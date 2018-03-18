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Московский листок

Время 11.00, а данных о голосовании по округам в Москве на 10.00 все нет и нет...

Опубликовано 18.03.2018 в разделе комментариев 5

Время 11.00, а данных о голосовании по округам в Москве на 10.00 все нет и нет...

Мы уже знаем, как проглосовали чукчи, эвенки и даже якуты. А вот сведений по Москве все нет и нет. Время 11.00, а данных о голосовании по округам в Москве на 10.00 все нет данных.

Странно, Анадырь, где число желающих проголосовать явно превысило число постоянных жителей, уже отчитались - часть города вообще отрезана плохой погодой, а голосуют как намыленные. И данные об их голосовании поступают.

А в столице нашей родины, где даже метро работает, не говоря об интернете - нет данных ни по одному участку пока что, хотя больше часа, как должно висеть на всеобщем обозрении. 

Но я вот вижу, что в моем Северном Тушино к избирательному участку 2989 даже полевую кухню подогнали и полицейскую машину рядом поставили, чтоб не безобразили. Но вот даже среди бомжующего населения очереди за бесплатной кашей пока не наблюдается. На Чукотке, говорят, по 45 минут ждут на морозе, чтоб проголосовать, на оленях, на лыжах, а в Москве - даже калачом в буквальном смысле слова не заманишь... 

Кстати, прикармливать избирателя - это законно или как?..

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Кат написал 18.03.2018 11:57
После 146% "за" грустно потом идти на виселицу, как Садаму!
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Отсталые районы избирают за продвинутых
С.П.вдиван написал 18.03.2018 11:41
я тоже выступаю, и щас вам всем наизбираю !
Чарку бы еще преподнесли перед урной
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(без названия)
kirilis написал 18.03.2018 11:37
Даешь 146% всенародно избранному!!!
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(без названия)
Святой Пигидий написал 18.03.2018 11:32
Странно... а я сейчас слушаю жыдо-пропагандонское радио "вести фэмэ", и там безостановочно в режиме соловьиного помета булькают о том, что ВО ВСЕМ МИРЕ нескончаемые очереди из желающих определить дальнейший путь нашей страны.
.
Но мне вот что интересно: где голосует один из главных кисель-ТВэшных пропагандонов жиденок Шапира - в Москвабаде или в Италии, где у жиденка запасной аэродром?
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Прикармливают избирателя?
Избиратель. написал 18.03.2018 11:30
Мы - не рыбы, рыбы - не мы. На прикорм не пойду. Пусть жрут сами, что наготовили.
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