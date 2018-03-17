Турецкие каратели разбомбили в Африне больницу

Девять человек погибли в результате авиаудара по главной больнице города Африн, нанесенного в пятницу турецкой авиацией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление "Сил народной самообороны" сирийских курдов, а также на данные Сирийского центра мониторинга по правам человека. Армия Турции эти данные отвергает.

"Главный госпиталь Африна подвергся авиаудару, это единственный крупный госпиталь в регионе. Обстрелы города продолжаются", - рассказал представитель "Сил народной самообороны". Между тем на странице пресс-службы турецкой армии в Twitter появилось опровержение этой информации.

"Новость о бомбардировке больницы в Африне турецкими вооруженными силами не соответствует действительности. Операция "Оливковая ветвь" осуществляется таким образом, чтобы гражданские лица и невинные люди не пострадали", - цитирует заявление ТАСС.

О начале операции "Оливковая ветвь" против сил партии "Демократический союз", связанных с ней отрядов "Сил народной самообороны" (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") в Африне генштаб турецких ВС объявил 20 января.

В руководстве Турции заявили, что намерены создать 30-километровую зону безопасности, которая будет зачищена от террористов, и взять под контроль пограничные районы Сирии, что позволит вернуться туда сирийским беженцам, как было ранее с городами Джараблус, Эль-Рей и Эль-Баб.

На прошлой неделе вооруженные силы Турции взяли под контроль населенный пункт Джандарис, один из крупнейших городов в сирийском регионе Африн.

Отметим, что Россия вывела свой контингент - оперативную группу военных и военную полицию - из Африна до начала турецкой военной операции "для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих".

От редакции: Тут важно добавить, что "сирийский триумфатор" несомненно лично давал Шойгу распоряжения о выводе российских военспецов. То есть, газпромовский кнотракт с Турцией он оценил гораздо выше, чем жизни каких-то там курдов - которые, кстати, несколько раз писали ему из осаждённого Африна коммюнике. Но что такое курды, и что такое Газпром? Интересы Газпрома - интересы России, как учил дядюшка Сэм наших доморощенных сырьевых империалистов. Однако курды из афринского ополчения, даже после того как им якобы пришли на подмогу войска Асада (это были сообщения, не подтверждённые курдскими СМИ), продолжают гибнуть, ежедневно. И об этом не сообщают ни американские, ни европейские (включая российские) СМИ. Это тоже вне поля зрения их "гуманизма"...

Да, удар по больнице - это откровенный турецкий терроризм, впрочем, как и вся их "АТО", проводящася за границами Турции. Но вот, чтоб понимать примерно уровень противостояния, взгляните в лица тех, кто уже пострадал (лишился свободы) или погиб в этой, одобренной Газпромом и Министерством Шойгу, а значит и Путиным, национально обусловленной, "кровнической" по сути "контртеррористической операции".

14 февраля

Серпил Кемальбай была арестована в Анкаре во вторник турецкими властями за якобы «распространение террористической пропаганды» во время съезда ее партии. Ее слова о операции в Африне поозвучали на третьем очередном съезде партии в воскресенье. Арест произошел в Канкайском районе Анкары после того, как прокуратура Турции выдала ордер на арест, сказал источник, который был указан агентством Анадолу.

В пятницу ордер на арест был выпущен для нее и еще 16 человек по обвинению в противодействии операции Турции под названием «Оливковая ветвь» в курдском Африне в северной Сирии. 17 февраля С началом операции "Оливковая ветвь" ряд информационных агентств, поддерживающих режим Асада, сообщали о том, что Дамаск договорился с Африном о переходе под его контроль кантона в обмен на защиту его от турецкой агрессии. Как выяснялось позже, все данные заявления оказались дезинформацией, которую опровергли курдские ополченцы. Несколько дней назад многие официальные российские сми, ссылаясь на проиранский сайт "Аль-Маядин", снова заявили о заключении соглашения между Африном и Дамаском. В некоторых СМИ говорится уже о том, что войска Асада на территории кантона. При этом стоит отметить, что курдские ополченцы опровергают данное сообщение, а официальный Дамаск никак это не комментирует. Одним из условий т.н. договора называется полное разоружение курдских формирований. Уже данный факт свидетельствует о том, что сообщение является дезинформацией, так как в условиях турецкой агрессии Народные Силы Самообороны оружие не сдадут , что является явным безумием. Также хочется отметить одно явно противоречие. С началом турецкой агрессии правительственные войска не сбили ни одного турецкого самолета, хотя до этого многократно грозились это сделать. Вступление на территорию Африна приведет Асада к необходимости прямого военного столкновения с турецкой армией, на что Дамаск явно не пойдет в данный момент. На фото - курдские ополченки. Живы ли они сейчас, неизвестно, бои продолжаются. ТАнков у курдов, в отличие от Турции, нет. А на стороне турецких карателей - вчерашние игиловцы, джихадисты. Попадая в их лапы, защитницы Африна не имеют шансов вернуться живыми, становятся мученицами обороны Африна. 28 января Вчера Народные Силы Самообороны вели ожесточенные бои за деревню Хамам. В ходе сражения боец YPJ Авеста Хабур смогла подорвать танк, но в ходе этой атаки она героически погибла. После этого курдские бойцы выбили турецких оккупантов из деревни. Авеста родилась в 1998 г. и присоединялась к революционному движению в 2014. И вот, им посвящают уже целые художественные произведения представители европейской прогрессивной интеллигенции. Французская художница нарисовала портрет мученицы Барин Кобани Д.Ч.