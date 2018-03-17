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Московский листок

У Абрамовича... нет, у всей Путинской России могут отобрать "Челси"!

Опубликовано 17.03.2018 в разделе комментариев 3

силовигархия футбол классоваяненависть англия солсбери-гейт челси
У Абрамовича... нет, у всей Путинской России могут отобрать "Челси"!

Российский миллиардер Роман Абрамович попал в поле зрения британских СМИ в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля. Как сообщает влиятельная газета The Times, этот инцидент предвещает неприятности для Абрамовича и его футбольного клуба «Челси». Правительство Великобритании намеренно развязать с Россией настоящую экономическую войну. Для этого Лондон готов принять свой вариант закона Магнитского, причём в более жёстком варианте по сравнению с США. Первым российским гражданином, попавшим в этот список, может стать Роман Абрамович. 

Как пишет The Times, повод для этого дал сам миллиардер,во время суда с Борисом Березовским. Тогда Абрамович впервые рассказал, как скопил состояние в 8 млрд долларов. «Королевский адвокат Джонатан Сампшн, его юрист, а теперь судья в Верховном суде, признал, что аукцион, в результате которого Абрамович получил контроль над «Сибнефтью» был подтасован», – утверждает издание. По сути, это была сделка, когда Ельцин отдал олигарху богатства недр, принадлежащие российскому народу, по цене ниже их реальной стоимости. В обмен он получил бесплатную рекламу на телеканалах в преддверии выборов 1996 года. 

В результате Абрамович сказочно разбогател. Он даже купил футбольный клуб «Челси», будучи уверенным в том, что его имущество будет в Англии в безопасности. Теперь же британский аналог закона Магнитского может всё изменить. Великобритания может постановить, что все эти активы были куплены на незаконно полученные средства, и конфисковать их. 

О том, что же рассказал Роман Абрамович на знаменитом суде в Лондоне с Борисом Березовским можно подробно прочитать в увлекательной книге адвоката Михаила Барщевского «Счастливы неимущие».

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Любопытно, что господа англичане заметили ПРИВАТИЗИРОВАННЫЕ несметные богатства России, перевезённые из неё околопутинскими (впрочем, и антипутинскими - как Чичваркин) ворами только после Солсбери-гейт. А вот что думает об этом не официозная миллиардерская Путинская Россия, а Россия Ограбленная, трудовая? В которой возможно сперва быть губернатором Чукотки, а потом - аглицким меценатом, содержать целую футбольную команду, и за это получать не "посылки с ядом КГБ", а ордена за заслуги перед отечеством... Мораль правящего класса, для которого нормален и такой способ заработка и такие траты "честно заработанного" - человек, когда-то варёнки производивший, стал и госслужащим, и англичанином, и крупнейшим акционером, и налогоплательщиком в Англии (даже тут обворовал родину) - нет, эта мораль точно ничего плозого не скажет об Адрамовиче. Более того, после перевыборов друг-Путин ему очередной орден вручит, не сомневайтесь - много сделал Абрамович для отечества, почти как швейцарский почётный налогоплательщик Усманов. Ну, а если отберут мечту детства у одного из лучших людей России Ограбленной, если "Челси" уйдёт в другие руки - это же не значит, что воспрянет российский футбол и что высвободившиеся от финансирования аглицкого футбола деньги вернутся в Россию (как раз к мировому чемпионату бы)? Нет, это же личное, а частная собственность не просто свята там, в Англии, а священна - потому туда все воры Путинской Раши и тянутся косяком... И вот такой воровской государствнный строй завтра "страна переизберёт" себе ещё на 4 года - чтобы богатые богатели, а бедные беднели.  

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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Re: не на 4 года уже,а на 6 лет...
Пофигист 180 написал 17.03.2018 13:43
Вот маленький пример, Григорий Лепс. Продал всю собственность на Западе, даже дом в Тайланде и построил одну из лучших студий звукозаписи в Европе. Да и Роза Хутор прикупил и вложился прилично в строительство. То есть его деньги работают в России.
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Re: не на 4 года уже,а на 6 лет...
Пофигист 180 написал 17.03.2018 13:37
Пусть все отберут у Абрамовича. Все до копейки. Другим наука будет, перестанут вывозить деньги из России.
Уже многие начали продавать дома в Англии, а деньги вывозят в Китай. Вот Англия и спешит, если так дальше пойдет, арестовывать придется крохи. А вот у Газпрома арестовать тяжело будет. Россия переведет выплату долгов российских предприятий западным банкам на счета Газпрома. Газпром еще и с прибылью останется.
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не на 4 года уже,а на 6 лет...
Сидор Петрович Невглазпопало написал 17.03.2018 12:52
у Газпрома пусть отберут "Зенит",а деньги-детям.
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