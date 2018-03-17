Виктор Тюлькин: Удержать от собственной борьбы - эту задачу КПРФ выполняет уже четверть века

На сайте «Форум. мск» помещена ссылка на блог Ольги Гуленок, в котором она, разбирая нашу заметку «Теория подобия», пришла к выводу, что «смысл участия Грудинина на выборах – это выявить более реальный потенциал сторонников социализма. Грудинин … добавляет индивидуальный флёр не просто протестному голосованию ( Собчак тоже выражает протестное голосование), а именно социалистической направленности».

Автор делает вывод, что именно поэтому Грудинина поддерживает Сережка Удальцов, попытка РОТ ФРОНТа выдвинуть крановщицу это позорище и дискредитация левого движения. Мол, за 70 лет ЯКОБЫ не научили кухарок управлять государством.

Заканчивая письмо, Ольга спрашивает: Что можете на это возразить, товарищ Тюлькин?

Наша редакция попросила Виктора Аркадьевича ответить: Что можете на это возразить?

В.Т.: Ничего возражать не буду, соглашусь с женщиной. Именно в этом и состоит смысл участия Грудинина, Зюганова со всей КПРФ и прильнувшего к ним Сережки Удальцова, чтобы выявить более реальный потенциал сторонников социализма и удержать этот потенциал в качестве электората, верующего в возможность честных буржуазных выборов. Удержать от собственной борьбы – эту задачу КПРФ выполняет уже четверть века.

Относительно крановщиц и кухарок за меня ответил сам Владимир Ильич ещё накануне Октябрьской революции: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту».

Сказать, что за 70 лет не научили – это, мягко говоря, ошибка. Ещё как научили и на практике доказали. Иосиф Джугашвили был из семьи рабочего-кустаря. М.И. Калинин и Г.К. Жуков – из крестьян. К.Е. Ворошилов, А.А. Громыко, Л.М. Каганович – из рабочих…. Ну и т.д. Правда, потом действительно упустили, по сути – отказались от обучения и привлечения людей труда к управлению государством, и вот тогда получили, как выразилась Ольга, Горбачёва со товарищами, рванувшими на рынок, т.е. в капитализм с радостью и воплями… Это свобода!

Получили свободу – грабить и быть ограбленными…

Поэтому наша задача – научить людей труда организоваться для борьбы и самим бороться за социализм, а не верить сегодняшним горбачевцам.

Не понимать этого, для левоватых буржуазных демократов – типичная позиция. Таких полная евролевая.

Для коммунистов – это действительно позорно.

Беседу записал Дмитрий Волгин