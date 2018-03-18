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Московский листок

В Эгвекинотском округе на 18.00 проголосовало 93 процента избирателей!

Опубликовано 18.03.2018 в разделе комментариев 6

В Эгвекинотском округе на 18.00 проголосовало 93 процента избирателей!

Пока готовился материал о предварительных итогах явки в Анадыре, пришли уже данные и на 18.00 местного времени - явка уверенно стремится к 100 процентам!

Выборы президента начались с явки

Общая явка на Чукотке перевалила за 76 процентов, в Анадырском сельском округе - 77 процентов, город пока отстает, всего 70%.

Но всех поразил неведомый доселе Эгвекинотский округ, где к 18.00 проголосовало аж 93,01 процента!



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
вода написал 18.03.2018 11:52
Чукчи сами себе отрываю яйца, как в анекдотах!
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(без названия)
спрашивается написал 18.03.2018 11:35
кто круче - чукчи или чеченцы? впрочем и те и другие - русские!!!
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(без названия)
spok написал 18.03.2018 11:26
Так держать,чукчи! так должны проголосовать и остальныет 146 млн чукчей. И сделать правильный выбор,по принципу коней и переправы!
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(без названия)
стоик1135 написал 18.03.2018 10:37
Где найти дураков, желающих отдать жизнь за воров и олигархов?
.
Жалость вызывают погибшие в Сирии, а не гордость?
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Даешь явку 100%!
поддержим Чукотку! написал 18.03.2018 10:22
Все на выборы!
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(без названия)
гы написал 18.03.2018 10:14
Странно, хотел посмотреть, сколько всего избирателей в этом Энгвекинотском округе, но сайт ЦИК сведений не дает, говорит, перейдите на уровень ниже. А куда ниже-то?
Число избирателей на Чукотке - СЕКРЕТНОЕ!
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