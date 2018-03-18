Накануне выборОв ЦИК подписал пакт о сотрудничестве с хашимитским королевством

Вчера, 17 марта 2018 года Председатель ЦИК России Элла Памфилова подписала соглашения о сотрудничестве с Председателем ЦИК Иордании Халидом Фарханом Калалдехом.

Соглашение, в частности, предусматривают обмен результатами научных и практических исследований, связанных с организацией и проведением выборов; обмен специалистами по организации выборов, по наблюдению за их проведением в целях взаимного информирования и изучения опыта сторон.

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Иордания — монархия, исключительная власть сосредоточена в руках короля и его совета министров. Король подписывает все законы, правда, его право вето может быть преодолено двумя третями голосов обеих палат Национальной Ассамблеи. Он назначает всех судей своими указами, утверждает изменения в Конституцию, объявляет войну и командует вооружёнными силами. Совет министров, возглавляемый премьер-министром, назначается королём, который может снять с должности отдельных министров по запросу премьер-министра.

Замените слово "король" на "президент РФ" и получите точную кальку с государственного устройства России.

Ну, в общем, осталось заменить "президента" на "короля"...

А.Б.