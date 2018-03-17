Еще раз об издевательстве над рабочими метрополитена

Профсоюз работников Московского Метрополитена опубликовал симптоматичное видео о том, как на практике выглядело последствие внезапного желания руководства Метрополитена заменить всему персоналу все зарплатные карты системы "Виза" на карты системы "Мир".

Собственно, на самом деле это наглядная иллюстрация абсолютного, даже какого-то принципиального бесправия рабочих. Да и импотенции профсоюзов тоже.

Репортаж об этом у нас уже прошел.

Стимулирующий пендель

Автор репортажа даже просил не называть его имени - при его абсолютной правоте он обоснованно опасается репрессий со стороны администрации. Вот так вот - даже рабочие лидеры опасаются открыто выступать в защиту откровенно попранных прав и человеческого достоинства...

Хотя наглое нарушение закона не просто очевидно, оно просто вопиющее.

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 31.12.2017) "О банках и банковской деятельности" ясно указывает, что банковские услуги носят добровольный зарактер и никак не могут быть навязаны: "Отношения между Банком России, кредитными организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров, если иное не предусмотрено федеральным законом".

Где, в каком договоре указано, что сотрудники метрополитена в течение 3-х дней обязаны получить вместо карты "Виза" - карту "Мир"? Да еще определенного банка, с которым у организации есть отношения?

А если мне не нужна карта "Мир" и я вполне удовлетворен "Визой" или "Мастеркард"?

А если мне совершенно не нужна карта Сбербанка, и я хочу получать свою зарплату на карту ВТБ или вообще банка "Раффайзен"?

А если я вообще желаю получать зарплату наличными?

Понятно, что любой бухгалтерии куда удобней распределять зарплаты по счетам сотрудников, чем два раза в месяц иметь очереди за зарплатой у окошечка кассы, особенно в такой гигантской организации, как Мосметрополитен - тут даже на кассирах экономия выходит. Но трудящимся-то до этого какое дело? Я работал - заплатите мне заработанное наиболее удобным мне, а не вам, способом!

Особенно сейчас, когда банкам разрешили брать комиссию за снятие наличных даже в "своем" банкомате - фактически это скрытый налог на любого, кто получает деньги на "зарплатную" карточку.

И вот теперь вместе с такой навязанной услугой, как получение зарплаты на карту, рабочим навязывают еще одну "услугу" - принудительную замену карточек на карты определенной системы. Хотя вроде бы мы не в Крыму, где по известной причине выбора нет.

А ведь можно было просто отказаться от такой "услуги". Причем без объяснений - не хочу, и всё. Договор - это ведь по определению дело добровольное. А я вот не хочу подписывать именно этот договор на предоставление именно этой банковской услуги.

Ответ администрации известен: не хочешь - свободен. За воротами на твое место целая очередь.

И вот тут должен бы вмешаться профсоюз. А он почему-то не вмешивается...

Что делать? Ответ тоже давно известен - если не работает профсоюз, то должен заработать забастовочный комитет.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск