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Московский листок

Кажется, в протестном Анадыре прибавилось электората на 6 миллионов...

Опубликовано 17.03.2018 в разделе комментариев 2

президент цик анадырь выборы2018
Кажется, в протестном Анадыре прибавилось электората на 6 миллионов...

Почти 6 млн россиян открепились от избирательных участков по месту регистрации для голосования (какие смелые надежды! - прим. ФОРУМа.мск) на президентских выборах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. В субботу, в день тишины, интервью Памфиловой показывает программа "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Напомним, одним из нововведений на выборах президента России 18 марта стала отмена открепительных удостоверений, позволяющих голосовать на любом избирательном участке. Ранее с ними были связаны многочисленные скандалы: открепительные использовались как "административный ресурс" и применялись для "карусельных" голосований. На нынешних выборах до 12 марта можно было выбрать место не по адресу прописки и указать, что будешь голосовать там. Сменить участки можно было, оформив заявку на портале госуслуг или в МФЦ.

"По стране в общей сложности (число открепившихся) приближается к 6 млн человек", - сообщила Памфилова. "Вот если вычесть из них тех, кто раньше пользовался открепительными удостоверениями... Вот, представляете, это те люди в большинстве своем, которые практически давно-давно или вообще не голосовали", - считает Памфилова.

Памфилова также призвала избирателей не бояться административного давления и сообщать о нарушениях, передает ТАСС. "Люди, дорогие граждане, никого не бойтесь. Просто хочу сказать: у вас, согласно Конституции, свобода волеизъявления. Не верьте всякого рода мелким нашим чиновникам, которые пытаются ради собственных интересов достичь каких-то показателей. У нас сейчас есть все возможности проанализировать ситуацию, вовремя выявить слабые точки и долбануть по ним так, чтобы мало никому не показалось", - подчеркнула она.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта на более чем 97,3 тыс. избирательных участках, образованных на территории России, и на 401 участке за рубежом. Наблюдатели предрекают победу Владимира Путина и называют явку главным приоритетом властей.

Помимо действующего президента, в выборах участвуют лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Напомним о самой популярной стратегии голосования ногами на этих выборАх (действительно, правда, только до 12 марта). Вы спокойно заходите на сайт ЦИКа и выбираете себе место для голосования - город Анадырь! Население 15,5 тысяч человек. Ни поезда, ни машины "не ходят туда, бегут, спотыкаясь, олени". Есть морской порт, но в марте он еще закрыт льдами. Добраться - только самолетом. Естественно, число рейсов и вместимость воздушных судов ограничена, причем всегда можно поименно установить, кто и куда летал.

Ну и вот представим себе, что миллион избирателей решили вдруг осуществить свое избирательное право в Анадыре. Имеют полное право, имеют полную возможность.

ЦИК обязан вычеркнуть их из списка избирателей по постоянному месту жительства - и внести в список избирателей Анадыря. А также изготовить и доставить в Анадырь соответствующее количество чистых бюллетеней, заметим, документов строгой отчетности.

Дальнейшее понятно - никакой миллион избирателей в Анадырь не прилетит, да просто и нет такой возможности. Бюллетени должны быть погашены, о чем избирком должен отчитаться. Вбросить значимое число бюллетеней в поселке с населением в 15 тысяч просто нереально.

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Всего комментариев к статье: 2
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Так сколько избирателей на самом деле перерегистрировалось в Анадырь?
странная статья написал 17.03.2018 21:46
И зачем им это надо? Не понятно,что хотел выразить автор.
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