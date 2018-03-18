В Эгвекинотском округе на 18.00 проголосовало 93 процента избирателей!

Пока готовился материал о предварительных итогах явки в Анадыре, пришли уже данные и на 18.00 местного времени - явка уверенно стремится к 100 процентам!
Выборы президента начались с явки
Общая явка на Чукотке перевалила за 76 процентов, в Анадырском сельском округе - 77 процентов, город пока отстает, всего 70%.
Но всех поразил неведомый доселе Эгвекинотский округ, где к 18.00 проголосовало аж 93,01 процента!
вода написал 18.03.2018 11:52
спрашивается написал 18.03.2018 11:35
spok написал 18.03.2018 11:26
стоик1135 написал 18.03.2018 10:37
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Жалость вызывают погибшие в Сирии, а не гордость?
поддержим Чукотку! написал 18.03.2018 10:22
гы написал 18.03.2018 10:14
Число избирателей на Чукотке - СЕКРЕТНОЕ!