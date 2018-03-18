Выборы президента начались с явки

Камчатский край и Якутия на 06:00 по Москве показывают рост явки избирателей на выборах президента России по сравнению с 2012 годом. Небольшое увеличение явки зафиксировано и в Еврейской автономной области.
По данным камчатского избиркома на 15:00 (06:00 мск) здесь сделали выбор 54,09% избирателей. В 2012 году к этому времени явка составила 46,12%. С чего вдруг такая живость - не сообщается.
На Чукотке явка к 15:00 составила 67,4%, шесть лет назад число проголосовавших к этому времени было 67,34%.
В Якутии на 12:00 местного времени (06:00 мск) явка составила 28,12%. В 2012 году аналогичный показатель составлял около 24%.
В Еврейской АО рассказали, что явка на 12:00 (05:00 мск) составила 29,9%, на прошлых президентских выборах в 2012 году явка на это время составляла 21,29%.
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Понятно, что все внимание приковано к голосованию в послеке Анадырь с населением в 15,5 тысяч человек.
Как можно перехитрить "избирательную машину"
Кажется, в протестном Анадыре прибавилось электората на 6 миллионов...
К выборАм было объявлено, что голосующих на участки такси будет доставлять бесплатно.
Oleg Adamovich сообщает в Twitter, что в Анадыре «очередь на выборном участке была такая, что смог проголосовать только через 45 мин. с момента начала выборов».
Даже в отрезанном от Анадыря поселке Угольные Копи проходит в штатном режиме - дорога через Анадырский лиман, соединяющий окружной центр Чукотки с поселком Угольные Копи, из-за неблагоприятных погодных условий была закрыта.
Но избиратели показывают высокую активность! Некоторые избиратели даже не были в курсе закрытия дороги, все мысли - только о выборах.
В Угольных Копях находится три избирательных участка. Всего там зарегистрированы 534 избирателя.
Пока в сельских районах Анадыря явка почти на 10 процентов выше, чем в городских, и снежные заносы этому не помеха...
А.Б.
Schlosser написал 18.03.2018 09:56
Считаю, что очень действенные. Хочешь-не хочешь, а пойдешь.
путиновед написал 18.03.2018 09:51
путиновед написал 18.03.2018 09:46
Кащенко написал 18.03.2018 09:42