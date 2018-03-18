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Московский листок

Волоколамск перевыбирает власть миллиардеров, задыхаясь ядрёными миазмами капитализма

Опубликовано 18.03.2018 в разделе комментариев 0

москва капитализм подмосковье мусор
Волоколамск перевыбирает власть миллиардеров, задыхаясь ядрёными миазмами капитализма

Власти Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Волоколамске из-за газов, которые выделяются мусорным полигоном "Ядрово", сообщает "Говорит Москва". В прошлые выходные в городе прошел пятитысячный митинг, люди требовали закрытия свалки. 

Режим ЧС власти ввели по требованию местных жителей. 6 марта в местной администрации состоялось заседание с участием главы района Евгения Гаврилова, министра экологии региона Александра Когана и главы администрации губернатора Михаила Кузнецова. 

В течение 10 дней чиновники обещают установить в городе станции, которые будут ежечасно отслеживать степень загрязнения воздуха, пишет РИАМО. 

В выходные в Волоколамске прошел митинг, на который вышли пять тысяч человек. Они потребовали закрыть свалку. Люди жалуются, что из-за газов от мусора их жизнь стала невыносимой, а неприятный запах проникает в квартиры даже через закупоренные окна и двери.

От редакции: Не просто жалуются: людям плохо становится от этой вони, а уж детям их ещё хуже. Звонят в "скорую", она предлагает ехать сарзу в московские больницы, поскольку специализирущихся на удушьях больниц поблизости нет. Пресловутая ПДК по утверждению МЧС - не превышена... Однако вглядимся в суть проблемы: осенью аналогичный мусорный вопрос встал и для Москвы, поскольку дуло со строны Кучино, и сероводородное облако более недели накрывало аж ЦАО. Губернатор-единоросс Воробьёв утверждал, что мгновенно решит пробемы - и вот, всё те же, они всплыли в самый неподходящий момент, когда легитимность власти миллиардеров подвешена на сутки. И принципиального решения проблем зарастающего московским мусором Подмосковья - нет. Нет только в рамках капитализма, безусловно.

А увидеть тут нужно коренную капиталистическую дисгармонию: использованных упаковок и мусора, включая пищевой, мегаполисы "производят" столько, что перерабатывать его не смогли бы самые мощные сепарирующие мусор заводы, расставленные по периметру. Вот те же самые памперсы, которые мы выбрасываем в мусорные баки - сложнейший для переработки мусор, а что происходит с ним в кучах под Волоколамском, в Ядрово и в Кучино? Они начинают вырабатывать метан и прочие суб-газы распада, оные сносит ветер на микрорайоны жилые. С этим надо бороться химикам, сперва теоретически, а потом продумывая цепочку переработки. Да-да, для московских объёмов мусора требуются именно заводы, на которых будут работать тысячи специалистов, а не бомжей.

Вариант строительства мусоросжигающих комплексов не подходит городу и Подмосковью: это загрязнение и без того заросшей смогом атмосферы столичной и областной. Летом тут лесные пожары правят бал, а если к ним добавить регулярные выбросы мусоросжигающих заводиков - это будет "чёрное небо" в стиле промышленных гигантов. Что же делать? Очевидно, переходить от индивидуального потребления к коллективному, столовскому, это убавит количество трудноперерабатываемых упаковок и мусора в придомовых контейнерах. Ведомственные столовые, районные - какая была и в Доме на набережной, что напротив Кремля.

Конструктивистский проект становится вновь актуален: дома без кухонь, питание централизовано, как в "Городке чекиста" в Свердловске, например: кухни в квартирах были сведены к минимуму, только чтоб чайку попить, не более. Само собой, нынешняя система потребления на такое не пойдёт, ведь производство упаковки это бизнес, мусоровывоз - тоже бизнес. Но далее бизнес заканчивается и начинаются общие, всенародные экологические пробемы, проблемы со здоровьем у тех, на ком, в частности, делают бизнес мусороскладирущие буржуи. И их, проблемы зарастания Подмосковья мусором, надо решать коренным образом, системно уничтожая весь правящий класс, которому выгодно загрязнение окружающей среды, выгодны проблемы со здоровьем у жителей Волоколамска. Они не жалеют нас ради своей прибыли - почему же мы должны жалеть их как класс? 

Сегодня город-герой Волоколамск, победивший фашизм, но не смогший противостоять родным буржуям - ощутил эту проблему наиболее остро. За кого они там голосуют, удушенные сероводородом и метаном? Наверное, за самовыдвиженца - ведь он, конечно же, непричастен ни к этой, ни к прочим проблемам Подмосковья, руководимого губернатором из партии, которую он создавал...

Дмитрий Чёрный, редактор 



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