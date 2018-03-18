Памфилова заявила о рекордной явке на выборах президента

По данным на 10.00 мск, явка на выборах президента России составляла 16,55%, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "На 10.00 мск явка на 2000 год — 6,36%, 2004 год — 8,01%, 2008 год — 8,94%, 2012 год — 6,53%, 2018 год — 16,55%", — сказала Памфилова.

По данным ЦИК, в Москве по данным на 10 утра в явка составила 5,98%. "Если посмотреть явку на выборах президента в 2012 году, на это время было 3,7%. Сейчас - 6%", - цитирует Интерфакс председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

По данным на 10 утра в Санкт-Петербурге явка избирателей составила 4,66%. В 2012 году к этому времени проголосовало лишь 2,51%.