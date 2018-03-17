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Московский листок

В "Le Telegramme" вышла статья Анатолия Баранова и Натали Уварофф о предвыборном Крыме

Опубликовано 17.03.2018 в разделе комментариев 0

В "Le Telegramme" вышла статья Анатолия Баранова и Натали Уварофф о предвыборном Крыме

Статья называется "Russie. À Poutine, la Crimée reconnaissante?" и основывается на материалах из Севастополя, которые были опубликованы на ФОРУМе.мск.

Управленческий дефолт в городе русской славы

Разумеется, с понятными сокращениями и изъятиями того, что просто не понятно французскому читателю.

"Севастополь превратился в отстойник самых никчемных управленческих кадров России. Я на эту тему говорил с бывшим министром севастопольского правительства, который прошлым летом написал прошение об отставке, хотя просидел в своей должности дольше других. Но ушел - невозможно работать там, где работать не умеют, не хотят и не стремятся учиться. Сейчас работает в аппарате парламента, и хотя его статус скромней, чем министерский, чувствует себя в моральном плане гораздо комфортней. 

В вторых, этот "управленческий дефолт" сильнейшим образом бьет по интересам простых граждан. Там, где в любом другом российском городе вы получите нужный вам документ в течение одного дня, а иной раз и просто на электронную почту, там в Севастополе вы запросто можете потратить год - и не получить!
 
В 2014 году президент Путин установил срок в 3 года на переходный период, чтобы все документы, права собственности, акты гражданского состояния и другую бюрократию привести в соответствие с российским законодательством. Сейчас переходный период закончился, но не сделано практически ничего! Практически ни один земельный участок не оформлен в соответствии с российским законодательством, люди пользуются старыми украинскими свидетельствами о собственности, на которых стоит российский штамп, удостоверяющий их подлинность. Но еще в середине прошлого года в России все "бумажные" свидетельства о собственности отменены, введен электронный реестр. Но в Севастополе и Крыму еще нет реестра, кадастр остался на Украине, а новые кадастровые планы еще не готовы. То есть фактически на руках у людей нет ничего!"
 
***
 
"Уже на выборах губернатора Севастополя в сентябре прошлого года, несмотря на то, что это были вообще первые выборы градоначальника в истории этого города (в украинский период глава Севастополя просто назначался из Киева) явка граждан была тоже самой низкой в истории города. Присланный из Москвы губернатор Овсянников, конечно, был избран, но явным меньшинством избирателей.
 
Та же картина ожидается и на президентских выборах, несмотря на то, что у заранее явного победителя Путина есть весьма эффектные спойлеры. Но люди не очень хотят идти на выборы без выбора, и объектино высокий рейтинг Путина, связанный с недавним присоединением к России, навряд ли повлияет на явку избирателей.
 
Это очень сильно беспокоит местных чиновников, поскольку нерадивость и неумелость им простят, а вот провал "всенародного голосования" за Путина - навряд ли".
 
Вот примерно так...


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