

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск 



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Всего комментариев к статье: 2
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Скучно, девочки
Радар написал 17.03.2018 06:29
Скучно, подумали в Кремле,
а не взорвать ли нам купол Рады?
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Вот и ладненько.
Манжур написал 17.03.2018 05:32
Надеюсь теперь и введение визового режима Украиной с Россией не за горами. Исчезнут толпы хамливых,ленивых и бестолковых,пахнущих чесноком с сальными волосами гастарбайтеров, их жинки с лениградки, карманники с вокзалов. А Аваков молодца.Агент Путина. Теперь либералы окопавшиеся в Киеве не смогут проголосовать против Путина.Зато пустит Путин в следующем году гастеров к урнам и они свалят Порошенко.Начнется драка .Все по планам Путина Там еще путинский бабский батальон эффективно работает-Юля и Надия.Шатают Украину к развалу. "План Шатун" в действии.
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