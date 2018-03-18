МИД РФ приняты меры, а надо бы уже подключать Минобороны

МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".

В общем, решение ожидаемое - я об этом говорил еще 14-го числа в ответ на вопрос "Свободной прессы": "Думаю, да, ответная высылка должна быть, иначе это будет выглядеть признанием вины. Тут же вины никакой нет. Надо высылать, да еще и предъявить встречные претензии — например, по поводу отравления в феврале 28 работников авиационного завода в Таганроге таллием. Именно яды на основе таллия использует ЦРУ и британская разведка, именно солями таллия пытались в свое время отравить Фиделя Кастро, обработав ими его ботинки в отеле".

Анатолий Баранов: Давно следует ожидать конфискации вывезенных в Британию российских капиталов

Впрочем, надежды на российский МИД оправдались только наполовину - дипломатов-то вышлют, но это ответная мера. Наступательных действий не предпринято, хотя массовое отравление в Таганроге так и осталось безответным. То есть в Британии травить нельзя, а в России сколько угодно.

Кстати, если кто не понял - Британия обвиняет Россию вовсе не в отравлении отставного шпиона, плевать им на всех русских, военных и гражданских. Россию обвиняют в применении на территории Британии боевых отравляющих веществ, то есть по сути в начале войны против Соединенного королевства. Стилистика такая же, как у Украины, которая уже давно воюет с РФ в одностороннем порядке. Возможно, что и сценаристы общие.

То есть Россия - государство-изгой, впервые после Второй мировой войны применившая на территории Европы боевые отравляющие вещества. Против страны члена НАТО.

Теперь можно смело объвлять войну Англии - хуже уже не будет.

Зато в России можно всё! Можно взрывать мины-ловушки в Ростове-на-Дону, можно минировать железнодорожные переезды армейскими минами, можно взрывать жилые дома в Таганроге и, наконец, травить служащих оборонного завода таллием. И никаких последствий ни для кого, никаких обвинений. Хотя мне, например, кажется, что не обошлось без украинских спецслужб, курируемых напрямую ЦРУ.

Зачем, спросите вы?

А зачем российской военной разведке травить пожилого предателя, уже отсидевшего 6 лет и помилованного? И зачем использовать для этого столь сомнительный способ, как отравление бинарным газом, когда вполне достаточно собачьего поводка, как с Глушковым, или шарфика, как с Березовским? В каком-то сраном Солсбери, где по пьянке получить трубой по голове - раз плюнуть, и никто даже внимания не обратит. Как-будто в "интеллидженс сервис" еще в 60-е годы не было специалистов, способных раскроить череп с одного хорошо поставленного удара кастетом.

Нет, надо было возрождать производство давно уничтоженного бинарного газа ради ликвидации пенсионера, разрабатывать целую операцию и получить на выходе все возможные неприятности. Или внезапное отравление бывшего шпиона и его дочери не вызовет желания узнать, чем они траванулись?

Честно говоря, все это очень напоминает секретный доклад ЦРУ о наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения. Надо понимать, того же химического оружия - до тайной иракской атомной бомбы фаннтазии не хватило.

Но следующего шпиона на территории страны НАТО ликвидируют непременно направленным ядерным взрывом...

Впрочем, не стоит особо иронизировать - все это происходит всерьез. Англия уже фактически объявила о том, что против нее применили оружие массового поражения. США, Германия и Франция с этим согласились. В принципе, как 165 лет назад можно посылать эскадру к Севастополю.

А мы дипломатов высылаем, когда уже пора рыть окопы по полному профилю.

Анатолий Баранов