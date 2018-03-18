Власть, социально близкая уголовникам

С учётом того, какую граждане России видят власть в Кремле, даже либеральным дебилам стали как-то неактуальны некоторые идеологические штампы, которыми в 90-х годах разрушали СССР. В частности, как-то все заткнулись относительно, что советская власть при Сталине была «социально близкой» уголовникам. В те годы доказывалось эта ложь тем, что, якобы, уголовники в СССР по суду получали очень мягкое наказание, а вот таких, как ельцины, путины и прочие сванидзы расстреливались властью безжалостно.

Разумеется, это ложь «либералов», но это такая ложь, в которой есть даже «не доля правды», а извращение правдивого факта. Суды сталинского СССР мягко относились не к уголовникам, а к лицам «оступившимся». Да по другому и нельзя было поступить НАРОДНОМУ суду, если учесть период разрухи и беспризорщины, когда люди шли на преступление, чтобы просто выжить.

Однако к собственно уголовникам - к тем, кто преступление (насилие над народом) сделал своей профессией, собственно советская власть относилась безжалостно.

Вот такой пример. Интересующиеся историей знают о чистке 1937 года - о том, что множество преступников СССР были подвергнуты специфическим судам, называвшимся «чрезвычайной тройкой». Разумеется, что первыми под раздачу поступили преступники с политическим уклоном. По первому приказу Ежова № 00447 от 30 июля 1937 года подлежали репрессиям бывшие кулаки и социально опасные элементы, состоявшие в повстанческих, фашистских, террористических и бандитских формированиях, отбывшие наказание, скрывшиеся от репрессий или бежавшие из мест заключения. Но даже из этих не все, а только «ВОЗОБНОВИВШИЕ СВОЮ ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». Но сейчас не о них речь.

В этом же первом приказе подлежали репрессиям и уголовники - «бандиты, грабители, воры-рецидивисты, контрабандисты-профессионалы, аферисты-рецидивисты, скотоконокрады», ведущие преступную деятельность и связанные с преступной средой.

Тогдашний любимец партии и нынешний любимец либералов Н.С. Хрущёв, занимавший пост секретаря Московского горкома КПСС, в плане подготовки чисел тех, кого разрешалось репрессировать по этому приказу, 10 июля 1937 года сообщил в ЦК ВКП(б), что в Москве и Московской области учтено 33436 уголовников, поэтому Хрущев запросил репрессировать из этой общей массы уголовников 11772 профессионала, из которых просил расстрелять 6000. При этом он просил утвердить себя в составе тройки, чтобы лично приговорить этих 6000 человек к расстрелу. Политбюро Хрущёва утвердило членом тройки, но сочло его запросы чрезмерными, в результате Хрущёву было разрешено репрессировать вообще всех (и политических, и уголовников) 35 тысяч, из них расстрелять 5 тысяч.

Вопреки расхожему мнению, судьи этих чрезвычайных троек относились достаточно добросовестно к своим обязанностям судей. За всех отвечать не буду, но вот вам пример приговоров чрезвычайной тройки Московской области.

К одному из судов в защиту чести и достоинства Сталина, мы получили и представили суду архивную справку Госархива РФ на некоего Третьякова И.А. В ней сказано: «Третьяков И.А., «судим дважды в 1937г. По ст.74 УК за ножевое ранение девушки, осужден к одному году лишения свободы условно…»

Прошу обратить внимание - Третьяков И.А., которому, если верить архивной справке ГАРФа, было тогда 17 с лишним лет, за фактическую попытку убийства назначается наказание всего лишь в один год лишения свободы УСЛОВНО! Казалось бы, как не поверить болтовне о социальной близости власти и уголовников?

Однако продолжу цитировать помянутую справку. «Трижды приводим за хулиганство и кражи. 28 января 1938г. осужден Тройкой УНКВД МО к 5 годам ИТЛ как СВЭ (социально вредный элемент)».

Опять пример мягкости. Мы же знаем из воплей либералов, что эти чрезвычайные тройки расстреливали, расстреливали, расстреливали! Невинных! А тут практически рецидивист, но юный, опять получает снисхождение, но уже от чрезвычайной тройки.

Однако далее:

«8 марта 1938г. В Третье Отделение ОМЗ УНКВД МО поступили сведения о том, что заключенный тюрьмы Филиппов И.Н. создал группу из числа заключенных, которая враждебно настроена к существующему строю, систематически занимается контрреволюционной агитацией и ограблением сокамерников». В эту группу входил и Третьяков М.А. Следственное дело по обвинению Третьякова М.А. и других обвиняемых было передано на рассмотрение Судебной Тройки при УНКВД . 8 марта 1938г. Заседание Тройки при УНКВД МО постановило: Третьякова М.А. - расстрелять». Приговор был приведен в исполнение 14 марта 1938г. 25 октября 1955г. Заседание Московской областной Комиссии по пересмотру дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления… постановила: «Решение Тройки УНКВД МО от 8 марта 1939г. в отношении Третьякова М.А. отменить и дело по обвинению его в части контрреволюционной агитации прекратить за недоказанностью состава преступления». Третьяков М.А. был реабилитирован».

Как видите, этот Третьяков, что называется, чрезвычайную тройку «достал», но по сути «тройка» поняла, что хотя и имеет в лице Третьякова дело с молодым преступником, но этот молодой является неисправимым мерзавцем. Это уже «вор в законе». Вот его и расстреляли.

И говорить, что советская власть была социально близка к уголовникам, можно только в случае, если очень хочешь эту власть оскорбить, а никаких иных оснований для этого нет. Советская власть этих уголовных преступников уничтожала немилосердно. Народная ведь была власть - что с неё взять?

Кстати, как следует из справки ГАРФА, реабилитирован Третьяков только в обвинении его в контрреволюционной деятельности, но либералами он объявлен жертвой сталинизма. Соответственно, включён во все списки жертв, и теперь нынешняя власть заставляет народ России поклоняться памяти об этих уголовниках.

Теперь вернёмся в наше время, которому не предшествовал гражданская война, а СССР был мощнейшим и богатейшим государством. Но, пришедшие к власти в КПСС уроды (те, кого и расстреливали в далёком 1937 году), разорвали СССР на части и начали грабить, что дало пример стать уголовниками множеству граждан, бывших до этого законопослушными. Если каким-то любимцам власти можно совершать уголовные преступления, то почему каким-то спортсменам нельзя? И в России быстро создались множество банд организованной преступности.

И вот сейчас народу навязывается мнение, что в начале нашего века эта преступность была побеждена. Ни в меньшей мере! Это преступность победила, а не её! Вернее, преступность слилась с властью и стала властью.

Смотрите, ещё в 90-х так сяк, но МВД боролось с организованной преступностью, поскольку в составе МВД были УБОПы – управления по борьбе с организованной преступностью. Были в МВД люди, какие ни какие, но они выходили в УБОПы на работу, этим работникам милиции требовалось отчитываться о борьбе с организованной преступностью, и они (эффективно или нет, - это второй вопрос), но с организованной преступностью профессионально боролись. Теперь УБОПов нет, с 15 ноября 2008 года сотрудников УБОПов перевели в Департамент по противодействию экстремизму МВД.

А организованная преступность начала резвиться в Russia как хочет. Став властью, ей уже не требуется убивать так часто, как в 90-х, тем не менее. Вот, к примеру, сообщение из моего архива (от 13.09.2014): «Адвокат Татьяна Акимцева убита в Москве. Неизвестный застрелил женщину и ее водителя на улице Гашека. … Акимцева работала адвокатом потерпевших по делу в отношении «ореховской» группировки. В ходе процесса по делу Белкина и Пронина «одно из ходатайств ей угрожали прибить на крышку гроба». От 24.10.2014 снова: «Убит адвокат по делу «ореховской группировки» … В Одинцовском районе Подмосковья неизвестные убили адвоката по делу «ореховской» группировки Виталия Моисеева и его супругу». Моисеев представлял интересы свидетеля по делу «ореховской преступной группировки», на самого свидетеля неоднократно покушались, он был дважды тяжело ранен, его телохранитель был убит. После убили адвоката.

Или вот информация личная и посвежее. У меня в телефонной книге сохранились координаты Евгения Жилина, одного из лидеров Донбасса. И вот справка из Вики: «Убит 19 сентября 2016 года в ресторане «Ветерок» в подмосковном посёлке Горки-2. Убийца застрелил Жилина и тяжело ранил его спутника Андрея Козаря, после чего уехал на припаркованном возле заведения автомобиле с водителем. Следователи ГСУ СК РФ по Московской области установили, что лидера партии «Оплот» Евгения Жилина застрелил киллер из Украины Николай Дидковский. Суд по ходатайству ГСУ СК РФ по Московской области вынес решение о заочном аресте Дидковского. Он объявлен в международный розыск. …В качестве мотивов преступления называют борьбу за распределение денежных средств, полученных от продажи угля, добываемого в ДНР/ЛНР». Как видите, в Рашке, как в своей квартире, орудуют даже заграничные убийцы от организованной преступности. И их не остановить, не задержать не могут.

Ну, что тут скажешь? УБОПа нет, а организованная преступность никуда не делась. И только враги России делают вид, что всё хорошо и надо идти на выборы пахана.

Итак, УБОП ликвидировали и тысячи его сотрудников перенацелили на мифических страшных экстремистов, так может, в обществе существовала потребность в этом? Уже давно, 14-15 августа 2010 г. ВЦИОМ провёл всероссийский опрос, о том, какие проблемы волнуют граждан России. Так вот, и через два года после ликвидации УБОП (через 8 лет после принятия закона «О противодействии экстремистской деятельности»), граждане России главной проблемой страны считали:

- алкоголизм и наркоманию -57%;

- инфляцию - 55%

- безработицу - 50%;

- низкий уровень жизни - 41%;

- коррупция - 41%;

- преступность (которую как бы победили) - 32%;

- ситуацию в сфере ЖКХ и в сфере здравоохранения - по 28%;

- вопросы пенсионного обеспечения - 27%;

- положение молодежи - 26%;

- терроризм - 22%;

- состояния морали и нравственности - 22%;

- экология ситуации - 22%;

- влияния олигархов на жизнь страны -20%;

- проблемы образования - 17%;

- демографии - 16%;

- экономический кризис -14%;

- задержка выплаты заработных плат - 14%;

- ситуация в армии - 10%;

- национальная безопасность - 10%;

- межнациональные отношения - 8%;

- положение России - 7%;

- отношения со странами СНГ –7%;

- проблемы экстремизма -5%.

Преступность в Рашке видят все, а экстремизм - никто, тем не менее, властью УБОП упразднён, а борьба с тем, что никто в народе не видит, разгорается с понуканиями Думы. У вас не возникает вопрос – а какое отношение к России имеют эти пердизент и кнопкодавы Russia?

И как издевательство над лицами, считающимися депутатами, является дело ИГПР ЗОВ.

Я, понятное дело, об этом обязательно пишу, и вот свеженькое сообщение:

Бывший заместитель главы ГСУ СКР по Москве Денис Никандров признался на следствии, что дал взятку в 10 тысяч евро своему непосредственному начальнику Александру Дрыманову «в качестве благодарности за содействие его назначению на должность, а также за общее покровительство на службе», сообщает РБК со ссылкой на материалы дела, оглашенные прокурором во время заседания в Мосгорсуде.

Согласно рапорту следователя ФСБ Михаила Савицкого, эти деньги находились на счету латвийской фирмы в иностранном банке, а доступ к ним осуществлялся посредством неперсонифицированной дебетовой карты.

«Одновременно Никандров передал вышеуказанному лицу аппарат мобильной связи iPhone с неперсонифицированной сим-картой», - отмечается в документе.

«Таким образом, Никандров совершил дачу взятки в крупном размере, а первое лицо главного следственного управления по Москве — получение взятки в крупном размере», - отмечает Савицкий. По его словам, получатель взятки обладает особым статусом и решение о возбуждении уголовного дела в отношении него может быть принято только председателем СК РФ или его заместителем. В связи с этим 3 ноября 2017 года из уголовного дела в отношении офицеров СКР были выделены материалы, касающиеся руководителя ГСУ по Москве, которые следователи ФСБ направили главе СКР Александру Бастрыкину. В настоящее время Дрыманов продолжает занимать свою должность.

По данным рапорта, Никандров в октябре 2017 года заявил ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения. Согласно ему, обвиняемый обещал добровольно рассказать следствию о том, что дал взятку своему начальнику.

В конце января 2018 года стало известно, что руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов участвовал в коррупционной схеме по освобождению криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец. Об этом заявил в суде прокурор по делу главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, которого также обвиняют в получении взятки по этому делу.

«Дрыманов, Никандров и Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение полученное при посредничестве Смычковского приняли меры для освобождения из-под стражи Кочуйкова и Романова путем незаконной переквалификации преступного деяния. Максименко в тот же день вступил с Ламоновым в преступный сговор для совместного получения взятки в 500 тысяч долларов», - заявил гособвинитель.

Все перечисленные лица, включая возившего деньги от преступников «шестёрку» - майора СК Бычкова, фабриковали дело об экстремизме ИГПР ЗОВ.

Оцените прочитанное. В этой банде, помимо следователей, были и прокуроры, о фамилиях которых пока молчат. Второе, эти животные беззастенчиво выдают следователям ФСБ друг друга - майор Бычков «заложил» генералов Максименко и Никандрова, а того же полковника Крамаренко и генерала Дрыманова «заложил» генерал Никандров.

Как видите, фальсифицировали дел ИГПР ЗОВ исключительно преступные и мерзкие твари. Причём, там ещё есть и глава СКР - Бастрыкин. Ведь уже чуть ли не полгода от следствия поступают сведения, что Дрыманов, утверждавший аресты участникам ИГПР ЗОВ - вор, а Дрыманов сидит в своём кресле прочно - его не сдают.

Боятся, что и он начнёт «чистосердечно раскаиваться»?

***

Вот и задам риторический вопрос - так когда у власти были лица, социально близкие профессиональным уголовникам? При Сталине или сейчас?

Так, может, пусть идут выбирать своего пахана бастрыкины с дрымановыми, а мы-то тут при чём?