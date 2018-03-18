Время 11.00, а данных о голосовании по округам в Москве на 10.00 все нет и нет...

Мы уже знаем, как проглосовали чукчи, эвенки и даже якуты. А вот сведений по Москве все нет и нет. Время 11.00, а данных о голосовании по округам в Москве на 10.00 все нет данных.

Странно, Анадырь, где число желающих проголосовать явно превысило число постоянных жителей, уже отчитались - часть города вообще отрезана плохой погодой, а голосуют как намыленные. И данные об их голосовании поступают.

А в столице нашей родины, где даже метро работает, не говоря об интернете - нет данных ни по одному участку пока что, хотя больше часа, как должно висеть на всеобщем обозрении.

Но я вот вижу, что в моем Северном Тушино к избирательному участку 2989 даже полевую кухню подогнали и полицейскую машину рядом поставили, чтоб не безобразили. Но вот даже среди бомжующего населения очереди за бесплатной кашей пока не наблюдается. На Чукотке, говорят, по 45 минут ждут на морозе, чтоб проголосовать, на оленях, на лыжах, а в Москве - даже калачом в буквальном смысле слова не заманишь...

Кстати, прикармливать избирателя - это законно или как?..

А.Б.