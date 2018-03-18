В Эгвекинотском округе на 18.00 проголосовало 93 процента избирателей!

Пока готовился материал о предварительных итогах явки в Анадыре, пришли уже данные и на 18.00 местного времени - явка уверенно стремится к 100 процентам!

Выборы президента начались с явки

Общая явка на Чукотке перевалила за 76 процентов, в Анадырском сельском округе - 77 процентов, город пока отстает, всего 70%.

Но всех поразил неведомый доселе Эгвекинотский округ, где к 18.00 проголосовало аж 93,01 процента!