Памфилова рапортует о рекордной явке, а в Москве к 12.00 нет данных и на 10.00

Памфилова уже отрапортовала о рекордной явке.
Памфилова заявила о рекордной явке на выборах президента
Якобы по данным ЦИК, в Москве на 10 утра в явка составила 5,98%. Но на сайте ЦИК как не было данных, так и нет. Кстати, нет данных и по Севастополю.
Значит, у Памфиловой уже результат есть, а для всеобщего обозрения результаты еще не подогнали?
PS. Только что позвонил в Общественный штаб Дарье Митиной - у них там есть какая-то своя база данных (что само по себе странно), и у них на 10.00 около 4,5% по Москве. Отстают от Памфиловой...
стоик1135 написал 18.03.2018 12:19
Уважающие себя люди не пойдут?
На сайте нет ни х.я, написал 18.03.2018 12:09