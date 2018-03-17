Кара русской зимы пала на мартовский Киев, потребовались спасатели

В связи с сильным снегопадом киевские спасатели привлекаются для оказания помощи водителям транспортных средств на проблемных участках дорог столицы Украины.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, спасатели несут службу в обычном режиме - 24 часа в сутки.

Чтобы не допустить осложнения движения на автодорогах, спасатели дежурят на проблемных участках дорог (на спусках, подъемах), а именно: на ул. Елены Телиги и на ул. Академика Заболотного.

Напомним, сегдня же стало известно, что находящиеся на Украине российские граждане 18 марта не смогут проголосовать на выборах президента страны — их не пустят в дипломатические представительства украинские силовики, сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.

Киевские власти считают выборы незаконными из-за их проведения в Крыму. Из-за этого они приняли решение запретить голосовать всем россиянам, оказавшимся на территории Украины. Посольство и консульства России на территории Украины будут охранять Нацгвардия и полиция, однако проход туда будет разрешен только лицам с дипломатическим статусом.

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