Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Памфилова рапортует о рекордной явке, а в Москве к 12.00 нет данных и на 10.00

Опубликовано 18.03.2018 в разделе комментариев 2

Памфилова рапортует о рекордной явке, а в Москве к 12.00 нет данных и на 10.00

Памфилова уже отрапортовала о рекордной явке.

Памфилова заявила о рекордной явке на выборах президента

Якобы по данным ЦИК, в Москве на 10 утра в явка составила 5,98%. Но на сайте ЦИК как не было данных, так и нет. Кстати, нет данных и по Севастополю.

Значит, у Памфиловой уже результат есть, а для всеобщего обозрения результаты еще не подогнали?

PS. Только что позвонил в Общественный штаб Дарье Митиной - у них там есть какая-то своя база данных (что само по себе странно), и у них на 10.00 около 4,5% по Москве. Отстают от Памфиловой...



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1135 написал 18.03.2018 12:19
Сколько дураков и подлецов пойдут на выборы?
Уважающие себя люди не пойдут?
Ответить
Вот плюсую
На сайте нет ни х.я, написал 18.03.2018 12:09
а у памфиловой уже до х.я!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Еще раз об издевательстве над рабочими метрополитена
Еще раз об издевательстве над рабочими метрополите...
17.03.2018
Превратится ли мировая торговая война в ядерную?
Превратится ли мировая торговая война в ядерную?
17.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сайт ЦИК по-прежнему дает сведения с запаздыванием даже в федеральных центрах (1)
Севастополь по явке почти сравнялся с Чукоткой (2)
"Машина времени" ЦИК: данные избиркома на 10.00 "превзошли" данные Памфиловой (2)
Памфилова рапортует о рекордной явке, а в Москве к 12.00 нет данных и на 10.00 (2)
Памфилова заявила о рекордной явке на выборах президента (0)
Время 11.00, а данных о голосовании по округам в Москве на 10.00 все нет и нет... (5)
На участке номер 35 Эгвенкинотского округа проголосовали все, а как - не известно (4)
Волоколамск перевыбирает власть миллиардеров, задыхаясь ядрёными миазмами капитализма (0)
Накануне выборОв ЦИК подписал пакт о сотрудничестве с хашимитским королевством (1)
В Эгвекинотском округе на 18.00 проголосовало 93 процента избирателей! (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Штаб наблюдения сooбщает
Дарья Митина Дарья Митина: Штаб наблюдения сooбщает
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Штаб наблюдения недoумевает - 1
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Время Европы кончилось
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss