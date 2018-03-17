Антифашиста Филинкова отправили в СИЗО, богатый "пресс-хатами"

Левый активист и антифашист Дмитрий Филинков, который в январе был арестован в Санкт-Петербурге по делу о "террористическом сообществе", переведен в скандально известное СИЗО N6, которое располагается в поселке Горелово Ленинградской области, рассказала "Медиазоне" жена активиста Александра. Она считает, что таким образом правоохранители решили проучить ее супруга за то, что тот жаловался на пытки со стороны ФСБ.

"Этот изолятор называют пыточным. Я боюсь, что там его могут поместить в "пресс-хату". В это СИЗО не смогут попасть члены ОНК Петербурга, которые оказывали невообразимую поддержку Виктору. К тому же, это именно то, чем угрожали ему фээсбэшники - перевод в СИЗО, где никто не заметит, если с ним что-то случится", - заявила собеседника портала.

По словам Александры Филинковой, цель перевода - деморализовать ее супруга, "отрезать его от привычных комфортных условий пребывания на Шпалерной в камере на двоих, где налажена системы передачек и покупки продуктов". "Разумеется, в Ленобласти делать это будет значительно труднее", - подчеркнула она.

В прошлом году о СИЗО N6 писала "Новая газета". В публикации этот изолятор назывался "одним из самых проблемных пенитенциарных заведений Петербурга". Издание напоминало, что его пыточная история тянется с 2009 года, когда руководство петербургского УСФИН, шестого изолятора и несколько заключенных пытали и насиловали двоих беглецов, снимая это на видео.

Тогда бывший глава местного УФСИН Владимир Маленчук лишился должности, а его заместитель Вячеслав Типпель, который участвовал в пытках, сел в тюрьму на семь лет.

В 2011 году раскрылись другие факты издевательств над арестантами в гореловском СИЗО. Так, портал "Фонтанка" опубликовал видеозаписи, на которых группа заключенных, "сотрудничавших" с начальством СИЗО, "наводила порядок" в заведении, унижая других арестантов.

Напомним, Филинкова 25 января арестовал Дзержинский районный суд Петербурга по подозрению в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК).

По версии следствия, Филинков и иные неустановленные лица, "разделяя анархистскую идеологию", участвовали в подразделении террористического сообщества, целью которого была террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма. "Филинков признал имеющиеся в отношении него подозрения", - утверждали правоохранители.

Однако сам активист заявил, что в ночь на 24 января сотрудники ФСБ вывезли его за город на автомобиле Volkswagen Transporter темно-синего цвета, после чего в течение примерно четырех часов избивали и били электрошокером. Группой истязателей, по данным Филинкова, руководил сотрудник в гражданской одежде Константин Бондарев. Он оказывал на задержанного психологическое давление, угрожал и несколько раз ударил его по голове.

Напомним, журналистов не пустили 27 января на суд по избранию меры пресечения для другого ленинградского антифашиста Игоря Шишкина. "Медиазона" сообщает, будто судья заявил, что в выходной день журналистов можно не пускать. Издание пишет, что из зала выставили и друга Шишкина, который предположил, что подозреваемый сильно избит: под глазами у него синяки, лицо замотано капюшоном пуховика, на рту - черная маска.

Корреспондент Саша Богино в Twitter пишет, что их с коллегой хотят обвинить в неповиновении сотрудникам полиции. Главред "Медиазоны" Сергей Смирнов уверен, что это другая статья - "о воспрепятствовании журналистской деятельности.

По итогам заседания Шишкина арестовали и отправили в СИЗО. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Шишкина подозревают в участии в террористическом сообществе. Накануне арестованный в Петербурге по аналогичному подозрению левый активист Виктор Филинков рассказал о пытках, которым его после задержания подвергали сотрудники ФСБ. В пресс-службе судов Петербурга заявили, что Филинков подтвердил имеющиеся в отношении него подозрения.

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