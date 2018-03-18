Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Выборы президента начались с явки

Опубликовано 18.03.2018 в разделе комментариев 4

путин выборы
Выборы президента начались с явки

Камчатский край и Якутия на 06:00 по Москве показывают рост явки избирателей на выборах президента России по сравнению с 2012 годом. Небольшое увеличение явки зафиксировано и в Еврейской автономной области.

По данным камчатского избиркома на 15:00 (06:00 мск) здесь сделали выбор 54,09% избирателей. В 2012 году к этому времени явка составила 46,12%. С чего вдруг такая живость - не сообщается.

На Чукотке явка к 15:00 составила 67,4%, шесть лет назад число проголосовавших к этому времени было 67,34%.

В Якутии на 12:00 местного времени (06:00 мск) явка составила 28,12%. В 2012 году аналогичный показатель составлял около 24%.

В Еврейской АО рассказали, что явка на 12:00 (05:00 мск) составила 29,9%, на прошлых президентских выборах в 2012 году явка на это время составляла 21,29%.

***

Понятно, что все внимание приковано к голосованию в послеке Анадырь с населением в 15,5 тысяч человек.

Как можно перехитрить "избирательную машину"

Кажется, в протестном Анадыре прибавилось электората на 6 миллионов...

К выборАм было объявлено, что голосующих на участки такси будет доставлять бесплатно. 

Oleg Adamovich сообщает в Twitter, что в Анадыре «очередь на выборном участке была такая, что смог проголосовать только через 45 мин. с момента начала выборов».

Даже в отрезанном от Анадыря поселке Угольные Копи проходит в штатном режиме - дорога через Анадырский лиман, соединяющий окружной центр Чукотки с поселком Угольные Копи, из-за неблагоприятных погодных условий была закрыта. 

Но избиратели показывают высокую активность! Некоторые избиратели даже не были в курсе закрытия дороги, все мысли - только о выборах. 

В Угольных Копях находится три избирательных участка. Всего там зарегистрированы 534 избирателя.

Пока в сельских районах Анадыря явка почти на 10 процентов выше, чем в городских, и снежные заносы этому не помеха...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Тупой народ сам себе затягивает петлю на шее!
Schlosser написал 18.03.2018 09:56
Посмотри на методы повышения явки (читать комменты). https://pikabu.ru/story/kandidat_ot_ligi_leni_5782305
Считаю, что очень действенные. Хочешь-не хочешь, а пойдешь.
Ответить
Re: Кащенко - нет никакой явки
путиновед написал 18.03.2018 09:51
Ми-то как верим, эллочка людоедова отрабатывает ништяки номенклатуры политбюро. "Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят" (Й.Геббельс)
Ответить
(без названия)
путиновед написал 18.03.2018 09:46
Он сказал:"Поехали!!!" и запил водой...
Ответить
(без названия)
Кащенко написал 18.03.2018 09:42
Тупой народ сам себе затягивает петлю на шее!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Еще раз об издевательстве над рабочими метрополитена
Еще раз об издевательстве над рабочими метрополите...
17.03.2018
Превратится ли мировая торговая война в ядерную?
Превратится ли мировая торговая война в ядерную?
17.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Накануне выборОв ЦИК подписал пакт о сотрудничестве с хашимитским королевством (1)
В Эгвекинотском округе на 18.00 проголосовало 93 процента избирателей! (1)
Выборы президента начались с явки (4)
Центризбирком не только вне Конституции (10)
Власть, социально близкая уголовникам (18)
МИД РФ приняты меры, а надо бы уже подключать Минобороны (22)
Кажется, в протестном Анадыре прибавилось электората на 6 миллионов... (7)
Кара русской зимы пала на мартовский Киев, потребовались спасатели (6)
Турецкие каратели разбомбили в Африне больницу (9)
В "Le Telegramme" вышла статья Анатолия Баранова и Натали Уварофф о предвыборном Крыме (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк ушёл гoлoсить
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: А за что воевать будем?
Дарья Митина Дарья Митина: В ахуе
Дарья Митина Дарья Митина: Мандатная кoмиссия дoкладывает
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: На подходе третья оборона Севастополя
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss