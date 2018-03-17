У Абрамовича... нет, у всей Путинской России могут отобрать "Челси"!

Российский миллиардер Роман Абрамович попал в поле зрения британских СМИ в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля. Как сообщает влиятельная газета The Times, этот инцидент предвещает неприятности для Абрамовича и его футбольного клуба «Челси». Правительство Великобритании намеренно развязать с Россией настоящую экономическую войну. Для этого Лондон готов принять свой вариант закона Магнитского, причём в более жёстком варианте по сравнению с США. Первым российским гражданином, попавшим в этот список, может стать Роман Абрамович.

Как пишет The Times, повод для этого дал сам миллиардер,во время суда с Борисом Березовским. Тогда Абрамович впервые рассказал, как скопил состояние в 8 млрд долларов. «Королевский адвокат Джонатан Сампшн, его юрист, а теперь судья в Верховном суде, признал, что аукцион, в результате которого Абрамович получил контроль над «Сибнефтью» был подтасован», – утверждает издание. По сути, это была сделка, когда Ельцин отдал олигарху богатства недр, принадлежащие российскому народу, по цене ниже их реальной стоимости. В обмен он получил бесплатную рекламу на телеканалах в преддверии выборов 1996 года.

В результате Абрамович сказочно разбогател. Он даже купил футбольный клуб «Челси», будучи уверенным в том, что его имущество будет в Англии в безопасности. Теперь же британский аналог закона Магнитского может всё изменить. Великобритания может постановить, что все эти активы были куплены на незаконно полученные средства, и конфисковать их.

О том, что же рассказал Роман Абрамович на знаменитом суде в Лондоне с Борисом Березовским можно подробно прочитать в увлекательной книге адвоката Михаила Барщевского «Счастливы неимущие».

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Любопытно, что господа англичане заметили ПРИВАТИЗИРОВАННЫЕ несметные богатства России, перевезённые из неё околопутинскими (впрочем, и антипутинскими - как Чичваркин) ворами только после Солсбери-гейт. А вот что думает об этом не официозная миллиардерская Путинская Россия, а Россия Ограбленная, трудовая? В которой возможно сперва быть губернатором Чукотки, а потом - аглицким меценатом, содержать целую футбольную команду, и за это получать не "посылки с ядом КГБ", а ордена за заслуги перед отечеством... Мораль правящего класса, для которого нормален и такой способ заработка и такие траты "честно заработанного" - человек, когда-то варёнки производивший, стал и госслужащим, и англичанином, и крупнейшим акционером, и налогоплательщиком в Англии (даже тут обворовал родину) - нет, эта мораль точно ничего плозого не скажет об Адрамовиче. Более того, после перевыборов друг-Путин ему очередной орден вручит, не сомневайтесь - много сделал Абрамович для отечества, почти как швейцарский почётный налогоплательщик Усманов. Ну, а если отберут мечту детства у одного из лучших людей России Ограбленной, если "Челси" уйдёт в другие руки - это же не значит, что воспрянет российский футбол и что высвободившиеся от финансирования аглицкого футбола деньги вернутся в Россию (как раз к мировому чемпионату бы)? Нет, это же личное, а частная собственность не просто свята там, в Англии, а священна - потому туда все воры Путинской Раши и тянутся косяком... И вот такой воровской государствнный строй завтра "страна переизберёт" себе ещё на 4 года - чтобы богатые богатели, а бедные беднели.

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