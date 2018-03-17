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Московский листок

Кара русской зимы пала на мартовский Киев, потребовались спасатели

Опубликовано 17.03.2018 в разделе комментариев 3

украина киев снегопад
Кара русской зимы пала на мартовский Киев, потребовались спасатели

В связи с сильным снегопадом киевские спасатели привлекаются для оказания помощи водителям транспортных средств на проблемных участках дорог столицы Украины.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, спасатели несут службу в обычном режиме - 24 часа в сутки.

Чтобы не допустить осложнения движения на автодорогах, спасатели дежурят на проблемных участках дорог (на спусках, подъемах), а именно: на ул. Елены Телиги и на ул. Академика Заболотного.

Напомним, сегдня же стало известно, что находящиеся на Украине российские граждане 18 марта не смогут проголосовать на выборах президента страны — их не пустят в дипломатические представительства украинские силовики, сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.

Киевские власти считают выборы незаконными из-за их проведения в Крыму. Из-за этого они приняли решение запретить голосовать всем россиянам, оказавшимся на территории Украины. Посольство и консульства России на территории Украины будут охранять Нацгвардия и полиция, однако проход туда будет разрешен только лицам с дипломатическим статусом.

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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Ублюдочная срана, ублюдочный народ...пока терпят бандеровская шваль.
-Что это? написал 17.03.2018 21:55
У блюдок, кстати о говномове. А почему это ты здесь по-русски пишешь? Пиши на говномове. Всем все понятно.
ПосмеЙОмся, хоть...:))
Ну,как это...давай...за дури на говномове:)
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Ублюдочная срана, ублюдочный народ...пока терпят путлерогитлеровскую шваль
Энтова чито?!. написал 17.03.2018 21:34
В Украине проблем нет.
Это даже в статье сказано
а отмщение россии за ее мерзости и преступления - будет страшным
украинцев будете боятся хуже чем чеченцев
мочится от страха будете, услышав украинскую речь
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Ублюдочная срана, ублюдочный народ...пока терпят бандеровская шваль.
-Что это? написал 17.03.2018 21:25
Территория 404.
Когда нибудь отмщение будет страшным.
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