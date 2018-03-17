Кара русской зимы пала на мартовский Киев, потребовались спасатели

В связи с сильным снегопадом киевские спасатели привлекаются для оказания помощи водителям транспортных средств на проблемных участках дорог столицы Украины.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, спасатели несут службу в обычном режиме - 24 часа в сутки.
Чтобы не допустить осложнения движения на автодорогах, спасатели дежурят на проблемных участках дорог (на спусках, подъемах), а именно: на ул. Елены Телиги и на ул. Академика Заболотного.
Напомним, сегдня же стало известно, что находящиеся на Украине российские граждане 18 марта не смогут проголосовать на выборах президента страны — их не пустят в дипломатические представительства украинские силовики, сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.
Киевские власти считают выборы незаконными из-за их проведения в Крыму. Из-за этого они приняли решение запретить голосовать всем россиянам, оказавшимся на территории Украины. Посольство и консульства России на территории Украины будут охранять Нацгвардия и полиция, однако проход туда будет разрешен только лицам с дипломатическим статусом.
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-Что это? написал 17.03.2018 21:55
ПосмеЙОмся, хоть...:))
Ну,как это...давай...за дури на говномове:)
Энтова чито?!. написал 17.03.2018 21:34
Это даже в статье сказано
а отмщение россии за ее мерзости и преступления - будет страшным
украинцев будете боятся хуже чем чеченцев
мочится от страха будете, услышав украинскую речь
-Что это? написал 17.03.2018 21:25
Когда нибудь отмщение будет страшным.