Центризбирком не только вне Конституции

Вот написал я давеча, что подпись завхоза ЦИКа Э.Памфиловой в удостоверении кандидатов в президенты нелегитимна, и задумался.

С одной стороны, оно, конечно, так. Центризбиркома нет в Конституции, она не наделяла это контору правом проведения президентских и парламентских выборов. И значит, все выборы под ее эгидой неконституционны и нелегитимны.

Как, стало быть, и автограф ее начальницы в удостоверении кандидатов на главное кресло Кремля. А собирается она еще и президентскую «ксиву» подписать сами знаете кому. Сказал бы вам даже номер, но обожду.

Заглядываю в свои бумаги. Удостоверение помощника киномеханика мне подписали председатель и секретарь Свердловского областного Управления кинофикации. А то как без него «детям до 16» «Анжелику - маркизу ангелов» крутить?

«Корочки» электромонтера-ремонтника 4-го разряда выдал директор учкомбината после 8-месячных курсов. А то как без него по столбам лазить?

В дипломе об окончании журфака МГУ автографы ректора и других ученых мужей. Редакционные удостоверения мне выписывали главный редактор либо ответственный секретарь газеты.

А, к примеру, «ксиву» общ.помощника депутата Госдумы IV созыва подписал, как положено, руководитель ее аппарата А.Лоторев.

Удостоверение депутата Красногорского горсовета народных депутатов завизировал его председатель.

То есть вы поняли? Все мои служебные «корочки» подписывали вышестоящие начальники, которые так сказать, удостоверяли мой профессионализм и соответствие должности.

А что мы имеем в случае с Владимиром нашим Владимировичем?

«Корочки» кандидата на галеры… ээ…, то есть в президенты на очередной срок в Кремле ему выписывает его… подчиненная.

Потому что ЦИК, как мы уже с вами знаем, - структурное подразделение кремлевской тайной канцелярии, сиречь - Администрации президента.

Все его члены и членши получают от нее нехилую зарплату, премии, пособия, квартиры, детясли, стаж госслужбы, путевки, ЦКБ и прочие льготы и привилегии.

А вы думали, почему они так послушны в исполнении кремлевских предначертаний? Да потому что знают: любого или любую хоть завтра могут попросить вещами на выход. Ну, это я так, в порядке дня тишины…

Ищу права и обязанности председателя ЦИКа на его сайте и… не нахожу. Не прописаны они там. Ищу в законах о выборах депутатов Госдумы и президента. И тут их нет.

Везде ЦИК да ЦИК. Как будто нет у него председателя с конкретным перечнем прав и обязанностей. И это очень удобно, кстати, и, по-моему, совершенно не случайно. Твори любой произвол…

Центризбирком не только вне Конституции. Он и вне всякого общественного контроля.

Объявит завтра его мать-начальница «победу» своего патрона с результатом 85х85, и ни одна живая душа не сможет ее перепроверить иди опровергнуть. Не хило!

А тут газетная заметка с интервью с Эллой Александровной в разгар президентской кампании 1996 г. Она тогда входила в группу поддержки вечнозеленого Г.Явлинского.

И такой дала мобилизующий ответ корреспонденту недавняя пламенная коммунистка, что он сверхактуален для нее и по сей день. Ее спрашивают: «Согласны ли вы с высказываниями Шумейко, что Зюганов - это гражданская война?»

И что же ответила член КПСС с 1985-го мадам Памфилова? Цитирую: «Да, с согласна с этим. Такая опасность реально существует. Главное сейчас - это предотвратить приход коммунистов к власти».

А тут целых два кандидата в президенты от разных коммунистов плюс один сочувствующий... А у главы ЦИК такая главная задача.