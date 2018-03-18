Выборы президента начались с явки

Камчатский край и Якутия на 06:00 по Москве показывают рост явки избирателей на выборах президента России по сравнению с 2012 годом. Небольшое увеличение явки зафиксировано и в Еврейской автономной области.

По данным камчатского избиркома на 15:00 (06:00 мск) здесь сделали выбор 54,09% избирателей. В 2012 году к этому времени явка составила 46,12%. С чего вдруг такая живость - не сообщается.

На Чукотке явка к 15:00 составила 67,4%, шесть лет назад число проголосовавших к этому времени было 67,34%.

В Якутии на 12:00 местного времени (06:00 мск) явка составила 28,12%. В 2012 году аналогичный показатель составлял около 24%.

В Еврейской АО рассказали, что явка на 12:00 (05:00 мск) составила 29,9%, на прошлых президентских выборах в 2012 году явка на это время составляла 21,29%.

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Понятно, что все внимание приковано к голосованию в послеке Анадырь с населением в 15,5 тысяч человек.

Как можно перехитрить "избирательную машину"

Кажется, в протестном Анадыре прибавилось электората на 6 миллионов...

К выборАм было объявлено, что голосующих на участки такси будет доставлять бесплатно.

Oleg Adamovich сообщает в Twitter, что в Анадыре «очередь на выборном участке была такая, что смог проголосовать только через 45 мин. с момента начала выборов».

Даже в отрезанном от Анадыря поселке Угольные Копи проходит в штатном режиме - дорога через Анадырский лиман, соединяющий окружной центр Чукотки с поселком Угольные Копи, из-за неблагоприятных погодных условий была закрыта.

Но избиратели показывают высокую активность! Некоторые избиратели даже не были в курсе закрытия дороги, все мысли - только о выборах.

В Угольных Копях находится три избирательных участка. Всего там зарегистрированы 534 избирателя.

Пока в сельских районах Анадыря явка почти на 10 процентов выше, чем в городских, и снежные заносы этому не помеха...

А.Б.