Памфилова рапортует о рекордной явке, а в Москве к 12.00 нет данных и на 10.00

Памфилова уже отрапортовала о рекордной явке.

Памфилова заявила о рекордной явке на выборах президента

Якобы по данным ЦИК, в Москве на 10 утра в явка составила 5,98%. Но на сайте ЦИК как не было данных, так и нет. Кстати, нет данных и по Севастополю.

Значит, у Памфиловой уже результат есть, а для всеобщего обозрения результаты еще не подогнали?

PS. Только что позвонил в Общественный штаб Дарье Митиной - у них там есть какая-то своя база данных (что само по себе странно), и у них на 10.00 около 4,5% по Москве. Отстают от Памфиловой...