Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Накануне выборОв ЦИК подписал пакт о сотрудничестве с хашимитским королевством

Опубликовано 18.03.2018 в разделе комментариев 2

путин выборы
Накануне выборОв ЦИК подписал пакт о сотрудничестве с хашимитским королевством

Вчера, 17 марта 2018 года Председатель ЦИК России Элла Памфилова подписала соглашения о сотрудничестве с Председателем ЦИК Иордании Халидом Фарханом Калалдехом. 

Соглашение, в частности, предусматривают обмен результатами научных и практических исследований, связанных с организацией и проведением выборов; обмен специалистами по организации выборов, по наблюдению за их проведением в целях взаимного информирования и изучения опыта сторон.

***

Иордания — монархия, исключительная власть сосредоточена в руках короля и его совета министров. Король подписывает все законы, правда, его право вето может быть преодолено двумя третями голосов обеих палат Национальной Ассамблеи. Он назначает всех судей своими указами, утверждает изменения в Конституцию, объявляет войну и командует вооружёнными силами. Совет министров, возглавляемый премьер-министром, назначается королём, который может снять с должности отдельных министров по запросу премьер-министра.

Замените слово "король" на "президент РФ" и получите точную кальку с государственного устройства России. 

Ну, в общем, осталось заменить "президента" на "короля"...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Неофеодализм, как его не назови!
Энгельсоид написал 18.03.2018 11:53
Отметим только то, что неофеодализм, это - все-таки феодализм с "человеческим лицом".
Он более понятен простым людям, чем капитализм, поэтому к феодализму, несмотря на его экономическую отсталость, тянутся сердца.
Ответить
(без названия)
Юр написал 18.03.2018 10:13
Дожили! Бред какой то! Антиконституционный орган по выборам "заключает" с органами иностранного государствами соглашения?! Да нет у него таких полномочий! Он должен быть, вообще, временным на период выборов. Это говорит о том, что в России нет права,соблюдения конституции, соответствующих ей законов, нет реальной(не карательной) судебно-правовой системы. В России Диктатура произвола Воров!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Еще раз об издевательстве над рабочими метрополитена
Еще раз об издевательстве над рабочими метрополите...
17.03.2018
Превратится ли мировая торговая война в ядерную?
Превратится ли мировая торговая война в ядерную?
17.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Памфилова заявила о рекордной явке на выборах президента (0)
Время 11.00, а данных о голосовании по округам в Москве на 10.00 все нет и нет... (5)
На участке номер 35 Эгвенкинотского округа проголосовали все, а как - не известно (2)
Волоколамск перевыбирает власть миллиардеров, задыхаясь ядрёными миазмами капитализма (0)
Накануне выборОв ЦИК подписал пакт о сотрудничестве с хашимитским королевством (2)
В Эгвекинотском округе на 18.00 проголосовало 93 процента избирателей! (6)
Выборы президента начались с явки (11)
Центризбирком не только вне Конституции (13)
Власть, социально близкая уголовникам (22)
МИД РФ приняты меры, а надо бы уже подключать Минобороны (28)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Время Европы кончилось
Дарья Митина Дарья Митина: Штаб наблюдения недoумевает
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Россия учится у хашимитского королевства проведению выборОв
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк ушёл гoлoсить
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: А за что воевать будем?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss